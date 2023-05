Sơn Tùng M-TP gặp sự cố sập livestream ra mắt bài hát mới

Theo đúng lịch trình, Sơn Tùng sẽ có buổi livestream TikTok trước thời điểm ra mắt Making My Way 20 phút. Nam ca sĩ đã xuất hiện đúng giờ, vừa lái xe ô tô cá nhân vừa livestream trong lúc số lượt “mắt xem” dao động khoảng trên 20 nghìn. Chỉ sau khoảng 2-3 phút khi Sơn Tùng bắt đầu livestream, phiên phát sóng của anh đã bị sập.

Buổi livestream của Sơn Tùng gặp sự cố.

Sau khoảng 15 phút chờ đợi, Sơn Tùng cũng đã quay trở lại, gửi lời xin lỗi đến khán giả và phát live suôn sẻ. Nam ca sĩ cũng không lái xe nữa mà dừng hẳn xe lại bên đường để bắt đầu buổi nói chuyện. Ben Phạm bất ngờ xuất hiện từ hàng ghế phía sau.

Sơn Tùng trải lòng với người hâm mộ trên buổi livestream ngay sau khi Making My Way phát hành: “Tuy rằng sinh năm 1994, nhưng với 10 năm trong nghề có thể xem là một trong những người già nhất. Với những sự cố gắng hơn 10 năm qua, sự động viên của mọi người tạo nhiều động lực để tôi thay đổi, cống hiến, làm những điều không dám làm. Với sự tiếp cận bài hát lần này không hề mới, tôi đã làm rất lâu và nay chỉ là đúng dịp để làm lại. Hi vọng mọi người sẽ yêu thương bằng cách nghe thật nhiều ca khúc, hãy nhắm mắt lại và kết nối với nhau qua âm nhạc…”

Sơn Tùng và Ben Phạm cũng “úp mở” về hình ảnh trong lyrics video được đăng tải trên YouTube: Hình ảnh nam ca sĩ đứng trước một ngôi đền, phía sau có hình tượng con rắn. Cả hai cho biết những hình ảnh này cũng phần nào gợi nhắc đến nội dung MV sẽ được ra mắt sắp tới.

Sơn Tùng trực tiếp đề cập đến những dự định sau bản audio Making My Way: “Sau bản audio chắc chắn sẽ là MV, tuy nhiên thời điểm ra mắt khi nào vẫn chưa rõ và phụ thuộc vào sự ủng hộ từ tất cả mọi người. Sau Making My Way sẽ là một bài hát nặng đô, sâu lắng, cảm xúc nhưng vẫn rất vui…”

Đúng 0h00 ngày 5/5/2023, Sơn Tùng M-TP đã chính thức phát hành bản audio ca khúc Making My Way trên tất cả các nền tảng: Spotify, Apple Music, YouTube, Deezer, Amazon Music, Soundcloud, Tidal và nhiều nền tảng thông dụng khác trên thế giới. Making My Way đánh dấu màn comeback được đông đảo khán giả trông đợi.