Khi thấy những thay đổi ở làn da, nhiều người nghĩ đơn thuần là bệnh da liễu. Tuy nhiên, gan là cơ quan chuyển hóa và thải độc quan trọng nhất, khi chức năng gan suy giảm, làn da sẽ xuất hiện nhiều biểu hiện bất thường. Đáng lưu ý nhất là sự thay đổi về màu sắc da. Nếu da có dấu hiệu đỏ, đen hoặc vàng, rất có thể là dấu hiệu gan đang “kêu cứu”.

1. Màu đỏ: Lòng bàn tay mẩn đỏ, nốt ruồi nhện đỏ

Hiện tượng lòng bàn tay đỏ còn gọi là “bàn tay son” hoặc “bàn tay gan”. Khi gan bị tổn thương, các mạch máu nhỏ ở bàn tay giãn nở, làm vùng lòng bàn tay ửng đỏ bất thường, đi kèm cảm giác ấm, nhiều mồ hôi. Dùng tay ấn vào sẽ thấy màu đỏ tạm biến mất rồi xuất hiện lại. Đây là dấu hiệu có thể gặp ở người xơ gan, gan nhiễm mỡ hoặc ung thư gan.

Một biểu hiện đỏ khác là nốt ruồi nhện đỏ (sao mạch). Chúng có hình tròn nhỏ ở giữa, xung quanh tỏa ra các tia như chân nhện. Khi ấn vào chấm đỏ, các “chân nhện” sẽ biến mất rồi trở lại khi thả tay ra. Hiện tượng này phổ biến ở người bị viêm gan cấp tính, xơ gan giai đoạn nặng.

Sự hình thành sao mạch có thể là do khối u trong gan khiến máu khó lưu thông, dẫn đến giãn mao mạch. Ngoài ra, chức năng gan suy giảm làm tăng nồng độ estrogen - hormone liên quan trực tiếp đến sự xuất hiện của các nốt đỏ này, thường thấy ở mặt, cổ, ngực, tay - những nơi có nhiều mao mạch.

2. Màu đen: Da mặt sạm, quầng thâm mắt rõ

Các bác sĩ thường nhìn vào màu da mặt và vùng mắt để đánh giá tình trạng gan. Nếu da mặt dần sạm đen, khô ráp, có thể do gan chuyển hóa melanin bất thường hoặc do bilirubin tích tụ trên bề mặt da vì gan không kịp xử lý. Điều này khiến da trông xỉn màu, thiếu sức sống.

Đặc biệt, quầng thâm mắt đậm là dấu hiệu gan có vấn đề. Khi chức năng gan suy yếu, lượng máu được dự trữ giảm, huyết ứ tích tụ khiến vùng quanh mắt thâm lại, thậm chí sưng nhẹ. Gan cũng ảnh hưởng đến hấp thu sắt, khi tổn thương sẽ làm sắt tích tụ nhiều, khiến da quanh mắt càng thêm xỉn màu, tối sẫm. Ngay cả khi ngủ đủ, quầng thâm mắt vẫn ngày càng rõ rệt.

Vùng quanh mắt là nơi độc tố dễ tích tụ, do đó đừng chủ quan khi thấy quầng mắt thâm sậm bất thường, hãy đi kiểm tra gan sớm.

3. Màu vàng: Da và mắt vàng bất thường

Vàng da là biểu hiện sớm và phổ biến nhất của các bệnh lý về gan, đặc biệt là ung thư gan. Nguyên nhân là do gan bị suy giảm chức năng chuyển hóa bilirubin - một sắc tố mật hình thành trong quá trình phân hủy hồng cầu. Khi bilirubin không thể được loại bỏ kịp thời, nó sẽ tích tụ lại trong máu và thấm vào da, gây vàng da, vàng mắt, lưỡi, lòng bàn tay và bàn chân.

Người bệnh cũng thường thấy ngứa dai dẳng, khó chịu và sụt cân bất thường - những dấu hiệu cảnh báo xơ gan, suy gan đã diễn tiến nặng.

Ngoài ra, vàng da cũng có thể do khối u gan chèn ép ống mật, khiến dòng chảy của mật bị tắc nghẽn, hoặc do ung thư gan phát triển trên nền xơ gan, làm gan mất khả năng lọc bilirubin. Dấu hiệu nhận biết dễ thấy là mắt vàng, móng tay vàng và nước tiểu sẫm màu - khác với vàng da do các nguyên nhân khác.

Nguồn và ảnh: QQ, Daily Mail