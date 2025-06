Giữa cái nắng gay gắt của mùa hè, tắm tưởng như là "vị cứu tinh" giúp hạ nhiệt nhanh chóng, xua tan mệt mỏi. Thế nhưng, chính những thói quen tưởng vô hại khi tắm trong ngày nóng đỉnh điểm lại đang âm thầm khiến sức khỏe bị tổn thương. Bài viết dưới đây sẽ chỉ rõ những sai lầm khi tắm trong những ngày nắng nóng đỉnh điểm mà nhiều người mắc phải, kèm giải pháp để bảo vệ cơ thể trước cái nóng thiêu đốt.

1. Tắm ngay sau khi đi nắng về

Vì sao nguy hiểm?

Theo ThS.BS Văn Đức Hạnh (Viện Tim mạch, Bệnh viện Bạch Mai), nhiệt độ cơ thể sau khi đi ngoài trời nắng rất cao. Nếu ngay lập tức bước vào nhà tắm và xối nước lạnh lên người, mạch máu sẽ bị co lại đột ngột, dễ gây choáng, tụt huyết áp, thậm chí đột quỵ do nhiệt. Trẻ nhỏ, người già và người có bệnh tim mạch càng dễ gặp nguy hiểm.

Giải pháp an toàn:

Sau khi đi nắng về, hãy ngồi nghỉ ở nơi mát khoảng 20 - 30 phút, uống nước mát (không quá lạnh) để hạ nhiệt từ từ. Khi tắm, nên dùng nước ấm nhẹ hoặc nước mát vừa phải để cơ thể thích nghi dần.

2. Tắm quá nhiều lần trong ngày

Vì sao nguy hiểm?

Trời nóng khiến cơ thể tiết nhiều mồ hôi, nhiều người có thói quen tắm 3 - 4 lần/ngày. Tuy nhiên, tắm quá thường xuyên sẽ làm mất lớp dầu tự nhiên bảo vệ da, gây khô da, ngứa ngáy và dễ bị viêm da tiếp xúc. Tắm nhiều cũng khiến hệ miễn dịch da suy yếu, vi khuẩn dễ xâm nhập hơn.

Giải pháp an toàn:

Chỉ nên tắm 1-2 lần/ngày. Nếu cần làm sạch sau khi đi ngoài trời, có thể dùng khăn ướt lau người, thay quần áo sạch hoặc rửa vùng dễ đổ mồ hôi như cổ, nách, bẹn. Ưu tiên tắm vào sáng sớm và tối muộn hơn bình thường (trước 9 giờ tối đổ lại), khi thời tiết dịu hơn.

3. Tắm đêm muộn sau 22 giờ

Vì sao nguy hiểm?

Nhiều người đi làm về muộn, hoặc trời nóng quá nên chờ đến khuya mới tắm để "mát lâu hơn". Tuy nhiên, tắm khuya khiến cơ thể bị nhiễm lạnh, dễ gây cảm lạnh, viêm phổi, cứng cơ, thậm chí đột quỵ nếu nước quá lạnh và thời gian tắm quá lâu.

Giải pháp an toàn:

Nên tắm trước 21 giờ. Nếu bắt buộc phải tắm muộn, hãy dùng nước ấm, tắm nhanh (dưới 10 phút) và lau khô người ngay sau đó. Tránh gội đầu vào ban đêm vì dễ gây đau đầu, cảm cúm, đặc biệt là ở người có tiền sử đau xoang hoặc đau nửa đầu.

4. Tắm nước lạnh sâu để "giải nhiệt" nhanh

Vì sao nguy hiểm?

Nhiều người có thói quen xối nước đá hoặc ngâm mình trong nước cực lạnh để giải nhiệt nhanh vào những ngày nắng nóng đỉnh điểm hiện nay. Thói quen này cực kỳ nguy hiểm vì có thể làm hạ thân nhiệt đột ngột, dẫn đến co mạch, đau đầu, choáng váng, ảnh hưởng đến tuần hoàn và tim mạch.

Giải pháp an toàn:

Tắm bằng nước mát (khoảng 30-35 độ C) là vừa đủ để làm sạch cơ thể và giúp hạ nhiệt an toàn. Tránh dùng nước lạnh dưới 20 độ C, đặc biệt là khi cơ thể còn đang đổ mồ hôi hoặc tim đang đập nhanh.

5. Tắm xong đã vào phòng điều hòa ngay

Vào phòng điều hòa ngay sau khi tắm xong cũng là một việc được các bác sĩ khuyên là không nên làm. BS Hạnh cho biết, ngay sau khi tắm xong mà vào phòng điều hòa (nhất là phòng có điều hòa lạnh) thì cơ thể chúng ta không có thời gian thích nghi. Điều này dễ dẫn đến những nguy hiểm cho sức khỏe. Đặc biệt, những người có sức khỏe và đề kháng yếu hay người cao tuổi, nếu vào ở phòng ngay sau khi tắm sẽ rất dễ dẫn đến tình trạng tai biến, đột quỵ.

Giải pháp an toàn:

Sau khi tắm xong, bạn cần để cơ thể thích nghi với nhiệt độ một lúc. Như vậy, nhiệt độ tăng lên dần và cơ thể có thời gian để thích nghi, sau đó mới bật điều hòa. Hoặc nếu phòng đã bật điều hòa sẵn rồi thì chúng ta nên đứng ở cửa một lúc để cơ thể thích nghi dần dần rồi mới đi vào trong. Tránh đi ngay vào trong nếu nhiệt độ cơ thể và trong phòng đang có sự chênh lệch lớn.

Có thể nói, tắm đúng cách không chỉ giúp cơ thể mát mẻ, sảng khoái mà còn bảo vệ sức khỏe trong những ngày nắng nóng đỉnh điểm. Hãy tránh xa những sai lầm khi tắm trong những ngày nắng nóng đỉnh điểm kể trên để không biến thói quen "giải nhiệt" thành nguyên nhân khiến cơ thể "đổ bệnh"!

(Ảnh minh họa: Internet)