Soi gương thấy 3 nét này ngày càng lộ rõ, phụ nữ cần "tu sửa" gấp kẻo hậu vận cô độc, tiền tài ra đi

Người xưa thường nói: "Tâm sinh tướng". Khuôn mặt của người phụ nữ năm 20 tuổi là do cha mẹ ban cho, nhưng khuôn mặt sau năm 30 tuổi là do chính mình tạo nên. Những đường nét trên gương mặt không chỉ đơn thuần là sự thay đổi sinh học, mà còn là vết hằn của những cảm xúc, suy nghĩ ta mang theo mỗi ngày.

Có những nét tướng xuất hiện không phải do lão hóa, mà do sự sân si, lo âu, oán trách tích tụ lâu ngày mà thành. Nếu soi gương và thấy 3 đặc điểm dưới đây ngày càng lộ rõ, phụ nữ hãy giật mình tỉnh ngộ. Đó không chỉ là sự xuống cấp của nhan sắc, mà còn là điềm báo cho thấy bạn đang tự tay đẩy lùi may mắn, tài lộc và hạnh phúc của chính mình.





Vết hằn giữa hai lông mày: Sự cố chấp đang "khóa chặt" cung Mệnh

Đừng để sự cau có trở thành thói quen khắc lên số phận

Nhiều người phụ nữ có thói quen cau mày mỗi khi gặp chuyện không vừa ý, hoặc đơn giản là lúc nào cũng mang trong mình nỗi lo âu vô hình. Lâu dần, giữa hai đầu lông mày (vùng Ấn đường) sẽ xuất hiện một hoặc những nếp nhăn dọc sâu hoắm, ngay cả khi thả lỏng khuôn mặt cũng không biến mất. Trong nhân tướng học, Ấn đường là nơi thu nhận ánh sáng của trí tuệ và may mắn, được gọi là Cung Mệnh. Một Ấn đường sáng sủa, rộng rãi biểu thị cho người có tâm lòng rộng mở, bao dung và hậu vận hanh thông. Ngược lại, nếp nhăn chằng chịt ở khu vực này (còn gọi là "lỗ kim treo") báo hiệu một nội tâm đầy bão tố, hẹp hòi và cố chấp.

Vết hằn này "tố cáo" chủ nhân là người hay suy nghĩ tiêu cực, khó buông bỏ những chuyện vặt vãnh và thường giữ sự u uất trong lòng. Phụ nữ mang nét tướng này thường khiến người đối diện cảm thấy nặng nề, khó gần. Trong gia đình, họ dễ trở nên khắc nghiệt, hay cằn nhằn chồng con, khiến không khí trong nhà luôn căng thẳng. Chính sự "khó ở" này đẩy người thân ra xa, dẫn đến sự cô độc trong tâm hồn dù sống giữa người thân. Về tài vận, sự hẹp hòi trong suy nghĩ cũng khiến họ bỏ lỡ nhiều cơ hội tốt, tiền bạc khó tụ. "Tu sửa" ở đây chính là học cách buông bỏ. Hãy tập giãn cơ mặt, và quan trọng hơn là giãn lòng mình ra. Khi tâm bạn thoáng đãng, trán bạn sẽ phẳng phiu, và vận may tự khắc sẽ tìm đường quay trở lại.





Khóe miệng trễ xuống: Tiếng thở dài của sự oán trách

Miệng là cánh cửa của phúc khí, đừng để nó "đóng sập" vì lời than vãn

Hãy thử thư giãn và nhìn vào gương, khóe miệng của bạn đang hướng lên hay trễ xuống? Nếu khóe miệng có xu hướng trễ xuống như hình chiếc thuyền úp ngược (tướng miệng thuyền úp), hãy cẩn trọng. Đây được xem là nét tướng của sự bi quan, thiếu hụt phúc khí và hay gặp chuyện thị phi. Người có tướng miệng này thường có xu hướng nhìn đời bằng con mắt tiêu cực, mở miệng ra là than nghèo kể khổ, chê bai hoặc oán trách số phận. Lời nói là phong thủy, lời nói tiêu cực giống như những mũi dao cắt đứt dây tơ duyên lành và xua đuổi thần tài.

Phụ nữ có khóe miệng trễ xuống thường có hậu vận khá cô đơn, bởi không ai muốn ở gần một người luôn tỏa ra năng lượng u ám, rút cạn niềm vui của người khác. Hơn nữa, thói quen than vãn sẽ lập trình cho bộ não chỉ nhìn thấy khó khăn, khiến bạn mất đi động lực để phấn đấu làm giàu. Để "sửa" nét tướng này, hãy bắt đầu từ việc tu khẩu. Hãy tập mỉm cười nhiều hơn, nói những lời ái ngữ, động viên thay vì chỉ trích. Một nụ cười tươi tắn không chỉ giúp khuôn mặt bừng sáng, trẻ trung hơn mà còn là tín hiệu thu hút những mối quan hệ tốt đẹp và cơ hội tài chính. Hãy nhớ, người hay cười vận may sẽ không bao giờ quá tệ.





Ánh mắt đục ngầu hoặc lộ hung quang: Cửa sổ tâm hồn đang "bão tố"

Thần thái quyết định đẳng cấp, ánh mắt quyết định chiều sâu của hạnh phúc

Đôi mắt là nơi khó che giấu cảm xúc nhất. Một người phụ nữ hạnh phúc, an nhiên thường có ánh mắt sáng, lòng đen lòng trắng rõ ràng, cái nhìn dịu dàng, kiên định. Ngược lại, nếu bạn nhận thấy ánh mắt mình ngày càng trở nên đục ngầu, vàng vọt, hoặc lúc nào cũng long lên sòng sọc, lộ vẻ hung dữ (lộ hung quang), đó là dấu hiệu đáng báo động của cả sức khỏe lẫn tinh thần. Ánh mắt vằn đỏ hoặc sắc lạnh thường thấy ở những người phụ nữ đang chịu quá nhiều áp lực, hoặc trong lòng chứa đầy sự thù hận, ghen tuông và toan tính.

Dạng "tâm bệnh" này nguy hiểm nhất, bởi nó ăn mòn cốt cách của người phụ nữ từ bên trong. Một ánh mắt thiếu thiện cảm sẽ khiến quý nhân e ngại, đồng nghiệp xa lánh và chồng con khiếp sợ. Trong phong thủy, đôi mắt được ví như mặt trời, mặt trăng soi chiếu vận mệnh. Mắt mà tối tăm thì đường đời cũng gập ghềnh, trắc trở. Tiền tài có kiếm được cũng dễ dàng đội nón ra đi vì những quyết định sai lầm trong lúc nóng giận, thiếu minh mẫn. Để lấy lại "thần" cho đôi mắt, phụ nữ cần dành thời gian nghỉ ngơi, thiền định hoặc tìm về những niềm vui giản dị để thanh lọc tâm hồn. Khi tâm an định, mắt sẽ tự nhiên trong trẻo trở lại. Một ánh mắt hiền hòa chính là phong thủy tốt nhất để giữ chân người thương và mời gọi thịnh vượng.

Phụ nữ đừng chỉ mải mê tô son trát phấn bên ngoài mà quên mất việc "soi" lại tâm hồn mình mỗi ngày. 3 nét tướng trên không tự nhiên sinh ra, nó là kết quả của một quá trình dài chúng ta đối xử với bản thân và cuộc đời. Thay đổi tâm tính là cuộc phẫu thuật thẩm mỹ đau đớn nhất nhưng cũng bền vững nhất. Hãy buông bỏ hờn giận, bớt than vãn và sống bao dung hơn. Khi tâm hồn bạn nở hoa, gương mặt bạn sẽ tỏa sáng rạng ngời phúc khí, và đó mới là vẻ đẹp khiến thời gian cũng phải cúi đầu, may mắn tự khắc an bài.

(Thông tin mang tính chiêm nghiệm)