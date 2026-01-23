Chúng ta thường có một tâm lý rất lạ: Ra đường thì xịt nước hoa thơm phức, đánh son rạng rỡ, chọn váy áo chỉn chu để nhận lấy những lời khen xã giao từ người lạ, nhưng khi bước chân về nhà, nơi có những người quan trọng nhất cuộc đời, chúng ta lại chọn bộ dạng lôi thôi nhất. Những bộ đồ ngủ cũ kỹ, sờn vai, chiếc bờm tóc cáu bẩn hay mùi thức ăn bám đầy trên vạt áo dường như đã trở thành "đồng phục" của không ít bà nội trợ.





Chúng ta tự bào chữa rằng "vợ chồng ăn đời ở kiếp, lạ gì nhau nữa", hay "làm việc nhà mệt muốn chết, lấy đâu ra sức mà điệu". Nhưng hãy thành thật với nhau một chút, khoảnh khắc bạn nhìn thấy mình trong gương với gương mặt nhợt nhạt và bộ đồ xộc xệch, chính bản thân bạn còn thấy chán ghét, thì làm sao mong cầu người khác nâng niu?

Đàn ông yêu bằng mắt, đó là bản năng không thể chối bỏ, nhưng nỗi sợ lớn nhất không phải là chồng chán, mà là việc bạn đang tự tước đi quyền được kiêu hãnh của một người phụ nữ. Khi bạn mặc một bộ đồ đẹp, sạch sẽ và thơm tho ngay cả lúc đứng bếp, tư thế của bạn sẽ khác, tâm thế của bạn sẽ tự tin hơn hẳn. Ngược lại, sự luộm thuộm lâu ngày sẽ bào mòn lòng tự trọng, khiến bạn trở nên cáu bẳn, tự ti và luôn cảm thấy mình là nạn nhân của hoàn cảnh, của gia đình.

Đừng trách đàn ông vô tâm khi chính bạn cũng đang bỏ rơi bản thân mình

Nhiều người vợ than phiền rằng sau khi kết hôn, chồng không còn mặn nồng, đi làm về chỉ biết cắm mặt vào điện thoại thay vì ôm hôn vợ. Thế nhưng, có bao giờ bạn tự hỏi, lần cuối cùng mình diện một bộ đồ lụa mềm mại, thoa chút kem dưỡng thơm nhẹ khi ở nhà là từ bao giờ chưa? Hay lúc nào anh ấy cũng chỉ thấy một "bà quản gia" đang tất bật, hôi hám mùi mồ hôi và hay cằn nhằn?

Đàn ông họ không cần vợ phải trang điểm đậm đà như đi tiệc, họ chỉ cần một sự gọn gàng, thơm tho tỏa ra từ hơi thở và làn da của người phụ nữ họ yêu. Sự luộm thuộm chính là "sát thủ" âm thầm giết chết sự lãng mạn. Khi bạn coi nhẹ vẻ ngoài của mình, vô hình trung bạn đang gửi đi một thông điệp rằng: "Tôi không còn giá trị để được chăm sóc nữa".





Cái giá của sự lười biếng trong việc chăm chút bản thân chính là khoảng cách vô hình giữa hai vợ chồng ngày càng nới rộng. Chồng chán có thể là chuyện nhỏ vì tình nghĩa vẫn còn, nhưng việc bạn biến mình thành một bóng ma vật vờ trong chính tổ ấm của mình, đánh mất đi sức hút cá nhân, đó mới là tổn thất không gì bù đắp nổi. Một người phụ nữ biết yêu chiều cơ thể mình luôn tỏa ra một năng lượng chữa lành, khiến chồng muốn trở về nhà sau những giờ làm việc căng thẳng, vì ở đó có một "bến đỗ" vừa đẹp, vừa thơm, vừa bình yên.

"Vượng khí" của ngôi nhà nằm ở nụ cười và sự chỉn chu của người đàn bà

Trong phong thủy và quan niệm dân gian, người phụ nữ được coi là phong thủy của gia đình, là người giữ lửa và điều hòa khí tiết trong nhà. Một người phụ nữ luôn sạch sẽ, gọn gàng, trang phục màu sắc hài hòa chính là biểu hiện của một tâm hồn đang được chăm sóc tốt.

Cái gọi là "vượng khí" thực chất chẳng có gì huyền bí, nó chính là năng lượng tích cực tỏa ra từ thần thái của bạn. Khi bạn nhìn mình trong gương thấy xinh đẹp, bạn sẽ mỉm cười nhiều hơn, lời nói phát ra cũng dịu dàng hơn, từ đó không khí gia đình trở nên ấm áp, hanh thông.

Ngược lại, một cơ thể luộm thuộm thường đi đôi với một tâm trí trì trệ. Sự nhếch nhác thu hút những năng lượng tiêu cực, khiến tài lộc khó tụ, vận may cũng vì thế mà xa lánh. Hãy nhớ rằng, căn bếp có thể bừa bộn một chút sau bữa ăn, nhưng người phụ nữ đứng trong căn bếp đó tuyệt đối không được phép nhếch nhác.

Hãy thay ngay bộ đồ cũ nát kia bằng một bộ đồ mặc nhà vừa vặn, chất liệu thoải mái nhưng vẫn tôn dáng. Hãy chải lại mái tóc, xức một chút tinh dầu nhẹ nhàng. Chỉ khi bạn biết trân trọng giá trị của chính mình, vũ trụ mới gửi đến bạn những điều tốt đẹp nhất. Vượng khí không đến từ những món đồ xa xỉ, nó đến từ việc bạn yêu bản thân đủ nhiều để không bao giờ cho phép mình trở nên tầm thường trong mắt chính mình và người thân.