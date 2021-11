Sốc: Nữ ca sĩ trẻ xinh đẹp bất ngờ tiểu tiện lên mặt fan nam trên sân khấu giữa hàng nghìn khán giả

Ca sĩ nhạc rock Sophia Urista đang nhận về hàng loạt chỉ trích vì hành động tiểu tiện vào một người hâm mộ nam.

Cụ thể, Sophia Urista đang tham gia buổi biểu diễn tại lễ hội Chào mừng đến với Rockville. Trên sân khấu, nữ ca sĩ bất ngờ tuyên bố cùng đám đông: "Tôi phải đi tiểu nhưng lại không thể vào nhà vệ sinh". Sau đó, Sophia Urista đã đưa một người hâm mộ nam lên sân khấu và yêu cầu anh ta nằm xuống. Nữ ca sĩ đi tiểu vào mặt người hâm mộ nam khi đang biểu diễn ca khúc Wake Up.

Sophia Urista đi tiểu lên người hâm mộ nam.

Đoạn video quay lại hành động gây tranh cãi này đang được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội. Sophia Urista nhận về hàng loạt chỉ trích từ giới âm nhạc và cộng đồng mạng. Phía đại diện của chương trình nhanh chóng lên tiếng xin lỗi: "Chúng tôi đã có một đêm tuyệt vời tại Chào mừng đến với Rockville. Sophia bị mang đi. Đó không phải là điều mà chúng tôi mong đợi. Các bạn sẽ không phải nhìn thấy điều đó một lần nào nữa ở các buổi biểu diễn sau của chúng tôi".

Sophia Urista.

Sophia Urista sinh năm 1985 trong một gia đình bảo thủ ở Detroit, Michigan. Trước khi bước vào con đường âm nhạc, cô từng sinh viên chuyên ngành y khoa. Vào năm 2016, Sophia Urista tham gia cuộc thi The Voice và vào đội huấn luyện viên Miley Cyrus. Cô chuyển đến New York và bắt đầu cuộc sống của mình với tư cách là một nghệ sĩ biểu diễn ở tuổi 21. Sophia Urista luôn đảm nhận vị trí ca sĩ chính của ban nhạc Brass Against trong nhiều năm qua.