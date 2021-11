Ngô Kiến Huy có cách vô cùng đặc biệt đưa fan du lịch vòng quanh Tokyo

MV Chống Lại Thế Giới là MV thứ 2 nằm trong series "Travel Vlog Huy and Music" của Ngô Kiến Huy. MV đầu tiên Yêu không đường lui quay tại Seoul ra mắt năm 2017 với hơn 13 triệu view và MV lần này được quay tại Tokyo.

Ngô Kiến Huy dự định có cho mình series các MV được thực hiện tại các thành phố mọi người muốn khám phá nhất trên thế giới, mỗi MV sẽ check in khoảng 12 điểm phải ghé thăm tại thành phố đó. Nam ca sĩ xem đây là trải nghiệm cho chính mình, cho tuổi trẻ của mình. Ekip cũng đặt nhiều tâm sức, nhiệt huyết với hy vọng khán giả sẽ cùng sống trong những chuyến đi cùng Ngô Kiến Huy.

MV "Chống Lại Thế Giới" - Ngô Kiến Huy

Thay vì việc đọc các note dài hay xem các hình ảnh thì rõ ràng xem bằng video sẽ sinh động và dễ tưởng tượng hơn rất nhiều. Với kinh nghiệm của chính mình đi du lịch khắp mọi nơi thì mỗi MV sẽ giống viết lại nhật ký du lịch và chia sẻ kinh nghiệm du lịch. Bên cạnh đó mỗi MV ca nhạc sẽ là những sáng tác mới vui tươi, sôi động phù hợp với những chuyến du lịch.

Âm nhạc trong mỗi MV sẽ được lồng ghép ấn tượng, đánh thức được cảm xúc trong lòng mỗi người. Chống lại thế giới do nhạc sĩ Huỳnh Quốc Huy sáng tác đi kèm những câu thả thính rất hay như "Nếu như mai này cuộc đời buồn chán thì mình hãy cầm tay chạy khắp thế gian", "Nếu như ngoài kia thế giới ai có cản ngăn tình yêu chúng ta anh sẽ chống lại cả thế giới để yêu em đến già".

Không chỉ đưa khán giả qua các địa điểm du lịch, Ngô Kiến Huy còn khiến mọi người "chết thèm" với nhiều món ăn vô cùng hấp dẫn.

Trong lúc dịch Covid-19 chưa cho phép chúng ta du lịch như trước, Ngô Kiến Huy hi vọng những MV trong series "Travel Vlog Huy and Music" sẽ đánh thức những tâm hồn du lịch đang "ngủ quên". Đây cũng là xu hướng đi du lịch trực tuyến, mọi người ở nhà nhưng vẫn được tham quan rất nhiều địa danh trên thế giới. Các thành phố khác nằm trong tầm ngắm tiếp theo của thương hiệu "Travel Vlog Huy and Music" gồm: HongKong, Taipei, Bali…