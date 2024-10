Danh tính người phụ nữ cuối cùng Liam Payne liên lạc trước khi qua đời

Page Six đưa tin Liam Payne đã liên lạc với nữ ca sĩ Nicole Scherzinger (cựu thành viên nhóm Pussycat Dolls) vào ngày anh qua đời. Nhà soạn nhạc Andrew Lloyd Webber - người đang hợp tác với Nicole Scherzinger trong vở nhạc kịch Sunset Blvd là người tiết lộ điều này. Andrew Lloyd Webber cho biết có thể Nicole Scherzinger đã hướng dẫn Liam Payne vài điều về chuyên môn.

Nhà soạn nhạc này nói cựu thành viên Pussycat Dolls rất đau khổ khi biết tin Liam Payne qua đời nhưng vẫn nén đau để bước lên sân khấu. Andrew Lloyd Webber khen ngợi nỗ lực này là "phi thường" đồng thời khen Nicole Scherzinger là 1 trong những nghệ sĩ biểu diễn xuất sắc nhất mà ông làm việc cùng.

Người cuối cùng liên lạc với Liam Payne là Nicole Scherzinger

Mối quan hệ giữa Liam Payne và Nicole Scherzinger bắt đầu từ năm 2010, khi nữ ca sĩ làm giám khảo chương trình The X Factor UK. Vào thời điểm đó, Nicole Scherzinger cùng các giám khảo khác là Simon Cowell, Louis Walsh kết hợp 5 thí sinh trở thành nhóm One Direction.

Lúc đó, Liam Payne, Harry Styles, Zayn Malik, Louis Tomlinson và Niall Horan dự thi với tư cách ca sĩ solo và đều bị loại. Những cảnh quay hậu trường được công bố năm 2022 cho thấy Nicole Scherzinger thuyết phục các giám khảo khác "tưởng tượng về 1 nhóm nhạc nam" thay vì loại các thí sinh: "Họ quá tài năng để bị loại bỏ, họ có ngoại hình và sức hút phù hợp trên sân khấu. Tôi nghĩ họ sẽ thực sự tuyệt vời khi ở cùng nhau trong 1 nhóm nhạc nam. Họ giống như những ngôi sao nhỏ. Bạn không thể loại bỏ những ngôi sao nhỏ, bạn phải ghép chúng lại với nhau".

Phần còn lại đã trở thành lịch sử. One Direction được thành lập, đi tiếp vào vòng trong, đứng thứ 3 chung cuộc cuộc thi The X Factor và trở thành 1 trong những nhóm nhạc nam thành công nhất lịch sử. Sau khi cuộc thi kết thúc, Nicole Scherzinger và Liam Payne vẫn giữ mối quan hệ cô - trò. Họ đã cùng nhau hoàn thành quay chương trình mới Building The Band vào tháng 8 vừa qua.

Nicole Scherzinger là người đưa ra ý tưởng thành lập One Direction

Thông tin Liam Payne qua đời ở tuổi 31 khiến người hâm mộ trên khắp thế giới bàng hoàng. Trước khi Liam Payne qua đời, anh đã gây rối, đập vỡ máy tính ở sảnh khách sạn vào sáng 16/10 (giờ địa phương). Chiều cùng ngày, nhân viên khách sạn đã hoảng loạn cầu cứu 999 (Dịch vụ ứng phó y tế khẩn cấp), yêu cầu giúp đỡ về một trường hợp khách hàng phê thuốc, không kiểm soát được hành vi và có thể tự làm hại bản thân. Đến 17h, cảnh sát tìm thấy thi thể của Liam Payne dưới sân khách sạn. Sau đó, trong căn phòng nam ca sĩ lưu trú, cơ quan chức năng tìm thấy 1 hộp xà phòng, diêm, tàn dư của nến, giấy bạc, bật lửa, nắp lon soda cháy xém và 1 chất bột lạ. Trong bồn tắm của phòng, người ta tìm thấy nhiều tàn tích của nến và giấy bạc, cùng với các vết cháy và vết bẩn đáng ngờ.

Alberto Crescenti - Giám đốc dịch vụ y tế khẩn cấp Buenos Aires cho biết Liam Payne đã rơi từ độ cao khoảng 14m xuống sân khách sạn. Kết quả khám nghiệm tử thi sơ bộ phát hiện nam ca sĩ có nhiều vết thương nghiêm trọng gây chảy máu trong và ngoài, bao gồm cả vỡ hộp sọ. Đáng chú ý, theo văn phòng công tố Argentina, Liam Payne có thể đã ngã khỏi ban công khách sạn trong tình trạng nửa tỉnh nửa mê hoặc hoàn toàn bất tỉnh, không có phản xạ tự vệ để bảo vệ bản thân.

Hiện trường bên trong phòng khách sạn của nam ca sĩ

Theo cơ quan điều tra, có 2 gái mại dâm đã ở cùng cựu thành viên One Direction vài giờ trước khi anh rơi xuống từ ban công khách sạn và tử vong ở Buenos Aires. 2 người phụ nữ 25 tuổi, không tiết lộ danh tính cho biết họ đã cùng uống rượu với Liam Payne. 2 cô gái phủ nhận việc Liam Payne sử dụng ma túy.

Khai nhận với cơ quan điều tra, 2 người phụ nữ cho biết họ được gọi đến khách sạn CasaSur Palermo thông qua 1 nền tảng cung cấp "dịch vụ nhạy cảm". Họ đến khách sạn lúc 11h30 sáng và rời đi khoảng 16h chiều. Nhân chứng cho biết 2 cô gái mại dâm rời khỏi phòng Liam Payne trước 16h chiều nhưng chậm trễ vì còn tranh cãi với nam ca sĩ, do anh không muốn trả tiền cho họ. Cơ quan chức năng Argentina xác nhận những người phụ nữ này đã rời khỏi khách sạn trước khi Liam Payne qua đời. Hiện chưa rõ 2 gái mại dâm này có bị truy tố hay không. Được biết 2 cô gái này đã tích cực hợp tác điều tra, không chỉ đưa ra lời khai mà còn cho phép cảnh sát truy cập tìm dữ liệu trong điện thoại.

Ngoài ra, trước những nghi vấn tiêu cực xoay quanh cái chết của cựu thành viên One Direction, nguồn tin thân cận bác bỏ thông tin Liam Payne tự tử với tờ Daily Mail. "Liam Payne quả thật gặp 1 số vấn đề sức khỏe tâm thần, nhưng cậu ấy chưa bao giờ suy nghĩ tiêu cực. Liam không muốn chết và cậu ấy đã hứa với gia đình, bạn bè sẽ không bao giờ tự tử. Có ai suy nghĩ cực đoan mà vài giờ trước khi qua đời đã ngồi phối lại ca khúc yêu thích Fireproof, tiến hành gia hạn visa, thậm chí đã lên kế hoạch bay về Miami (Mỹ) vào thứ 6 để gặp bạn gái", nguồn tin nói.

Theo nguồn tin, Liam Payne đã vượt qua các cuộc kiểm tra y tế và tâm lý vài ngày trước khi vụ ngã lầu tử vong xảy ra. Do đó, không hề có chuyện nam ca sĩ làm điều dại dột nguy hiểm đến tính mạng. Nguồn tin cũng cho rằng Liam Payne đáng lẽ đã được cứu và không gặp phải thảm kịch nếu như nhân viên khách sạn cùng mọi người xung quanh quan tâm hơn đến anh. "Nếu ai đó gọi đội ngũ y tế khi Liam Payne có dấu hiệu hung hăng bất thường ở sảnh khách sạn vào sáng 16/10, thay vì đưa cậu ấy trở về phòng rồi bỏ lại cậu ấy 1 mình trong trạng thái loạn thần, có lẽ mọi chuyện đã khác. Nếu Liam nhận được sự quan tâm và hỗ trợ của mọi người xung quanh, có lẽ cậu ấy vẫn ở bên chúng ta", nguồn tin nói.

Cái chết đột ngột của Liam Payne khiến khán giả toàn cầu chấn động

Nguồn: Page Six