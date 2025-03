Sốc: Diễn viên Nữ Luật Sư Kỳ Lạ qua đời vì ung thư

Tối 28/2, tờ Heraldpop đưa tin, nữ diễn viên Kang Myung Joo (Extraordinary Attorney Woo - Nữ Luật Sư Kỳ Lạ) vừa qua đời sau thời gian dài chống chọi với căn bệnh ung thư quái ác. Nữ nghệ sĩ trút hơi thở cuối cùng ở tuổi 54. Trên trang cá nhân, con gái Kang Myung Joo - nữ diễn viên Park Se Young - bày tỏ sự nghẹn ngào, thương tiếc khi mẹ qua đời: “Mẹ tôi đã bắt đầu 1 hành trình mới vào buổi chiều hôm qua. Tôi sẽ rất biết ơn nếu các bạn luôn nhớ đến mẹ tôi - nữ diễn viên đáng kính Kang Myung Joo, nhớ tới những sân khấu mà mẹ tôi quý trọng và những khoảnh khắc tỏa sáng của bà”. Được biết, trong khoảng thời gian chiến đấu với căn bệnh ung thư, cố nghệ sĩ vẫn góp mặt trong vở kịch Bea và nhận được nhiều lời khen từ giới chuyên môn.

Theo thông báo từ phía gia đình Kang Myung Joo, lễ tang của cố diễn viên sẽ được tổ chức tại Phòng số 11 tại Nhà tang lễ Bệnh viện Seoul St. Mary vào lúc 7 giờ 40 sáng (theo giờ Hàn Quốc) vào ngày 2/3 tới đây. Trên các diễn đàn mạng xã hội, netizen đồng loạt bày tỏ niềm tiếc thương vô hạn trước sự ra đi đột ngột của nữ diễn viên họ Kang.

Nữ diễn viên qua đời hồi chiều 27/2 sau thời gian dài chống chọi với căn bệnh ung thư, hưởng dương 54 tuổi

Nữ diễn viên Park Se Young có những chia sẻ nghẹn ngào sau sự ra đi đột ngột của mẹ, khiến người hâm mộ không cầm được nước mắt

Kang Myung Joo chính thức bước chân vào làng giải trí Hàn Quốc với vai trò diễn viên kịch hồi năm 1992. Trong suốt sự nghiệp, nữ nghệ sĩ tỏa sáng trên sân khấu qua nhiều vở kịch như Coriolanus, Whether Human or God, Blood and Seed... Bên cạnh đó, Kang Myung Joo còn tham gia diễn xuất ở nhiều bộ phim truyền hình lẫn điện ảnh và để lại dấu ấn trong các tác phẩm như Extraordinary Attorney Woo, Shooting Stars...

Kang Myung Joo hoạt động nghệ thuật được hơn 30 năm, ghi dấu ấn qua nhiều vở kịch và bộ phim truyền hình nổi tiếng

Nguồn: Heraldpop