Selena Gomez và hành trình giảm cân, lấy lại phong độ nhan sắc

Selena Gomez không chỉ là một ca sĩ, diễn viên đình đám mà còn là một trong những ngôi sao có sức ảnh hưởng lớn nhất thế giới. Từng được biết đến như một biểu tượng nhan sắc của tuổi teen với vẻ đẹp trong sáng, Selena đã phải trải qua những giai đoạn khó khăn về sức khỏe, sự nghiệp và cả ngoại hình. Nhưng ở tuổi 30, cô đã có màn "lột xác" ngoạn mục, chứng minh rằng sức mạnh nội tâm quan trọng hơn mọi tiêu chuẩn sắc đẹp hà khắc của Hollywood.

Từ khi còn nhỏ, Selena Gomez đã là một gương mặt quen thuộc với khán giả qua các bộ phim trên Disney Channel. Vai diễn Alex Russo trong "Wizards of Waverly Place" không chỉ giúp cô nổi tiếng mà còn biến cô thành một trong những ngôi sao tuổi teen được yêu thích nhất thập niên 2010.

Không chỉ có tài năng diễn xuất, Selena còn gây ấn tượng với sự nghiệp âm nhạc thành công khi liên tiếp ra mắt những bản hit như "Love You Like a Love Song", "Come & Get It", hay "Hands to Myself". Gương mặt khả ái, vóc dáng thanh mảnh cùng phong cách thời trang ngọt ngào giúp cô trở thành biểu tượng nhan sắc của giới trẻ.

Những năm gần đây, Selena Gomez đối mặt với nhiều biến cố lớn trong cuộc sống, đặc biệt là vấn đề sức khỏe. Cô mắc bệnh lupus ban đỏ, một căn bệnh tự miễn gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến cơ thể. Do tác dụng phụ của thuốc điều trị, cơ thể cô bị tích nước, khiến cân nặng tăng lên đáng kể.

Sự thay đổi ngoại hình của Selena ngay lập tức trở thành đề tài bàn tán trên mạng xã hội. Từ một mỹ nhân mảnh mai, quyến rũ, cô xuất hiện với vóc dáng tròn trịa, khuôn mặt sưng phù và phong cách thời trang bị đánh giá là kém sang. Không ít anti-fan đã buông lời cay nghiệt, chê bai Selena "phát tướng", "xuống sắc" hay thậm chí gọi cô là "thảm họa thời trang".

Những chỉ trích đó khiến Selena từng rơi vào trạng thái tự ti, trầm cảm. Cô nhiều lần phải tạm ngừng sự nghiệp để tập trung điều trị sức khỏe tinh thần. Trong một cuộc phỏng vấn, nữ ca sĩ thừa nhận:

"Tôi không thể làm hài lòng tất cả mọi người. Cơ thể tôi thay đổi vì bệnh tật, nhưng điều đó không khiến tôi kém xinh đẹp hay bớt giá trị hơn".

Năm 2024, Selena Gomez khiến người hâm mộ trầm trồ khi xuất hiện với diện mạo rạng rỡ hơn bao giờ hết. Dù không giảm cân quá nhiều, cô đã biết cách chọn trang phục, kiểu tóc và trang điểm phù hợp để tôn lên vẻ đẹp của mình.

Không còn cố gắng ép cân để "chiều lòng dư luận", Selena tự tin khoe những đường cong quyến rũ trong những bộ váy ôm sát hay đầm dạ hội lộng lẫy tại các sự kiện lớn như Quả Cầu Vàng 2024 hay Liên hoan phim Cannes. Cô cũng được khen ngợi vì thần thái tươi tắn, quyến rũ và ngày càng mặn mà hơn theo thời gian.

Đặc biệt, với thương hiệu làm đẹp Rare Beauty, Selena không chỉ chứng minh tài năng kinh doanh mà còn lan tỏa thông điệp tích cực về yêu bản thân. Cô khuyến khích phụ nữ chấp nhận vẻ đẹp tự nhiên và không chạy theo tiêu chuẩn sắc đẹp khắc nghiệt của xã hội.

Tại lễ trao giải SAG Awards 2025, Selena Gomez đã gây ấn tượng mạnh mẽ với phong cách thời trang thanh lịch và nhan sắc rạng rỡ. Cô diện một chiếc váy đen sang trọng với thiết kế trễ vai và đường xẻ cao, kết hợp cùng trang sức kim cương tinh tế. Phong cách trang điểm với son đỏ nổi bật và mái tóc bob uốn cụp đã tôn lên vẻ đẹp cổ điển của cô.

Sự xuất hiện này đã giúp Selena Gomez lọt vào danh sách những ngôi sao mặc đẹp nhất tại sự kiện, được tạp chí Harper's Bazaar Anh đánh giá cao.

Selena Gomez tại lễ trao giải SAG Awards 2025.

Selena Gomez không còn là "công chúa Disney" của ngày nào, cũng không phải cô gái gầy gò chạy theo những chuẩn mực hà khắc của Hollywood. Cô đã trở thành một biểu tượng của sự mạnh mẽ, tự tin và kiêu hãnh.

Từ một mỹ nhân tuổi teen, đến những năm tháng bị chê bai vì tăng cân, rồi cuối cùng lấy lại phong độ rực rỡ, Selena Gomez đã chứng minh rằng: "Sắc đẹp không nằm ở số cân nặng, mà ở thần thái và sự tự tin!".