Sốc: Mỹ nhân phim "Gossip Girl" qua đời ở nhà riêng ở tuổi 39

Tờ NY Post đưa tin nữ diễn viên Michelle Trachtenberg qua đời ở tuổi 39. Thi thể của cô được mẹ ruột phát hiện vào 8h ngày 26/2 (giờ địa phương), tại căn hộ riêng của Michelle Trachtenberg thuộc chung cư cao cấp ở khu Central Park South, Manhattan (Mỹ).

Theo thông tin từ cảnh sát, Michelle Trachtenberg bất tỉnh, không có phản ứng và được xác định đã tử vong vào thời điểm nhân viên y tế cấp cứu cho cô. Cuộc gọi cho 911 cũng báo cáo về trường hợp 1 người phụ nữ bị ngừng tim.

Michelle Trachtenberg được phát hiện qua đời ở nhà riêng

Hiện trường không ghi nhận dấu vết phạm tội. Ngoài ra, vào năm ngoái, nữ diễn viên này trải qua 1 ca ghép gan và có dấu hiệu đào thải nội tạng mới. Cô cũng từng khiến fan lo ngại khi xuất hiện nhợt nhạt, ốm yếu. Bước đầu, cảnh sát nghi ngờ Michelle Trachtenberg qua đời vì nguyên nhân tự nhiên. Tuy nhiên, cơ quan chức năng vẫn phải chờ báo cáo giám định pháp y để đưa ra kết luận cuối cùng về nguyên nhân tử vong của nữ diễn viên.

Cảnh sát đã hoàn thành quá trình khám nghiệm hiện trường, và đưa thi thể của Michelle Trachtenberg đi giám định pháp y

"Chúng tôi vô cùng đau buồn khi xác nhận rằng Michelle Trachtenberg đã qua đời. Gia đình của Michelle muốn có được riêng tư trước mất mát lớn", Gary Mantoosh - người đại diện của cố diễn viên cho biết.

Michelle Trachtenberg là sao nhí đình đám Hollywood 1 thời, có vẻ ngoài xinh như thiên thần. Cô đóng phim từ năm 10 tuổi. Michelle Trachtenberg từng tham gia diễn xuất trong The Adventures of Pete & Pete, Harriet the Spy, Ice Princess, Buffy the Vampire Slayer... Trong đó, vai phản diện Georgina trong phim Gossip Girl đã đưa tên tuổi của Michelle Trachtenberg lên hàng sao, nhận được yêu thích từ công chúng.

Michelle Trachtenberg đóng phim từ năm lên 10 tuổi

Cô có nhiều vai diễn để lại dấu ấn trong lòng công chúng

Nguồn: NY Post