Mới đây, khi tham gia một chương trình để quảng bá cho bộ phim Mercy For None, So Ji Sub đã khiến người hâm mộ được một phen rần rần với hành động tặng vàng cho cả đoàn phim. Cụ thể, đây là câu chuyện được diễn viên gạo cội Ahn Kil Kang tiết lộ. Sau đó, Jo Han Chul còn nhấn mạnh rằng "phúc lợi" này thậm chí được dành cho tất cả các nhân viên.

So Ji Sub tặng vàng cho toàn bộ các thành viên trong đoàn phim Mercy For None.

Chia sẻ về hành động của mình, So Ji Sub cho biết: "Từ xưa tới giờ, mỗi khi hoàn thành một dự án phim em đều muốn tặng mọi người một chút gì đó. Ai cũng nghĩ chúng đến từ tiền tài trợ, nhưng mà đó là em tự chi. Em muốn rằng nếu ai đó chẳng may gặp khó khăn, họ có thể bán nó đi để trang trải".

Trên mạng xã hội, netizen dành nhiều lời khen cho So Ji Sub. Ai cũng phải công nhận rằng anh không chỉ điển trai, diễn tốt, có nhiều tác phẩm chất lượng mà còn là một người có nhân cách vàng xứng đáng để thần tượng. Dưới đây là một vài bình luận đáng chú ý:

- Idol vừa có tâm vừa có tầm. Nghe bảo thời covid idol còn bỏ mấy trăm triệu won làm từ thiện.

- Oppa em có đủ 4 tế: Kinh tế, tử tế, tinh tế, thực tế.

- Trời ơi, xứng đáng tình đầu Hàn Quốc của tui.

- Không uổng công thần tượng anh từ thời Giày Thủy Tinh đến giờ.

- Wow! Đúng như mong đợi, anh ấy là một diễn viên tuyệt vời.

Nói thêm về Mercy For None, bộ phim xoay quanh nhân vật nam chính Nam Gi Jun do So Ji Sub thủ vai. Trong quá khứ, Nam Gi Jun từng có một quá khứ đẫm máu khi là thành viên cốt cán của băng đảng Bongsan. Anh không ngại hiểm nguy, lao vào những cuộc chiến khốc liệt nhất để giúp Bongsan có được quyền lực trong thế giới ngầm.

Dẫu vậy, em trai của Nam Gi Jun là Nam Gi Seok lại gia nhập băng đảng đối lập. Để bảo vệ em trai, Nam Gi Jun chấp nhận cắt đứt gân Achilles một bên chân, rời bỏ băng đảng Bongsan và sống một cuộc đời bình thường trong suốt nhiều năm sau đó. Tuy nhiên vào một ngày nọ, Nam Gi Jun hay tin Nam Gi Seok đã chết. Vì vậy, anh buộc phải trở lại thế giới ngầm.

So Ji Sub có màn tái xuất rực rỡ với Mercy For None.

Thời điểm hiện tại, Mercy For None đang được đón nhận tại nhiều quốc gia trên thế giới. Tác phẩm này được cả giới chuyên môn lẫn khán giả khen ngợi, thậm chí còn được mệnh danh là John Wick phiên bản Hàn.

Trong vai nam chính, So Ji Sub đã có màn thể hiện xứng đáng với hai từ hoàn hảo. Anh không chỉ thực hiện những pha hành động một cách cực kỳ chuẩn mực, mà còn phô bày diễn xuất ấn tượng khiến khán giả đồng cảm sâu sắc với nhân vật.