Nếu phải chỉ ra một bộ phim Hàn đang chiếm trọn trái tim khán giả Việt thời điểm hiện tại, đáp án của rất nhiều người chắc chắn là Không Dung Thứ (tựa Anh: Mercy For None). Bộ phim đánh dấu màn tái xuất màn ảnh nhỏ của nam thần So Ji Sub, nhận cơn mưa lời khen từ cả giới chuyên môn lẫn khán giả, được ví như John Wick phiên bản Hàn Quốc. Dù mới chiếu chưa lâu, thế nhưng phim đã có những bước thăng tiến đáng kể trên bảng xếp hạng phim ăn khách của Netflix. Tại thị trường Việt Nam, Không Dung Thứ đang là cái tên được tìm xem nhiều nhất.

Nội dung của Không Dung Thứ xoay quanh câu chuyện về Nam Gi Jun, người từng là thành viên nòng cốt ở băng đảng Bongsan. Anh luôn có mặt ở những trận chiến đẫm máu, giúp Bongsan vượt lên các đối thủ trong cuộc chiến quyền lực nơi thế giới ngầm. Vốn dĩ, Nam Gi Jun phải là một nhân vật cực kỳ có máu mặt. Dẫu vậy, em trai của anh là Nam Gi Seok lại không gia nhập Bongsan mà thuộc băng đảng đối lập. Vì muốn Nam Gi Seok được an toàn, Nam Gi Jun quyết định rời bỏ băng đảng Bongsan, thậm chí chấp nhận biến bản thân trở thành người tàn tật để đổi lấy lòng tin của thủ lĩnh.

Dẫu vậy, những sự hy sinh của Nam Gi Jun cuối cùng vẫn trở nên vô ích. 10 năm trôi qua, Nam Gi Seok trở thành "nhị ca" của băng đảng Joowoon. Tuy nhiên, tin dữ ập đến khi Nam Gi Jun nghe tin em trai mình đã chết.

Không Dung Thứ thuộc thể loại phim hành động, thế nên dĩ nhiên những màn "combat" là yếu tố quan trọng hàng đầu. Ở khía cạnh này, So Ji Sub trong vai nam chính Nam Gi Jun đã thể hiện quá tốt. Anh thực hiện các pha hành động một cách đầy mỹ cảm, khiến người xem phải thốt lên rằng chúng quá mãn nhãn.

Bên cạnh đó, không thể không nói đến khả năng truyền tải cảm xúc của nam tài tử. Dù thể hiện một nhân vật có ít lời thoại, thế nhưng So Ji Sub vẫn khơi lên sự đồng cảm sâu sắc trong lòng khán giả. Người xem có thể cảm nhận được nỗi buồn vô hạn cùng quyết tâm báo thù của nhân vật Nam Gi Jun. Về ngoại hình, dù đã ở tuổi U50 nhưng anh vẫn cực kỳ phong độ, nhan sắc làm hội chị em u mê chẳng kém gì hồi còn trẻ.

Sau 3 năm kể từ Bác Sĩ Luật Sư, So Ji Sub mới lại xuất hiện trên màn ảnh nhỏ và anh đã comeback cực kỳ thành công. Một lần nữa, So Ji Sub cho thấy bản thân luôn là bảo chứng chất lượng cho các dự án phim. Quả thực, kể từ lần đầu xuất hiện trên màn ảnh vào năm 1996 trong phim sitcom Three Guys And Three Girls, xuyên suốt gần 3 thập kỷ làm nghề, So Ji Sub chưa từng gây thất vọng ở khả năng diễn xuất.