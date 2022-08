Alienoid: Cuộc chiến xuyên không - Phim chiếu rạp của So Ji Sub, Kim Woo Bin có gì đáng xem?

Alienoid: Cuộc chiến xuyên không - Hành động đỉnh cao, nội dung đầy mới mẻ

Ngay từ phần trailer, Alienoid: Cuộc chiến xuyên không đã gây ra sự tò mò khi trong cùng một bộ phim, khán giả sẽ vừa được chứng kiến những màn hành động đậm chất khoa học viễn tưởng, lại vừa được hòa mình vào thế giới Hàn Quốc cổ đại trong những phân đoạn lấy bối cảnh quá khứ.



Và quả thực khi ra rạp, người xem sẽ lần đầu được thấy phép thuật của các đạo sĩ kết hợp cùng súng ống đạn dược và cả những nhân vật với kỹ năng đặc biệt mà chỉ người ngoài hành tinh mới có. Tất cả tạo nên những phân đoạn giao tranh thú vị, mới mẻ bậc nhất từ trước đến nay.

Mọi phân cảnh hành động trong Alienoid: Cuộc chiến xuyên không đều rất đã mắt.

Về phần nội dung, khi tìm đến những bộ phim "đánh đấm", không ít người thường giữ suy nghĩ ra rạp xem hiệu ứng là chính. Tuy nhiên với riêng Alienoid: Cuộc chiến xuyên không, cần dành những lời khen cho phần nội dung.

Câu chuyện phim kể về việc người ngoài hành tinh sử dụng nhân loại như một lồng giam để giam giữ những kẻ "ưa chiến tranh" trên hành tinh của mình. Khi con người qua đời, những kẻ bị giam giữ cũng sẽ chết theo. Tuy vậy, ngẫu nhiên vẫn xuất hiện trường hợp có những kẻ vượt ngục thành công. Chính vì thế, trên Trái Đất luôn có sự hiện diện của Người canh gác (Kim Woo Bin).

Kim Woo Bin thủ vai Người canh gác.

Một lần truy bắt kẻ vượt ngục trong quá khứ, anh ta và phụ tá Thunder của mình mang cô bé Ean (Kim Tae Ri) về thời hiện đại vì mẹ của cô - lồng giam kẻ vượt ngục đã chết. Về sau khi những kẻ vượt ngục thành công giải thoát cho Thủ lĩnh tối cao (So Ji Sub), chính Ean cùng với anh chàng đạo sĩ Mu Reuk (Ryoo Joon Yeol) lại là những người có vai trò tối quan trọng trong việc ngăn cản hắn chiếm đoạt Trái Đất.

Tất nhiên vì là phần đầu tiên, thế nên ekip làm phim phải dành thời lượng nhất định để giới thiệu các nhân vật tới khán giả. Dẫu vậy, chúng chẳng hề nhàm chán bởi xuyên suốt từ đầu đến cuối phim, sẽ có rất nhiều câu thoại duyên dáng, gây cười một cách không hề gượng ép khiến người xem không thể buồn ngủ nổi.

Alienoid: Cuộc chiến xuyên không chẳng thiếu những phân cảnh hài hước.

Thực tế, ban đầu khán giả xem phim sẽ cảm thấy khá khó hiểu với những diễn biến được đưa ra khi mà có tới 2 dòng thời gian khác nhau. Tuy vậy, đây cũng là điều thú vị khi nó giúp giữ sự tò mò của người xem cho đến cuối cùng. Chỉ cần kiên nhẫn xem, bạn sẽ phải thốt lên trong lòng rằng: "Ồ, thì ra là như vậy".

Kim Woo Bin - Ryu Jun Yeol ghi điểm mạnh, So Ji Sub đóng đỉnh nhưng ít đất diễn

Trong mỗi bộ phim, dàn diễn viên luôn là yếu tố quan trọng bậc nhất, bởi lẽ nó có ảnh hưởng lớn tới sự quan tâm từ công chúng. Với những ai thường xuyên xem nhưng bộ phim truyền hình Hàn Quốc, dĩ nhiên cả So Ji Sub, Kim Tae Ri, Kim Woo Bin và Ryu Jun Yeol đều chẳng phải những cái tên xa lạ.

Nói về bóng hồng duy nhất trong dàn sao của Alienoid: Cuộc chiến xuyên không, cô đã hóa thân một cách trọn vẹn vai diễn Ean. Đó là một cô gái mạnh mẽ, giỏi giang và rất dũng cảm. Tuy nhiên, những lời khen lớn nhất nên được dành cho Kim Woo Bin và Ryu Jun Yeol.

Nhân vật đạo sĩ trẻ Mu Reuk do Ryu Jun Yeol là một anh chàng rất "lầy lội", có nhiều câu thoại và hành động "mặn mòi" khiến khán giả phải phì cười. Thậm chí, có những khi chỉ nhìn biểu cảm trên gương mặt của anh chàng, mọi người cũng đã thấy hài hước.

Ryu Jun Yeol là một trong số những cây hài của Alienoid: Cuộc chiến xuyên không.

Về phần Kim Woo Bin, vốn dĩ Người canh gác là một nhân vật với vẻ ngoài lạnh lùng và cực "ngầu". Thế nhưng mỗi khi Thunder biến hóa thành Người canh gác để nói chuyện cùng cô bé Ean, ngôi sao 33 tuổi lại trở thành một cây hài đích thực. Hình tượng này hoàn toàn trái ngược với hình tượng của nhân vật Người canh gác, hay của những vai diễn mà trước đó từng giúp anh ghi dấu ấn trong lòng khán giả như Choi Young Do (Những người thừa kế), Shin Joon Young (Yêu không kiểm soát) và Park Jeong Joon (Nơi đảo xanh).

Cũng là Kim Woo Bin nhưng mà nó lạ lắm.

Tuy nhiên có một điều khá tiếc nuối, đó là việc So Ji Sub trong vai Moon Do Seok - người chứa Thủ lĩnh tối cao bên trong cơ thể lại hơi ít đất diễn. Vai trò của Thủ lĩnh tối cao ở phần một khá mờ nhạt. Nhưng sang đến phần hai, rất có thể nhân vật này sẽ được đẩy lên tuyến chính.

So Ji Sub chưa có quá nhiều đất diễn trong phần 1 của bộ phim.

Sau tất cả, những diễn biến tiếp theo của Alienoid: Cuộc chiến xuyên không phần 2 chắc chắn xứng đáng để được chờ đợi. Thế nhưng đó là câu chuyện của năm 2023. Còn hiện tại, đừng bỏ lỡ những diễn biến hấp diễn trong phần đầu của phim, vì chắc chắn bạn sẽ không thấy nuối tiếc khi ra rạp.

