So Ji Sub trước khi trở thành "chồng người ta": Sở hữu "hội người tình màn ảnh" đình đám từ Son Ye Jin đến cả bạn gái của Kim Woo Bin

Sáng ngày 7/4, tài tử So Ji Sub đã chính thức tuyên bố kết hôn. Vợ của nam tài tử chính là người tình kém anh 17 tuổi Cho Eun Jung được Dispatch "khui" ra từ năm ngoái. Cô từng là nữ phát thanh viên đài SBS với học thức khủng, nữ thần giới MC sinh năm 1994.

Thuộc thế hệ nam thần đời đầu, So Ji Sub bén duyên với không ít những mỹ nhân xứ Hàn trong các dự án phim truyền hình lẫn điện ảnh đình đám. Nhân sự kiện So Ji Sub trở thành "chồng người ta", cùng nhau điểm lại những con thuyền tình hùng mạnh của So Ji Sub lần cuối, trước khi chính thức trao tay "chú già" đến với Cho Eun Jung.

I’m On My Way To Meet You

Im hơi lặng tiếng suốt 2 năm qua, dự án điện ảnh cuối mà So Ji Sub tham gia trước khi bị Dispatch khui đang hẹn hò với nữ diễn viên Cho Eun Jung chính là I’m On My Way To Meet You đóng cùng với Son Ye Jin. Đây cũng là bộ phim đánh dấu màn tái hợp của So Ji Sub và Son Ye Jin sau 16 năm kể từ phim truyền hình Delicious Proposal được phát hành hồi năm 2001.

So Ji Sub và Son Ye Jin từng nên duyên với nhau trong phim điện ảnh I’m On My Way To Meet You.

I’m On My Way To Meet You là bộ phim kể về một người phụ nữ (Son Ye Jin), trước khi qua đời, cô đã có một lời hứa khó tin với chồng mình (So Ji Sub) rằng một năm sau, cô sẽ trở lại vào một ngày mưa. Một năm sau đó, người phụ nữ ấy thật sự đã xuất hiện trước mặt chồng và con trai mình, tuy nhiên mọi kí ức trong cô về chồng đều đã biến mất.

Vào thời điểm I’m On My Way To Meet You được công chiếu, So Ji Sub và Son Ye Jin được rất nhiều con dân tích cực "đẩy thuyền".

Oh My Venus

Oh My Venus - Nữ thần của tôi là bộ phim truyền hình được phát sóng vào cuối năm 2016 - 2017. Phim xoay quanh câu chuyện về cuộc đời và tình cảm của cô nàng luật sư 33 tuổi Kang Joo Eun (Shin Min Ah), cô từng có những năm tháng rực rỡ, tươi đẹp khi còn là học sinh cấp ba. Sở hữu gương mặt xinh đẹp, tính cách tự tin và đạt thành tích đáng nể trong học tập, Joo Eun được nhiều bạn bè ngưỡng mộ.

Thế nhưng, thời kỳ huy hoàng của cô nàng đã biến mất sau khi tốt nghiệp. Vì ngày đêm vùi đầu vào công việc luật sư, Joo Eun đã quên chăm sóc bản thân khiến cơ thể phát phì, mắt ngày càng tăng số. Người giúp cô lấy lại vẻ đẹp như xưa là huấn luyện viên đẹp trai Kim Young Ho (So Ji Sub).

Mặc dù rating của Oh My Venus không đạt kỳ vọng vào thời điểm phim lên sóng, tuy nhiên đây vẫn là dự án truyền hình thu hút nhiều sự chú ý của khán giả, đặc biệt là những cảnh giường chiếu của So Ji Sub với Shin Min Ah.

Cảnh nóng của So Ji Sub và Shin Min Ah.

One Sunny Day

One Sunny Day - Ngày nắng mang em đến tuy chỉ là một dự án webdrama nhưng So Ji Sub và bạn diễn Kim Ji Won đã mang tới những thước phim tuyệt đẹp bên hòn đảo Jeju thơ mộng.

Phim xoay quanh câu chuyện tình yêu "oan gia ngõ hẹp" của Kim Ji Ho (So Ji Sub) và cô gái không tên (Kim Ji Won), khi cả hai bất đắc dĩ phải sống chung dưới một mái nhà tại vùng đất xa xôi hẻo lánh. Kim Ji Ho mang trong mình trái tim tan vỡ. Cô gái lạ bất ngờ xuất hiện và chữa lành vết thương, xua tan sự u ám bủa vây Kim Ji Ho.

So Ji Sub và Kim Ji Won cũng từng được khán giả tích cực đẩy thuyền khi góp mặt trong phim One Sunny Day.

Master's Sun

Master's Sun là bộ phim xoay quanh câu chuyện của Tae Gong Shil (Gong Hyo Jin) từng là một người con gái có tính cách tươi sáng, vui vẻ. Sau một tai nạn bí ẩn, cô bất ngờ nhìn thấy linh hồn người chết, những hồn ma liên tục ám và buộc cô phải thực hiện những ý định còn dang dở. Joo Joong Won (So Ji Sub) tình cờ gặp người con gái kì lạ này và quyết định giữ Tae Gong Shil bên mình để có thể "liên lạc" với người bạn gái cũ đã mất.

Vào thời điểm phim lên sóng, Gong Hyo Jin và So Ji Sub được khán giả đánh giá là một trong những cặp đôi huyền thoại trên màn ảnh nhỏ.



So Ji Sub và Gong Hyo Jin.

Only You

Only You từng là một trong những bộ phim tình cảm buồn, ấn tượng tới từng khoảnh khắc trên màn ảnh rộng xứ Hàn. Trong phim, Jang Chul Min (So Ji Sub), một tay đấm bốc quyết định tách biệt hoàn toàn khỏi thế giới, quyết định trở thành nhân viên điều phối bình thường. Cuộc sống của anh hoàn toàn thay đổi khi gặp Ha Jung Hwa (Han Hyo Joo), một cô gái mù mà anh tình cờ gặp tại nơi làm việc, vô tình nhầm anh với một nhân viên nam đã từng làm tại đây trước đó.

Nhờ sự ăn ý cùng chemistry ngọt ngào vô cùng tự nhiên, cặp đôi đã cùng nhau mang tới một tuyệt tác cho nền điện ảnh Hàn Quốc vào thời điểm phim được công chiếu hồi năm 2011.

So Ji Sub và Han Hyo Joo

Confession



Được biết trong năm 2020, So Ji Sub sẽ tái xuất với dự án điện ảnh mới có tên Confession khi đóng cặp cùng với mỹ nhân nhân đẹp nhất thế giới do TC Candler bình chọn hồi năm 2017 - Nana.

Trong bộ phim này, So Ji Sub sẽ vào vai Yoo Min Ho, chủ tịch của một công ty IT đầy triển vọng. Tuy nhiên không lâu sau đó, Yoo Min Ho bất ngờ bị nghi là một trong số những thủ phạm trong vụ án giết người, khiến anh phải đối mặt với rất nhiều khủng hoảng.

So Ji Sub và dàn diễn viên phim Confession đã có buổi đọc kịch bản hồi cuối năm 2019.

Được biết, Confession đã chính thức được bấm máy vào cuối năm 2019 và dự kiến khởi chiếu vào cuối năm nay.