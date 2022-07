Sở hữu đường cong chữ S vạn người mê nhờ dinh dưỡng đúng cách, giảm cân nhẹ nhàng

Khi sự tự tin tỷ lệ nghịch với số cân…

Càng gần đến ngày đi du lịch biển, Thảo My (29 tuổi, TP.HCM) càng cảm thấy áp lực. Trong khi đồng nghiệp rôm rả chuyện kem chống nắng nào, váy màu gì mới đúng trend, bikini diện sao cho sexy, My chỉ biết thở dài ngao ngán. Bởi lẽ mấy tháng nay cả phòng liên tục chốt đơn trà sữa, bông lan trứng muối, xôi chiên… khiến thân hình của Thảo My đã thêm phần mũm mĩm.

"Cứ lên vài cân là tự tin giảm đi vài phần. Chắc mình chỉ ngồi trên bờ ngắm mọi người đi bơi thôi", Thảo My chia sẻ.

Thói quen ăn thức ăn nhanh, nhiều béo, nhiều đường…là những nguyên nhân dễ gây tăng cân, béo phì. Ảnh: TL

Để lấy tại tự tin, Thảo My bắt đầu siết cân, tập thể dục và hạn chế ăn tối. Đôi khi Thảo My còn bỏ bữa, hoặc chỉ ăn 1 ít rau quả mỗi bữa. Tuy nhiên, càng cố nhịn thì càng đói nên My còn ăn nhiều hơn. Đã thế My không giảm được cân mà cơ thể còn mệt mỏi, uể oải.

Ăn uống đúng cách, giảm cân nhẹ nhàng

Sau chuỗi ngày giảm cân không hiệu quả, Thảo My tham khảo các tạp chí sức khỏe, xây dựng một chế độ ăn phù hợp. Khẩu phần ăn của My ưu tiên hơn cho dinh dưỡng thực vật, dần hạn chế các loại thịt đỏ, đồ chiên rán, đồng thời bổ sung thêm nhiều rau củ quả và các loại hạt giàu chất đạm. Buổi sáng My tập ít nhất 45 phút đi bộ; uống sữa chua từ 5 loại hạt Veyo để hỗ trợ hệ tiêu hóa. Cô vẫn ăn sáng bình thường nhưng giảm khẩu phần, giảm thịt, không ăn da gà, nước béo… Buổi trưa cô tập ăn nhiều rau cải, ăn cá thay vì ăn thịt. Buổi xế là uống nước trái cây, sữa đậu nành Fami nguyên chất thay vì là trà sữa full topping, xôi chiên, bánh tráng trộn… như trước đây.

Sữa chua làm từ các loại hạt, sữa đậu nành, rau củ quả… là những nguồn dinh dưỡng thực vật tốt cho sức khỏe, giúp giữ dáng cho phái đẹp. Ảnh: TL

"Với chế độ ăn mới, cân nặng bắt đầu xuống dần, mình cảm thấy cơ thể nhẹ nhàng. Tình trạng mệt mỏi, uể oải vì thiếu năng lượng như xưa cũng không xảy ra nữa", Thảo My chia sẻ.

Thảo My chỉ là một trong số nhiều chị em đã từng hiểu sai về việc ăn giảm cân do thiếu sự cân bằng trong chế độ dinh dưỡng hoặc hoặc giảm ăn đột ngột khiến cơ thể dễ thiếu chất, sinh mệt mỏi.

Theo Trung tâm Dịch vụ Y tế Quốc gia của Anh, một chế độ ăn hợp lý cần đầy đủ, cân đối các nhóm dưỡng chất bột – đường, đạm, béo, vitamin và tăng cường rau xanh trong bữa ăn hàng ngày. Bên cạnh đó, người muốn giảm cân sẽ phải hạn chế thức ăn nhiều chất béo, chất cồn, chất kích thích... bởi đây là nhóm thực phẩm nhiều năng lượng dễ làm tích tụ mỡ trắng quá mức khiến "hỏng dáng" và gây nhiều bệnh tật kèm theo.

Giảm cân khỏe mạnh bằng ưu tiên dinh dưỡng thực vật

Gần đây xu hướng ăn uống mới, dinh dưỡng thực vật (DDTV) đang được nhiều người yêu chuộng lối sống lành mạnh cập nhật và áp dụng. Sự lan truyền của các chế độ ăn DDTV như: chế độ ăn thuần chay (Vegan), chế độ ăn chay có sữa (Lacto-vegetarians), chế độ ăn chay có sữa và trứng (Lacto-ovo-vegetarians), chế độ ăn chay bao gồm hải sản (Pesco-vegetarian), chế độ ăn dinh dưỡng thực vật (Plant-based) được nhiều người thích thú chia sẻ.

Tuy nhiên, việc ăn theo chế độ DDTV để giảm cân không phải lúc nào cũng dễ dàng.

Theo các chuyên gia dinh dưỡng, dù bất kỳ lý do nào khi các chị em mong muốn áp dụng chế độ ăn DDTV thì điều quan trọng là phải lắng nghe cơ thể của mình. Một chế độ ăn dinh dưỡng tối ưu cho lối sống khỏe, lành, mạnh và cân bằng sẽ không nhằm thay đổi toàn bộ bữa ăn hàng ngày từ động vật sang thực vật mà là áp dụng những điều chỉnh nhỏ và ưu tiên DDTV trong mỗi bữa ăn, chọn thực vật tốt thay cho động vật.

Ăn nhiều rau củ quả giúp cơ thể dễ hấp thu, dễ tiêu hóa, tạo nguồn năng lượng tốt cho cơ thể. Ảnh: TL

Tiến sĩ, chuyên gia dinh dưỡng Alina Petre (McGill University) cũng đưa ra lời khuyên rằng khi áp dụng chế độ ăn DDTV, bạn có thể sử dụng đậu nành được chế biến thành các món đơn giản như đậu nành luộc, đậu phụ, sữa đậu nành và sữa chua.

Các nhà khoa học cũng đã chứng minh, đậu nành giàu protein, ít chất béo bão hòa và các vitamin giúp duy trì cảm giác no lâu và hỗ trợ giảm cân. Bên cạnh đó, hợp chất Isoflavone trong đậu nành giúp ức chế chất béo tích tụ bên trong cơ thể giúp phụ nữ nhanh chóng lấy lại vóc dáng, thon gọn. Các chuyên gia cũng khuyến khích các chị em nên bổ sung 25-50g đậu nành mỗi ngày, tương ứng 200-400ml sữa đậu nành. Đặc biệt khi mong muốn giảm ăn thịt, có thể thay thế bằng ăn/uống đậu nành mỗi ngày để cân bằng lượng đạm cho cơ thể, đồng thời nên luyện tập thể dục thể thao thường xuyên để cơ thể luôn duy trì sự linh hoạt và khỏe mạnh.

