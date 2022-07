Uống nước chanh ấm vào buổi sáng, cơ thể xuất hiện 7 thay đổi tuyệt vời

Có rất nhiều người thích bắt đầu ngày mới trong mùa nắng nóng bằng một ly nước chanh ấm. Nhưng bạn có biết những lợi ích thực sự mà nó đem lại cho cơ thể là gì? Ngoài việc thanh lọc đến tăng tốc độ trao đổi chất, một cốc nước ấm cho thêm vài giọt chanh tươi còn đem lại nhiều hơn nữa những lợi ích sức khỏe khiến bạn kinh ngạc.



Lợi ích của việc uống nước chanh ấm mỗi sáng

1. Thúc đẩy giảm cân

Theo The Healthsite, chanh là loại trái cây có công dụng giảm cân tuyệt vời. Nó chứa nhiều vitamin C và chất chống oxy hóa giúp thúc đẩy tiêu hóa tốt. Chanh cũng có đặc tính lợi tiểu, giúp giải độc cơ thể, do đó giúp đốt cháy chất béo.

2. Cung cấp năng lượng

Hãy dừng việc uống một cốc đầy cà phê đen để bắt đầu ngày mới của bạn. Thay vào đó hãy nhâm nhi một cốc nước chanh ấm. Đây là sự thay thế lành mạnh hơn so với đồ uống chứa caffeine mà bạn đang uống vào mỗi sáng.

3. Tăng cường hệ thống tiêu hóa

Các khoáng chất và vitamin có trong nước chanh giữ cho hệ tiêu hóa của bạn khỏe mạnh. Nó làm giảm chứng ợ nóng và đầy hơi bằng cách loại bỏ bất kỳ độc tố nào bị mắc kẹt bên trong đường tiêu hóa.

4. Cải thiện sức khỏe tim mạch

Nước chanh ấm cũng là một nguồn cung cấp kali tuyệt vời. Khoáng chất này giúp giữ cho tim mạch khỏe mạnh, xây dựng cơ bắp, hỗ trợ phân hủy và sử dụng carbohydrate trong cơ thể tốt hơn.

5. Ngăn ngừa sỏi thận

Axit citric có trong chanh giúp ngăn chặn nguy cơ hình thành sỏi thận. Ngoài ra, lượng nước uống cùng với nước chanh sẽ giúp đào thải sỏi ra ngoài dễ dàng.

6. Tăng cường hệ thống miễn dịch

Chanh chứa nhiều vitamin C, một chất chống oxy hóa tự nhiên giúp cải thiện hệ thống miễn dịch và có chất kháng khuẩn, kháng virus.

7. Cải thiện sức khỏe làn da

Chanh rất giàu vitamin C, một thành phần rất tốt cho sức khỏe làn da của bạn với khả năng tăng sinh collagen cực nhanh. Đây cũng là chất chống oxy hóa tuyệt vời, giúp trẻ hóa làn da và ngăn ngừa nếp nhăn, làm mờ vết thâm. Nó cũng giúp loại bỏ độc tố và diệt khuẩn để mang lại làn da sáng mịn.

Lưu ý uống nước chanh ấm mỗi sáng để cơ thể hưởng lợi đủ đường

ThS.BS Doãn Thị Tường Vi (Nguyên Trưởng khoa Dinh dưỡng, Bệnh viện 198) khẳng định, uống nước chanh buổi sáng rất tốt nhưng phải nắm rõ cách uống thì mới thực sự có lợi cho sức khỏe.

1. Uống nước chanh buổi sáng nhưng không phải ngay khi vừa thức dậy

Uống nước chanh vào buổi sáng rất tốt nhưng bạn nên nhớ không phải là lúc vừa thức giấc, bụng chưa có lót dạ gì đã uống ngay loại nước này.

Nếu làm như vậy, bạn sẽ gặp nhiều vấn đề về sức khỏe khó lường. Cụ thể, chanh chứa nhiều axit, nhất là axit citric. Khi uống nước chanh vào buổi sáng, lúc dạ dày đang rỗng sẽ dẫn tới tình trạng tăng lượng axit, bào mòn tế bào niêm mạc.

Nếu duy trì thực hiện uống nước chanh mỗi sáng khi bụng rỗng hoàn toàn đều đặn thì bạn sẽ không tránh khỏi nguy cơ niêm mạc bị tổn thương, dẫn đến viêm loét dạ dày, đau dạ dày mãn tính.

2. Người mắc bệnh dạ dày dùng nước chanh cẩn trọng

Đối với những người có tiền sử đau dạ dày, khi đã có sẵn các vết viêm loét thì uống nước chanh vào buổi sáng trước khi ăn sẽ làm vết loét lan rộng và sâu hơn.

Từ đó nhanh chóng mắc bệnh đau dạ dày mạn tính. Vết loét ngày càng sâu rộng còn khiến bạn tăng nguy cơ bị ung thư dạ dày. Vì vậy, trước khi uống nước chanh, bạn nên lót dạ bằng một chút đồ ăn để tránh gây hại dạ dày. Bệnh nhân dạ dày muốn uống nước chanh nên tham khảo thêm ý kiến bác sĩ.

3. Cách uống nước chanh tốt cho sức khỏe

Khi uống nước chanh, bạn cần lưu ý pha loãng, không nên uống nước chanh đặc có thể làm hại dạ dày.

Mỗi sáng chỉ cần nửa quả chanh cỡ vừa pha với 500ml là đủ giúp bạn tăng cường sức khỏe.

Ngoài bệnh dạ dày, một số đối tượng mắc bệnh liên quan đến đường tiêu hóa nên tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi quyết định uống nước chanh mỗi sáng.

https://afamily.vn/uong-nuoc-chanh-am-vao-buoi-sang-co-the-xuat-hien-7-thay-doi-tuyet-voi-20220720173111712.chn