Sợ bị coi là "gái quê", cô gái bán xe của bạn trai để mua túi Chanel

Một câu chuyện gây chấn động dư luận Malaysia gần đây đang trở thành tâm điểm bàn tán trên mạng xã hội. Theo đó, một người phụ nữ ở Penang đã lén bán chiếc xe hơi của bạn trai để có tiền mua túi Chanel. Lý do cô đưa ra là không muốn bị bạn bè giàu có coi thường và sợ bị gán mác "gái nhà quê" nếu không sở hữu đồ hiệu.

Sự việc được chính bạn trai cô kể lại trên Facebook. Anh cho biết, chiếc xe Perodua Myvi đã biến mất sau chuyến công tác.

Hỏi ra mới hay, bạn gái anh đã tự ý đem xe bán để có tiền mua một chiếc túi Chanel. Chiếc xe không hề đứng tên cô, và bản thân anh luôn gìn giữ, bảo dưỡng cẩn thận trong suốt hơn 10 năm qua. Chính vì vậy, khi nghe câu nói thản nhiên: "Em muốn anh dùng Myvi, nhưng em không thể sống thiếu Chanel", anh cảm thấy sốc và chết lặng.

Cô gái bán xe của bạn trai để mua túi Chanel. Ảnh minh họa.

Theo Saostar, điều khiến sự việc thêm phần oái oăm là bạn gái anh không bán xe qua đại lý hay giao dịch hợp pháp thông thường, mà chọn hình thức "sambung bayar". Đây là cách mua bán mà người mua tiếp tục trả góp từng đợt thay cho chủ cũ. Cô cho rằng cách này nhanh chóng và thuận tiện hơn, giúp cô có tiền ngay để tậu chiếc túi thời thượng. Tuy nhiên, số tiền bán xe vẫn không đủ để trả trọn giá trị chiếc túi Chanel.

Không những vậy, cô còn yêu cầu bạn trai bù thêm phần chênh lệch. Khi bị phản ứng, cô lý giải rằng nếu không có đồ hiệu để hòa nhập với bạn bè giàu có, bản thân sẽ bị chê cười và anh cũng sẽ "mất mặt" theo.

Câu chuyện đã nhanh chóng lan truyền khắp các diễn đàn mạng xã hội. Nhiều người chỉ trích hành động của cô gái là ích kỷ và thiếu tôn trọng, cho thấy lối sống quá chạy theo vật chất, xem trọng danh tiếng hơn tình cảm.

Bên cạnh đó, nhiều ý kiến cũng chỉ ra rằng vụ việc phản ánh một thực trạng đáng lo ngại: áp lực "giữ thể diện" trong một số nhóm xã hội hiện đại. Trong bối cảnh đồ hiệu được xem như thước đo đẳng cấp, không ít người trẻ sẵn sàng chi tiêu vượt quá khả năng, thậm chí đánh đổi cả tình cảm và niềm tin để sở hữu một món đồ xa xỉ.

Vụ việc tương tự cũng xảy ra tại Thượng Hải, Trung Quốc, nhưng theo chiều hướng ngược lại. Một người đàn ông họ Vu đã bị kết án tù sau khi trộm trang sức vàng, túi xách hiệu của bạn gái để bán lấy tiền chi tiêu và mua quà tặng lại cho chính cô.

VnExpress cho biết, theo hồ sơ tòa án, đầu tháng 5/2023, bạn gái của Vu là cô Thiệu lục tìm hai sợi dây chuyền vàng khắp nhà để đưa mẹ mượn dùng mà không thấy. Một số bông tai vàng, nhẫn kim cương và túi xách hàng hiệu cũng biến mất. Thiệu nghi nhà từng bị trộm đột nhập nhưng không có dấu hiệu nào cho thấy cửa sổ hay cửa ra vào bị cạy mở. Nghĩ đi nghĩ lại, cô nhớ ra chỉ có bạn trai là Vu mới có chìa khóa nhà.

Trộm đồ của bạn gái để chi phí cho chính cuộc tình. Ảnh minh họa.

Khi gọi điện hỏi, Vu phủ nhận, bảo cô "tạm thời đừng làm lớn chuyện". Sau đó, Vu nói phải về quê gấp rồi lên tàu hỏa rời Thượng Hải.

Thiệu nghi ngờ bạn trai lấy trộm đồ nên đến đồn cảnh sát trình báo, lúc này điện thoại của Vu không liên lạc được nữa. Hơn nửa tháng sau, cảnh sát phát hiện Vu ở Thượng Hải và triệu tập về đồn. Vu thú nhận đã trộm đồ của bạn gái.

Anh ta giải thích: "Lương tôi không đủ chi trả tình phí, sợ cô ấy chê tôi nghèo, coi thường tôi nên trộm một số thứ để bán lấy tiền." Trong khoảng một năm yêu nhau, Vu đã trộm nhiều món đồ như dây chuyền vàng, nhẫn kim cương, túi Chanel của Thiệu và bán được hơn 36.000 nhân dân tệ (khoảng 120 triệu đồng). Số tiền này được dùng để chi tiêu và mua điện thoại, máy tính bảng tặng bạn gái.

Mặc dù Vu biện minh rằng số tiền trộm được cũng dùng để chi tiêu chung, tòa án vẫn phán quyết anh ta phạm tội trộm cắp. Anh ta bị kết án hai năm tù và phạt tiền 10.000 nhân dân tệ.