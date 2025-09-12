Bị bạn trai cũ không tắm suốt 1 tháng tấn công, cô gái suýt ngất xỉu
Trong lúc cố gắng chống trả sự tấn công của bạn trai cũ, cô gái đã suýt ngất xỉu vì mùi cơ thể kinh khủng từ người đàn ông này.
Báo Dân việt cho biết, một người đàn ông tên Liu (ở Trung Quốc) quen cô gái tên Tang qua một trò chơi trực tuyến hồi năm 2017. Thời điểm đó, Liu đã có vợ nhưng anh ta che giấu hoàn toàn sự thật này. Sau một thời gian yêu nhau, Tang mới đau đớn phát hiện thực tế phũ phàng là Liu đã có gia đình. Sau khi biết sự thật, Tang ngay lập tức cắt đứt mối quan hệ giữa 2 người.
Nhưng anh Liu vô cùng yêu Tang nên quyết định ly dị vợ để theo đuổi bạn gái cũ. Mặc dù 2 người đã chia tay khá lâu nhưng Liu vẫn luôn rình rập Tang mọi lúc mọi nơi.
Sau khi chia tay Liu, Tang đã có tình yêu mới nhưng không may là người bạn trai lại qua đời trong một vụ tai nạn ô tô. Sau đó, cô quyết định chuyển từ Hồ Nam đến Giang Tô sinh sống với hi vọng có cuộc sống bình yên.
Nhưng không khó để Tang tìm ra căn hộ mới của bạn gái. Anh ta bắt đầu “cắm trại” trong xe anh ta, chờ thời cơ hoàn hảo để khiến Liu bất ngờ. Vào một hôm nọ, Tang đột nhập vào nhà bạn gái cũ và dùng tay siết cổ Liu.
Sau khi vật lộn với “kẻ lạ mặt mà không hề xa lạ”, Liu trốn thoát được. Thế nhưng cô gái suýt ngất xỉu khi trong lúc giằng co, cô ngửi thấy mùi hôi kinh khủng bốc ra từ cơ thể Tang. Hóa ra, trong suốt cả tháng trời rình rập bạn gái, Tang đã không tắm, theo Saostar.
Sau khi nhận được tin báo, cảnh sát đã bắt giữ Liu. Đối tượng này cho rằng anh ta làm vậy vì yêu Tang quá nhiều. "Tôi thật sự yêu cô ấy. Tôi chỉ muốn chúng tôi quay lại với nhau. Đây là lý do tại sao tôi đã phạm sai lầm", Liu nói sau khi bị bắt.
Được biết, gã đàn ông cuồng si này không chỉ theo dõi các cuộc trò chuyện trên mạng của bạn gái cũ mà còn theo dõi cô từ nhiều nơi.