Đi hẹn hò vớị bạn trai quen qua mạng, người phụ nữ mất gần 300 triệu đồng cho bữa tối sang trọng

Theo thông tin từ VnExpress, sự việc xảy ra tối 28/8 tại Mandarin Oriental ở Hong Kong (Trung Quốc), một trong những khách sạn sang trọng bậc nhất thành phố.

Cô Chen, 31 tuổi cho biết quen người đàn ông tự xưng tên là Huang qua Telegram, 27 tuổi và là luật sư. Trong buổi hẹn hò, Huang nói đã chuẩn bị một chai rượu hảo hạng để kỷ niệm lần đầu gặp mặt.

Mandarin Oriental ở Hong Kong (Trung Quốc), một trong những khách sạn sang trọng bậc nhất thành phố. Ảnh: Wenweipo.

Thực đơn họ gọi là "Wenhua Ting Jipin Yuyan", giá 2.400 HKD (hơn 8 triệu đồng) một người, với 9 món từ khai vị đến tráng miệng đều rất cao cấp như yến sào, bào ngư Nam Phi nguyên con. Ngoài ra, mỗi người tốn thêm 200 HKD (677.000 đồng) cho trà phổ nhĩ. Hóa đơn tăng vọt lên hơn 84.000 HKD (hơn 284 triệu đồng) (gồm cả phí dịch vụ) chủ yếu do chai champagne Pháp Krug Clos trị giá gần 72.000 HKD (khoảng 243 triệu đồng).

Khi bữa ăn kết thúc, Huang lấy cớ đi vệ sinh rồi bỏ trốn. Chờ một lúc lâu không thấy Huang quay lại và không thể liên lạc được, cô Chen mới biết mình đã bị lừa. Vì không thể tự chi trả số tiền khổng lồ trên hóa đơn, cô gái buộc phải gọi điện "cầu cứu" một người bạn.

Sau đó, cô tới cơ quan chức năng trình báo. Chỉ một ngày sau, cảnh sát đã bắt giữ nghi phạm. Người đàn ông bị bắt là Huang, 23 tuổi, không phải 27 như tự xưng. Huang từng có tiền án năm 19 tuổi, dùng danh tính giả dụ dỗ bạn nữ quen qua mạng vào khách sạn, rồi ép quan hệ tình dục.

Người đàn ông này mới ra tù sau gần 3 năm thụ án vì tội tấn công tình dục. Mới mãn hạn, Huang lại tiếp tục thủ đoạn cũ với cô Chen.

Hóa đơn tăng vọt lên hơn 84.000 HKD (hơn 284 triệu đồng). Ảnh: Mustshare SG.

Vietnamnet cho biết, vụ việc đang được tiếp tục điều tra. Người đàn ông có thể đối mặt với các cáo buộc hình sự nghiêm trọng về hành vi lừa đảo và chiếm đoạt tài sản. Các chuyên gia pháp lý cho biết, nếu bị kết án, anh ta có thể phải ngồi tù và bồi thường dân sự.

Sự việc nhanh chóng trở thành tâm điểm bàn tán trên mạng xã hội Trung Quốc. Nhiều người bày tỏ sự thương cảm với người phụ nữ, đồng thời phẫn nộ trước hành vi lừa đảo của người đàn ông.

Một cư dân mạng bình luận: “Tiền có thể mất nhưng sự tổn thương khi bị bỏ rơi như vậy chắc chắn sẽ còn ám ảnh rất lâu”.