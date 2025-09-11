"Bà trùm nông sản" 10 triệu người theo dõi được cầu hôn, phản ứng khó tin của bạn trai cũ bỗng chiếm spotlight

Cái tên Viên Vibi (tên thật Trần Thanh Hương Viên, sinh năm 1995, quê Bình Thuận) không còn xa lạ trên mạng xã hội. Từ một cô gái trẻ bén duyên với phim ngắn và sitcom, Viên Vibi nay được biết đến nhiều hơn với vai trò TikToker sở hữu gần 10 triệu người theo dõi, được khán giả gọi bằng danh xưng "bà trùm nông sản" và "chiến thần livestream". Không chỉ gây ấn tượng bởi sự hoạt ngôn, dí dỏm trên sóng trực tuyến, cô còn là gương mặt trẻ tạo nên sức ảnh hưởng mạnh mẽ trong giới trẻ hiện nay.

Viên Vibi và bạn trai 10 năm

Trên mạng xã hội, Viên Vibi sở hữu lượng fan đông đảo nhờ sự gần gũi, mộc mạc nhưng vẫn lan tỏa năng lượng tích cực.

Tối 10/9 vừa qua, mạng xã hội bùng nổ trước đoạn video ghi lại khoảnh khắc Viên Vibi được bạn trai lâu năm quỳ gối cầu hôn. Giây phút ngọt ngào này nhanh chóng nhận được "cơn mưa" chúc phúc từ cộng đồng mạng và bạn bè thân thiết.

Buổi lễ còn có sự góp mặt của nhiều gương mặt quen thuộc

Đáng chú ý, buổi lễ còn có sự góp mặt của nhiều gương mặt quen thuộc như Erik, Long chun... trong đó có Việt Phương Thoa – người bạn thân thiết luôn đồng hành cùng Vibi trong nhiều sự kiện.

Theo tiết lộ, chồng sắp cưới của Viên Vibi đã nhiều lần ngỏ lời trước đó nhưng cô nàng chưa nhận lời. Lần này, khi tình yêu bước sang năm thứ 10, cái gật đầu của Vibi khiến cả khán phòng vỡ òa. Nữ TikToker hiện cũng đang lên kế hoạch chi tiết cho đám cưới, thậm chí còn "đi ăn cưới lấy kinh nghiệm" để chuẩn bị cho ngày trọng đại.

Nếu buổi cầu hôn đã đủ lãng mạn thì sự xuất hiện của người yêu cũ lại khiến cư dân mạng bàn tán xôn xao. Anh chàng không chỉ tham dự, mà còn vui vẻ quay trọn khoảnh khắc bạn gái cũ được cầu hôn. Thái độ thoải mái, nụ cười tươi của anh khiến nhiều người bất ngờ, bởi hiếm có tình huống nào "tình cũ – tình mới" lại thân thiết đến vậy.

Thực tế, ai theo dõi Viên Vibi đều biết mối quan hệ này không hề gượng gạo. Dù đã chia tay, cô và bạn trai cũ vẫn giữ tình bạn tri kỷ. Điều đặc biệt hơn cả: người yêu cũ và chồng sắp cưới của Vibi còn… cực kỳ thân thiết. Hai người đàn ông đôi khi còn hẹn nhau đi chơi riêng, thậm chí cùng nhau "lên kế hoạch" để trêu chọc Vibi.

Ánh mắt thâm tình của người cũ trong buổi cầu hôn Viên Vibi

Nhưng sự thật là... người cũ và người mới trở thành đôi bạn thân

Hằng năm, đến sinh nhật của cô, cả hai cùng chung tay bí mật tổ chức bất ngờ. Sự hòa hợp này khiến cộng đồng mạng thích thú, nhiều người còn đùa rằng "cặp đôi thật sự là hai anh chàng kia, còn Vibi chỉ là nữ phụ đam mỹ".

Sau 10 năm yêu nhau, cái kết đẹp của Viên Vibi và Khánh Linh khiến khán giả không khỏi ngưỡng mộ. Nhưng điều khiến câu chuyện của cô trở nên đặc biệt chính là mối quan hệ hiếm có với tình cũ – tình mới, vừa văn minh, vừa hài hước. Từ "bà trùm nông sản" đến TikToker triệu view, giờ đây Viên Vibi sắp bước vào vai trò mới: một cô dâu hạnh phúc. Đám cưới của cặp đôi đáng yêu này hứa hẹn sẽ bùng nổ MXH.