Ngày 26/11, cuộc thi hùng biện Green Voices 2025 dừng chân tại Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội, mang theo bầu không khí sôi nổi, phản biện mạnh mẽ và những góc nhìn đa ngành – đa khoa – đa chiều về tương lai giao thông xanh từ 20 thí sinh. Không còn là những khẩu hiệu quen thuộc, 10 đội thi đã biến sân khấu thành nơi chất vấn chính mình: “Nếu mỗi hơi thở là một lá phiếu cho tương lai, chúng ta sẽ chọn điều gì?”

Điểm chung trong các lập luận nổi bật chính là sự thẳng thắn. Nhiều sinh viên thừa nhận bản thân từng e dè xe điện chỉ vì… chưa hiểu đủ. Định kiến đang là rào cản khiến họ bỏ lỡ cơ hội tiếp cận phương tiện kinh tế, hiện đại và thân thiện hơn. “Hãy cho bản thân một cơ hội trải nghiệm trước khi phán đoán” trở thành lời nhắc mạnh mẽ vang lên từ nhiều phần hùng biện.

Bên cạnh đó, những phân tích về môi trường được đặt trong những câu hỏi rất đời thường: ta muốn một tương lai đầy khói bụi hay một tương lai trong lành? Nếu mỗi lần nhấn ga là một lần trái đất phải gánh thêm một hơi thở nặng nề, liệu thói quen cũ còn đáng để đánh đổi? Sinh viên nhìn nhận xe điện không hoàn hảo, nhưng rõ ràng là lựa chọn thông minh hơn: chi phí vận hành rẻ, ít tiếng ồn, giảm phát thải và ngày càng an toàn nhờ công nghệ mới. Không phải vì trái đất cần chúng ta, mà vì chính tương lai của chúng ta cần được bảo vệ ngay từ bây giờ.

Từ cái nhìn khoa học đến góc độ kinh tế, từ câu chuyện vĩ mô như Chỉ thị 20 của Chính phủ đến ví dụ giản dị như một cựu chiến binh 73 tuổi chọn VinFast VF 5 hay một người cô làm y tá cũng chuyển sang xe điện, tất cả đều cho thấy thay đổi không chỉ nằm trên trang báo – nó đang diễn ra trong đời sống thật. Có thí sinh chia sẻ bản thân đã dùng đến chiếc xe điện thứ ba và đang muốn mua chiếc thứ tư, như một minh chứng rằng lựa chọn xanh đôi khi đến từ trải nghiệm chân thực chứ không chỉ là lời kêu gọi.

Tinh thần hành động cũng được nhấn mạnh xuyên suốt. Nếu trái đất đang cầu cứu, thì giải pháp không phải ở tương lai xa, mà bắt đầu từ những quyết định hàng ngày: bạn chọn chiếc xe nào, bạn muốn để lại điều gì cho thế hệ sau? Một nhóm sinh viên còn đề xuất xây dựng cộng đồng xe xanh ngay tại trường; nhóm khác hướng về các tour du lịch bằng xe điện, những ý tưởng nhỏ nhưng chứa năng lượng thay đổi lớn.

“Xe điện là một cuộc cách mạng, cần những người tiên phong. Nếu không phải chúng ta thì là ai? Nếu không phải bây giờ thì bao giờ? Người bản lĩnh sẽ không chờ đợi sự hoàn hảo mà chính sự hoàn hảo của họ tạo nên tương lai hoàn hảo”, lời khẳng định ấy khiến cả hội trường trầm xuống rồi bùng lên bởi sự đồng cảm.

Kết thúc hơn hai giờ hùng biện, Green Voices 2025 tại Đại học Công nghiệp Hà Nội không chỉ tìm ra đội thắng cuộc, mà quan trọng hơn: tìm ra tiếng nói. Tiếng nói của những người trẻ hiểu rằng công nghệ chỉ thật sự có ý nghĩa khi được đón nhận bằng tư duy mở, rằng hành động bền vững bắt đầu từ điều rất nhỏ, như lựa chọn phương tiện di chuyển, rằng “tiếng nói xanh” chỉ có giá trị khi được chuyển thành “hành động xanh”. “Mỗi chuyến đi thay vì góp thêm một hạt bụi thì hãy góp thêm một bầu không khí xanh”, thông điệp được khẳng định mạnh mẽ từ đội thi.

Giải Nhất đã thuộc về đội thi Go Green, giải Nhì thuộc về đội thi Green Pulse. Hai giải ấn tượng lần lượt thuộc về đội Eco Pioneers và Chem-Green.

Vòng chung kết của Green Voices 2025 bao gồm các quán quân tại 8 điểm trường cũng sẽ sớm được diễn ra. Vòng chung kết bao gồm nhiều giải thưởng giá trị, gồm một xe máy điện VinFast Evo Grand Lite cho đội thắng cuộc, một giải Nhì trị giá 2.000.000 đồng, một giải Ba 1.000.000 đồng. Bên cạnh đó còn có 5 giải Ấn tượng do bình chọn trực tuyến cho hơn 80 đội thi từ 8 điểm trường, mỗi giải 500.000 đồng.

Sự kiện do VCCorp và NIC tổ chức, đồng hành cùng đối tác giáo dục chiến lược VinFast. VinFast là thương hiệu ô tô điện tiên phong của Việt Nam với danh mục sản phẩm đa dạng, từ xe phổ thông đến cao cấp, đáp ứng mọi nhu cầu khách hàng. VinFast không ngừng cải thiện chất lượng sản phẩm và dịch vụ, coi đó là nền tảng thúc đẩy quá trình chuyển đổi xanh bền vững tại Việt Nam và thế giới.



