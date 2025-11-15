Green Voices đến Đại học Điện lực: Khi sinh viên kỹ thuật ‘lên tiếng xanh’ bằng dữ liệu và luận cứ khoa học

Các sinh viên thi Green Voices tại trường Đại học Điện lực sáng 14/11.

Sáng nay (14/11), cuộc thi hùng biện Green Voices - Tiếng nói Xanh tiếp tục hành trình lan tỏa tư duy xanh khi điểm dừng thứ 3 tại Trường Đại học Điện lực. Sau Học viện Ngoại giao và Học viện Ngân hàng, chương trình bước vào một môi trường hoàn toàn khác: nơi sinh viên khối kỹ thuật chiếm đa số, nơi các con số, các luận cứ khoa học và các phân tích kỹ thuật được xem là “ngôn ngữ chung”.

Với chủ đề xuyên suốt “Bạn sẽ nói gì để thuyết phục một người còn e ngại về xe điện?”, Green Voices tại Đại học Điện lực quy tụ 17 sinh viên, chia thành 9 đội thi gồm 8 cặp và 1 thí sinh thi đơn.

Một bài thi được đầu tư kỹ càng với bài thuyết trình rõ ràng.

Mỗi đội có 5 phút để trình bày quan điểm, sử dụng lập luận, số liệu và cách kể chuyện của riêng mình nhằm giải đáp những băn khoăn phổ biến về xe điện, từ an toàn pin, chi phí vận hành, hạ tầng trạm sạc, tuổi thọ pin cho đến tác động môi trường.

Ghi nhận tại cuộc thi, sinh viên trường Điện lực đã cho thấy thế mạnh đặc biệt của khối ngành kỹ thuật: sự chính xác trong số liệu và tính hệ thống trong phân tích. Nhiều đội thi không chỉ nêu quan điểm chung mà còn dẫn chứng bằng những nghiên cứu quốc tế, phân tích cấu tạo pin LFP, so sánh hiệu suất động cơ điện với động cơ đốt trong... Bài thi không “màu mè cảm xúc”, nhưng thuyết phục ở tính khoa học và ứng dụng thực tiễn là điều điều khiến Hội đồng giám khảo đánh giá cao.

Mỗi đội có 5 phút để trình bày phần thi của mình.

Không ít phần thi tạo được sự chú ý khi thí sinh kết hợp kỹ thuật với góc nhìn đời sống. Một số đội thi liên hệ trực tiếp đến việc đi lại hàng ngày, việc môi trường sẽ sạch hơn như thế nào khi chuyển từ phương tiện cá nhân sang phương tiện công cộng…

Sau gần 2 giờ tranh tài, những cái tên xuất sắc nhất đã được xướng lên. Giải Nhất trị giá 2 triệu đồng thuộc về cặp đôi Phạm Việt Hùng và Tống Minh Đức với 353 điểm. Cặp đôi này gây ấn tượng mạnh nhờ phần phong thái tự tin, cách trình bày mạch lạc, đưa ra những dẫn chứng gần gũi dễ hiểu… giúp mang đến một bài hùng biện thuyết phục trọn vẹn.

Cặp đôi Phạm Việt Hùng và Tống Minh Đức với đạt 353 điểm, giành giải Nhất.

Giải Nhì trị giá 1 triệu đồng được trao cho Trần Tuấn Anh và Đào Thúy Nga với 327 điểm. 2 giải ấn tượng được trao cho 2 cặp đôi gồm Phạm Đức Tường - Phùng Thanh Trà và Trần Việt Nhật - Nguyễn Tiến Dũng. Đặc biệt, cặp đôi Đức Tường - Thanh Trà gây ấn tượng mạnh khi đã chuẩn bị một bài trình bày hoàn chỉnh và trực quan cho Hội đồng giám khảo và khán giả. Bên cạnh đó, ban tổ chức còn có hàng chục phần quà dành cho các bạn sinh viên tham gia chơi minigame tìm hiểu về xe điện. Ngoài ra, cuộc thi còn dành ra những phần quà giá trị khác cho màn chung kết online: với 2 giải khuyến khích trị giá 2 triệu đồng, và giải nhất là một xe máy điện Xe máy điện Evo Grand Lite.

Từ góc nhìn của ban giám khảo, Green Voices tại Đại học Điện lực không chỉ là một cuộc thi hùng biện đơn thuần. Sự xuất hiện của các thí sinh ngành kỹ thuật đã bổ sung những mảnh ghép quan trọng vào bức tranh chuyển đổi xanh: tư duy khoa học, phân tích bằng con số, và khả năng lý giải rõ ràng những vấn đề tưởng phức tạp như công nghệ pin, cơ chế sạc – xả hay hiệu suất năng lượng.

Giải nhì thuộc về 2 bạn Trần Tuấn Anh và Đào Thúy Nga với 327 điểm.

Có thể thấy, cuộc thi hùng biện Green Voices tiếp tục chứng minh rằng quá trình chuyển đổi xanh không chỉ nằm trên bàn giấy hay trong phòng thí nghiệm mà đang được kiến tạo bởi chính thế hệ sinh viên ngày nay. Từ ngoại giao, kinh tế cho đến kỹ thuật, ở bất kỳ khối ngành nào, tiếng nói của giới trẻ cũng đang góp phần định hình tương lai của giao thông bền vững tại Việt Nam. Và tại Đại học Điện lực, tiếng nói ấy một lần nữa vang lên đầy tự tin, logic và thuyết phục, đúng với tinh thần mà Green Voices hướng đến ngay từ ngày đầu tiên.