Green Voices 2025 là sân chơi học thuật dành cho sinh viên các trường đại học tại Hà Nội, nơi người trẻ có cơ hội nói lên góc nhìn của mình về các vấn đề môi trường, chuyển đổi năng lượng và tiêu dùng bền vững. Đây là vấn đề đặc biệt được quan tâm trong thời gian vừa qua, và chính những bạn sinh viên - chủ nhân của đất nước sẽ là những người tạo nên sự khác biệt trong tương lai.

Chương điểm tiếp tục được tổ chức tại điểm trường Đại học Hà Nội vào sáng ngày 25/11, không khí thảo luận trở nên đặc biệt hào hứng với chủ đề xoay quanh hành trình thay đổi thói quen và thúc đẩy cộng đồng cùng hành động vì môi trường, với câu hỏi hùng biện là "Bạn sẽ nói gì để thuyết phục một người còn e ngại về xe điện?”

Điểm đặc biệt tại điểm trường Đại học Hà Nội, đó là tất cả thí sinh đều là những nhóm bạn từ 2 - 4 người, thay vì là những cá nhân như nhiều điểm trường khác. Điều này thể hiện tinh thần đồng đội, cùng nhau xây dựng một bài thuyết trình đầy đủ và đa chiều nhất.

Mỗi đội thi có 5 phút trình bày quan điểm trước hội đồng giám khảo. Khoảng thời gian ngắn nhưng đủ để các bạn trẻ thể hiện khả năng lập luận, tư duy phân tích và cách thuyết phục người nghe bằng những câu chuyện thực tế, số liệu sinh động hoặc quan điểm cá nhân đầy trách nhiệm.

Nhờ sự chuẩn bị kỹ lưỡng và tinh thần nhiệt huyết, nhiều phần thi đã để lại dấu ấn mạnh mẽ với Ban giám khảo. Sau thời gian đánh giá, Ban giám khảo đã chọn ra những đội xuất sắc nhất.

Đội Greener và đội Máu HANU

Giải ấn tượng: Đội Greener và đội Máu HANU - hai đội thi thể hiện sự sáng tạo và cá tính riêng trong cách tiếp cận vấn đề xanh hóa lối sống.

Đội Á Quân - EcoRide

Giải Á quân: Đội EcoRide - ghi điểm bằng phần trình bày mạch lạc, dễ hiểu và đầy tính thực tiễn.

Đội Go Green đạt ngôi vị Quán quân, và sẽ bước tiếp vào vòng chung kết Green Voices

Giải Quán quân: Đội Go Green - đội thi nổi bật nhất ngày, giành quyền bước tiếp vào vòng chung kết của Green Voices 2025. Vòng chung kết sẽ có 5 giải bình chọn với trị giá giải thưởng 500.000đ, và Quán quân chung cuộc sẽ nhận về một chiếc xe máy điện VinFast.

Những màn hùng biện tại Đại học Hà Nội cho thấy sự quan tâm ngày càng lớn của sinh viên đối với các vấn đề môi trường. Green Voices 2025 tiếp tục tạo nên một diễn đàn nơi tiếng nói trẻ được lắng nghe, lan tỏa và truyền cảm hứng, góp phần xây dựng một cộng đồng sinh viên ý thức hơn về tương lai xanh - bền vững.