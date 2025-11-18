Fanpage aFamily

Đại học Phenikaa lập kỷ lục mới tại Green Voices: Hai nữ sinh ngành dược đạt điểm cao nhất từ đầu mùa

Thùy Trag
Cuộc thi hùng biện Green Voices tại Đại học Phenikaa đã tìm ra người thắng cuộc là cặp nữ sinh viên ngành dược đầy tự tin với những câu chuyện truyền cảm hứng.

Đại học Phenikaa lập kỷ lục mới tại Green Voices: Hai nữ sinh ngành dược đạt điểm cao nhất từ đầu mùa- Ảnh 1.

Ngày 16/11, cuộc thi hùng biện Green Voices đến với Đại học Phenikaa. Đây là điểm trường thứ 4 sau các chương trình được tổ chức tại Học viện Ngoại giao, Học viện Ngân hàng và Đại học Điện lực.

Đại học Phenikaa lập kỷ lục mới tại Green Voices: Hai nữ sinh ngành dược đạt điểm cao nhất từ đầu mùa- Ảnh 2.

Điểm trường Đại học Phenikaa có gần 10 đội thi với sự tham gia của gần 20 sinh viên đang theo học nhiều ngành khác nhau như Du lịch, Dược… Hầu hết các đội thi đều thể hiện được sự tự tin trong giao tiếp, khả năng ăn nói lưu loát cũng như đưa ra nhiều dẫn chứng thuyết phục.

Đại học Phenikaa lập kỷ lục mới tại Green Voices: Hai nữ sinh ngành dược đạt điểm cao nhất từ đầu mùa- Ảnh 3.

Như thường lệ, mỗi đội thi sẽ có 5 phút để trình bày phần hùng biện của mình. Chủ đề của các bài thuyết trình xuyên suốt 8 điểm trường là “Bạn sẽ nói gì để thuyết phục một người còn e ngại về xe điện?”

Đại học Phenikaa lập kỷ lục mới tại Green Voices: Hai nữ sinh ngành dược đạt điểm cao nhất từ đầu mùa- Ảnh 4.

Hội đồng Giám khảo tại điểm trường Đại học Phenikaa có 3 thành viên là những chuyên gia trong ngành bao gồm PGS TS Đàm Hoàng Phúc (giám đốc chương trình đào tạo kỹ thuật ô tô Đại học Bách khoa Hà Nội), nhà báo Đinh Văn Nam và nhà sáng tạo nội dung Lê Phúc Thành.

Đại học Phenikaa lập kỷ lục mới tại Green Voices: Hai nữ sinh ngành dược đạt điểm cao nhất từ đầu mùa- Ảnh 5.

Kết thúc những phần thi căng thẳng và hấp dẫn, giải nhất đã thuộc về cặp đôi Tàm Thu Diệu và Bòng Kim Thanh với số điểm 390, cao nhất kể từ đầu mùa đến nay. Phần thưởng cho 2 sinh viên này là 2 triệu đồng. Ngoài ra, Thu Diệu và Kim Thanh cũng sẽ đại diện cho trường Đại học Phenikaa tham gia vòng chung kết.

Đại học Phenikaa lập kỷ lục mới tại Green Voices: Hai nữ sinh ngành dược đạt điểm cao nhất từ đầu mùa- Ảnh 6.

Với số điểm 350, cặp đôi Nguyễn Đan Huy và Vũ Khánh Linh giành giải nhì và nhận phần thưởng là 1 triệu đồng.

Đại học Phenikaa lập kỷ lục mới tại Green Voices: Hai nữ sinh ngành dược đạt điểm cao nhất từ đầu mùa- Ảnh 7.

Bên cạnh đó, ban tổ chức còn có phần minigame là trả lời các câu hỏi liên quan đến chuyển đổi xanh hay những lợi ích của xe điện. Phần thi này nhận được sự hưởng ứng nhiệt liệt của đông đảo sinh viên có mặt trong hội trường.

Đại học Phenikaa lập kỷ lục mới tại Green Voices: Hai nữ sinh ngành dược đạt điểm cao nhất từ đầu mùa- Ảnh 8.

Những sinh viên trả lời nhanh và chính xác sẽ nhận được những phần quà nhỏ đến từ chương trình. Ngoài ra, cuộc thi Green Voices còn dành ra những phần quà giá trị khác cho màn chung kết online: với 2 giải khuyến khích trị giá 2 triệu đồng, và giải nhất là một xe máy điện Xe máy điện Evo Grand Lite.

Đại học Phenikaa lập kỷ lục mới tại Green Voices: Hai nữ sinh ngành dược đạt điểm cao nhất từ đầu mùa- Ảnh 9.

Cuộc thì hùng biện Green Voices tại Đại học Phenikaa tiếp tục chứng minh sự năng động và hiểu biết cũng như nhận thức của sinh viên Hà Nội nói riêng, cả nước nói chung đối với công cuộc chuyển đổi xanh của toàn xã hội.

Sự kiện do VCCorp và NIC tổ chức, đồng hành cùng đối tác giáo dục chiến lược VinFast.

VinFast là thương hiệu ô tô điện tiên phong của Việt Nam với danh mục sản phẩm đa dạng, từ xe phổ thông đến cao cấp, đáp ứng mọi nhu cầu khách hàng. VinFast không ngừng cải thiện chất lượng sản phẩm và dịch vụ, coi đó là nền tảng thúc đẩy quá trình chuyển đổi xanh bền vững tại Việt Nam và thế giới.

Đại học Phenikaa lập kỷ lục mới tại Green Voices: Hai nữ sinh ngành dược đạt điểm cao nhất từ đầu mùa- Ảnh 10.

11/17/2025
