Đại học Phenikaa lập kỷ lục mới tại Green Voices: Hai nữ sinh ngành dược đạt điểm cao nhất từ đầu mùa
Cuộc thi hùng biện Green Voices tại Đại học Phenikaa đã tìm ra người thắng cuộc là cặp nữ sinh viên ngành dược đầy tự tin với những câu chuyện truyền cảm hứng.
Sự kiện do VCCorp và NIC tổ chức, đồng hành cùng đối tác giáo dục chiến lược VinFast.
