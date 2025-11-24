Green Voices 2025 là sân chơi học thuật dành cho sinh viên các trường đại học tại Hà Nội, nơi người trẻ dùng tiếng nói của mình để bàn luận, phản biện và thể hiện trách nhiệm trước những vấn đề môi trường và phát triển bền vững. Điểm trường tiếp theo trong chuỗi chương trình Green Voices là điểm trường Đại học Thương mại, được tổ chức vào sáng ngày 21/11.

Tại mỗi lượt thi, thí sinh hoặc nhóm thí sinh có 5 phút để trình bày và bảo vệ quan điểm trước hội đồng giám khảo - thử thách đòi hỏi khả năng phân tích, tư duy phản biện và kỹ năng thuyết trình sắc bén.

Hội trường nhanh chóng được lấp kín bởi sự hào hứng của đông đảo sinh viên, tạo nên bầu không khí sôi nổi xoay quanh chủ đề: “Bạn sẽ nói gì để thuyết phục một người còn e ngại về xe điện?”

Trong suốt chương trình, nhiều phần thi gây ấn tượng mạnh khi thí sinh dẫn dắt vấn đề bằng số liệu thực tế, câu chuyện mang đầy tính cá nhân và lập luận chặt chẽ. Sau thời gian làm việc kỹ lưỡng, ban giám khảo đã chọn ra những gương mặt nổi bật nhất của ngày thi.

Nhóm bạn Phạm Thị Khánh Huyền và Nguyễn Công Phúc chụp hình cùng Ban giám khảo

Giải Nhất thuộc về nhóm Phạm Thị Khánh Huyền và Nguyễn Công Phúc, với phần thể hiện logic, phong thái hùng biện dứt khoát và giàu sức thuyết phục.

Giải nhì thuộc về nhóm 2 bạn nữ Hoàng Thanh Hà và Vũ Linh Giang

Giải Á quân được trao cho Hoàng Thanh Hà và Vũ Linh Giang, ghi điểm nhờ sự tự tin và cách dẫn dắt dễ hiểu.

Bạn Trần Thị Bình và Nguyễn Thảo Nguyên nhận giải Phần thi ấn tượng

Ngoài ra, giải Phần thi ấn tượng thuộc về Trần Thị Bình và Nguyễn Thảo Nguyên, hai thí sinh thể hiện sự sáng tạo cùng khả năng truyền tải cảm xúc tốt.

Green Voices 2025 không chỉ là cuộc thi mà còn là diễn đàn để sinh viên thể hiện tiếng nói của thế hệ mình – tiếng nói hướng đến tương lai xanh, sạch và bền vững. Chuỗi sự kiện vẫn sẽ còn tiếp tục đến với nhiều trường đại học khác trong thời gian tới, góp phần lan tỏa mạnh mẽ tinh thần sống xanh trong cộng đồng sinh viên Hà Nội.