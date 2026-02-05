Đêm hội Weibo - sự kiện giải trí được mong chờ nhất trong tháng đầu tiên của năm 2026 - đã diễn ra vào chiều 5/2. Năm nay, thảm đỏ Đêm hội Weibo chứng kiến sự đổ bộ của gần 100 ngôi sao, từ các tên tuổi kỳ cựu như Thư Kỳ, Lý Băng Băng, Huỳnh Hiểu Minh, Tạ Đình Phong cho đến lứa tiểu hoa đán, nam thần hot bậc nhất Cbiz hiện tại như Bạch Lộc, Chương Nhược Nam, Tống Tổ Nhi, Châu Dã, Lư Dục Hiểu, Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác, Trương Lăng Hách, Bạch Kính Đình... Với việc 1 nửa giới giải trí Hoa ngữ tề tựu ở Đêm hội Weibo cho thấy quy mô "khủng" của sự kiện do Sina tổ chức.

Với thiết kế thảm đỏ lung linh, trông không khác gì lễ đường đám cưới, sự kiện hôm nay có thể nói là 1 m2 ngập tràn cô dâu, chú rể cực phẩm. Trong đó, cư dân mạng đặc biệt đổ dồn vào màn đọ sắc của những minh tinh hàng đầu Trung Quốc. Dù thời tiết tại Trung Quốc hôm nay khá lạnh và có gió lớn, các người đẹp xứ tỷ dân vẫn chọn mặc váy áo gợi cảm để khoe sắc. Trong đó, Bạch Lộc có màn hở bạo o ép vòng 1 khiến dân tình ná thở. Cổ Lực Na Trát cũng chẳng thua kém khi xuất hiện với vẻ ngoài xinh đẹp, quyến rũ. Đặc biệt, đôi chân "kiếm Nhật" thon dài thẳng tắp của mỹ nhân Tân Cương này nổi bần bật qua những clip quay vội ở sự kiện, khiến ai cũng trầm trồ. Nhưng gây sốc nhất phải là Tạ Đình Phong với khoảnh khắc để lộ cơ ngực rắn rỏi và diện mạo vô cùng trẻ trung dù đã bước sang tuổi 46. Visual của anh ăn đứt cả rừng nam thần có mặt ở sự kiện.

Dương Mịch đài cát, quý phái trên thảm đỏ Đêm hội Weibo. Nguồn: Sina.

Diện mạo, thần thái sang trọng của Dương Mịch hôm nay không làm ai phải thất vọng. Ảnh: Sina.

Thư Kỳ khoe nhan sắc "ma cà rồng" không tuổi. Ảnh: Sina.

Tạ Đình Phong viral khắp nơi với màn lộ cơ ngực rắn rỏi, săn chắc. Nguồn: Sina.

Diện mạo phong trần, nam tính và đàn ông của tài tử Hong Kong (Trung Quốc) nhận được nhiều lời khen. Ở tuổi 46, anh gây sốc với vẻ ngoài trẻ trung, như bị thời gian bỏ quên. Ảnh: Sina.

Cổ Lực Na Trát gây bão mạng xã hội chỉ với 1 khoảnh khắc để lộ đôi chân "kiếm Nhật" cực phẩm trên thảm đỏ Đêm hội Weibo. Nguồn: Sina.

Không hổ danh mỹ nhân Tân Cương đẹp nhất Cbiz, Cổ Lực Na Trát xinh không chỗ chê tại sự kiện hôm nay. Cô được khen lên hạng nhan sắc nhờ tăng cân so với trước. Ảnh: Weibo.

Bộ váy vàng giúp tôn làn da trắng sứ của Cổ Lực Na Trát. Người đẹp phát sáng trong mọi bức hình của cánh truyền thông. Cô được tờ Sina và truyền thông Trung Quốc khen đẹp như nữ thần, vừa quyến rũ vừa sang trọng. Ảnh: Weibo

Không chỉ sở hữu nhan sắc vạn người mê, Cổ Lực Na Trát còn có đôi chân thon dài thẳng tắp thu hút mọi ảnh nhìn. Ảnh: Weibo.

Bạch Lộc đẹp rực rỡ trên thảm đỏ. Nguồn: Weibo.

Mỹ nhân sinh năm 1994 khoe vóc dáng thanh mảnh nhưng không kém phần gợi cảm trong chiếc váy sequin đỏ cắt xẻ ngực táo bạo. Bờ vai trần gợi cảm, vòng 1 o ép căng đầy của Bạch Lộc khiến netizen không thể rời mắt. Ảnh: Weibo.

Lư Dục Hiểu bùng nổ nhan sắc trên thảm đỏ Đêm hội Weibo. Nguồn: Weibo.

Nữ diễn viên sinh năm 1999 đẹp ngọt ngào, trong trẻo đúng chuẩn nàng thơ. Sau nhiều phen mặc xấu đau xấu đớn, Lư Dục Hiểu đã thoát mác "thảm họa thời trang" trong lần đi sự kiện này. Ảnh: Sina.

"Em gái quốc dân" Quan Hiểu Đồng xuất hiện đầy cuốn hút trên thảm đỏ. Ảnh: Sina.

Dương Tử đẹp thanh lịch, nền nã. Ảnh: Weibo.

"Đỉnh lưu" Vương Nhất Bác xuống núi, để mặt mộc đi tham dự siêu sự kiện giải trí. Ảnh: Sina.

Tại sự kiện Đêm hội Weibo, Tiêu Chiến có lần hiếm hoi tái ngộ Vương Nhất Bác. Năm 2019, cả hai từng gây sốt châu Á với bộ phim chuyển thể từ tiểu thuyết đam mỹ Trần Tình Lệnh. Ảnh: Sina.

Trương Lăng Hách và Tống Tổ Nhi có diện mạo, thần thái "cực bén" tại Đêm hội Weibo. Cả hai được khen như thiên kim, thiếu gia tập đoàn nghìn tỷ. Ảnh: Sina.

Trần Đô Linh và Trần Triết Viễn tạo nên khung hình cực phẩm, gấp đôi visual. Ảnh: Sohu.

Châu Dã và Tăng Thuấn Hi như "hoàng tử, công chúa". Ảnh: Weibo.

Tại sự kiện vào chiều tối nay, mỹ nhân đẹp chấn động thế gian diện mẫu váy màu xanh biển pastel nhẹ nhàng. Ảnh: Sina.

Vương An Vũ và Chương Nhược Nam cùng diện đồ đen tuyền trên thảm đỏ Đêm hội Weibo. Cả hai sắp hợp tác trong dự án Muốn Giấu Em Cùng Thời Gian. Tạo hình của "tình đầu quốc dân" Chương Nhược Nam lấy cảm hứng từ thiên nga đen. Ảnh: Weibo.

Trần Nghiên Hy tay đan tay với "tình trẻ màn ảnh" kém 19 tuổi tại sự kiện. Năm 2025, cặp sao có bộ phim ngôn tình Thư Kích Hồ Điệp được công chúng đón nhận. Sau đó, 1 số nguồn tin trong Cbiz cho biết Trần Nghiên Hy đã phải lòng và ra sức theo đuổi Châu Kha Vũ sau khi hợp tác. Ảnh: Weibo.

Ngao Thụy Bằng và Lý Lan Địch sánh đôi trên thảm đỏ. Ảnh: Weibo.

Văn Kỳ được sắp xếp đồng hành với nam diễn viên Tống Uy Long. Ảnh: Weibo.

Cặp chị - em showbiz Lý Nhất Đồng, Trương Nghệ Phàm xinh đẹp, nhí nhố má kề má trước rừng ống kính truyền thông. Ảnh: Weibo.

Nghê Ni khoe trọn lợi thế về sắc vóc, đặc biệt là khí chất sang trọng trong chiếc đầm xẻ ngực, tôn trọn đường cong cơ thể. Ảnh: Sina.

Tống Dật thanh tú, sang trọng trong bộ váy màu xanh ngọc. Ảnh: Sohu.

Ảnh hậu Tân Chỉ Lôi quyền lực, kiêu sa và sang chảnh trên thảm đỏ. Ảnh: Sohu.

Trình Tiêu khoe vòng lấp ló gợi cảm. Ảnh: Sina.

"Thiếu gia hàng thật, giá thật" của Cbiz Ngụy Đại Huân. Anh vừa có chuyện tình đổ vỡ lần 2 với nữ diễn viên Tần Lam. Ảnh: Sina.

Mỹ nam phim Vĩnh Dạ Tinh Hà - Đinh Vũ Hề. Ảnh: Sina.

Tài tử Bạch Kính Đình bảnh bao, phong độ. Ảnh: Sina.

Nguồn: Weibo, Sina