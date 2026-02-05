Đêm hội Weibo - sự kiện giải trí được mong chờ nhất trong tháng đầu tiên của năm 2026 - đã diễn ra vào chiều 5/2. Năm nay, thảm đỏ Đêm hội Weibo chứng kiến sự đổ bộ của gần 100 ngôi sao, từ các tên tuổi kỳ cựu như Thư Kỳ, Lý Băng Băng, Huỳnh Hiểu Minh, Tạ Đình Phong cho đến lứa tiểu hoa đán, nam thần hot bậc nhất Cbiz hiện tại như Bạch Lộc, Chương Nhược Nam, Tống Tổ Nhi, Châu Dã, Lư Dục Hiểu, Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác, Trương Lăng Hách, Bạch Kính Đình... Với việc 1 nửa giới giải trí Hoa ngữ tề tựu ở Đêm hội Weibo cho thấy quy mô "khủng" của sự kiện do Sina tổ chức.
Với thiết kế thảm đỏ lung linh, trông không khác gì lễ đường đám cưới, sự kiện hôm nay có thể nói là 1 m2 ngập tràn cô dâu, chú rể cực phẩm. Trong đó, cư dân mạng đặc biệt đổ dồn vào màn đọ sắc của những minh tinh hàng đầu Trung Quốc. Dù thời tiết tại Trung Quốc hôm nay khá lạnh và có gió lớn, các người đẹp xứ tỷ dân vẫn chọn mặc váy áo gợi cảm để khoe sắc. Trong đó, Bạch Lộc có màn hở bạo o ép vòng 1 khiến dân tình ná thở. Cổ Lực Na Trát cũng chẳng thua kém khi xuất hiện với vẻ ngoài xinh đẹp, quyến rũ. Đặc biệt, đôi chân "kiếm Nhật" thon dài thẳng tắp của mỹ nhân Tân Cương này nổi bần bật qua những clip quay vội ở sự kiện, khiến ai cũng trầm trồ. Nhưng gây sốc nhất phải là Tạ Đình Phong với khoảnh khắc để lộ cơ ngực rắn rỏi và diện mạo vô cùng trẻ trung dù đã bước sang tuổi 46. Visual của anh ăn đứt cả rừng nam thần có mặt ở sự kiện.
Dương Mịch đài cát, quý phái trên thảm đỏ Đêm hội Weibo. Nguồn: Sina.
Tạ Đình Phong viral khắp nơi với màn lộ cơ ngực rắn rỏi, săn chắc. Nguồn: Sina.
Cổ Lực Na Trát gây bão mạng xã hội chỉ với 1 khoảnh khắc để lộ đôi chân "kiếm Nhật" cực phẩm trên thảm đỏ Đêm hội Weibo. Nguồn: Sina.
Bạch Lộc đẹp rực rỡ trên thảm đỏ. Nguồn: Weibo.
Lư Dục Hiểu bùng nổ nhan sắc trên thảm đỏ Đêm hội Weibo. Nguồn: Weibo.