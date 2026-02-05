Thảm đỏ được mong chờ nhất năm: Lan Khuê - Hương Giang dự "chặt chém" hết cỡ, Trường Giang và dàn sao xác nhận tham dự

Chỉ còn hơn 2 ngày nữa, Gala WeChoice Awards 2025 sẽ chính thức diễn ra, khép lại một mùa bình chọn sôi động với loạt câu chuyện truyền cảm hứng lan tỏa mạnh mẽ suốt thời gian qua.

Bên cạnh các hạng mục vinh danh cá nhân, tập thể và thông điệp tử tế, thảm đỏ WeChoice Awards năm nay cũng được xem là một trong những tâm điểm được mong chờ nhất, khi quy tụ dàn nghệ sĩ đình đám đã chính thức xác nhận tham dự, hứa hẹn mang đến một đêm bùng nổ visual đúng nghĩa.

Mới đây, loạt nghệ sĩ đã chính thức xác nhận sẽ góp mặt tại Gala WeChoice Awards 2025 và cái tên gây chú ý đầu tiên là Trường Giang. Với sức ảnh hưởng lớn cùng độ ổn định trong làm nghề suốt nhiều năm, sự xuất hiện của Trường Giang tại Gala WeChoice Awards 2025 được kỳ vọng sẽ mang đến màu sắc gần gũi, duyên dáng nhưng cũng không kém phần trang trọng cho thảm đỏ. Mỗi lần lộ diện tại các sự kiện lớn, nam nghệ sĩ luôn tạo được dấu ấn riêng bởi sự duyên dáng nên nhiều người hâm mộ càng chờ đợi anh xuất hiện hơn.

Trường Giang xác nhận sẽ có mặt tại Gala WeChoice Awards 2025

Bên cạnh đó, dàn diễn viên của phim Mưa Đỏ cũng xác nhận tham dự, gồm Hứa Vĩ Văn, Đỗ Nhật Hoàng, Đình Khang và Lê Hạ Anh. Sự góp mặt của tập thể diễn viên này không chỉ mang ý nghĩa đại diện cho một dự án điện ảnh được quan tâm, mà còn hứa hẹn tạo nên những khung hình "đậm chất điện ảnh" trên thảm đỏ WeChoice Awards.

Trong năm qua, Mưa Đỏ không chỉ tạo hiệu ứng truyền thông mạnh mẽ mà còn thiết lập cột mốc chưa từng có tại phòng vé, chính thức trở thành phim Việt có doanh thu cao nhất mọi thời đại tại Việt Nam. Thành tích ấn tượng này giúp Mưa Đỏ liên tục được nhắc đến như một hiện tượng điện ảnh, đồng thời hiện cũng đang dẫn đầu hạng mục Phim Điện ảnh của năm tại WeChoice Awards 2025, tính đến 0h ngày 5/2.

Song song với sự đón nhận nồng nhiệt dành cho bộ phim, dàn diễn viên góp mặt trong Mưa Đỏ cũng ghi dấu ấn rõ nét trong lòng khán giả. Điều này thể hiện trực tiếp qua bảng đề cử WeChoice năm nay, khi Steven Nguyễn, Đỗ Nhật Hoàng và Lê Hoàng Long cùng xuất hiện ở hạng mục Diễn viên được yêu thích nhất. Trong khi đó, Đình Khang tiếp tục khẳng định sức bật của mình khi góp mặt tại hạng mục Rising Artist. Những con số bình chọn và sự hiện diện dày đặc ở các đề cử cho thấy sức lan tỏa bền bỉ của Mưa Đỏ, không chỉ ở doanh thu mà còn ở mức độ yêu mến mà khán giả dành cho các gương mặt đã làm nên thành công của bộ phim.

Hứa Vĩ Văn cùng dàn diễn viên Mưa Đỏ sẽ đổ bộ WeChoice Awards 2025

Đỗ Nhật Hoàng là cái tên được nhiều người hâm mộ trông đợi xuất hiện. Tại WeChoice Awards 2025, Nhật Hoàng được đề cử cho hạng mục Diễn viên được yêu thích nhất

Đình Khang sẽ góp mặt tại Gala tới. Không chỉ là dàn cast tạo nên kỳ tích Mưa Đỏ, nam diễn viên còn được đề cử ở hạng mục Rising Artist

"Cô Hồng" Lê Hạ Anh dự sẽ xuất hiện với vẻ đẹp ngọt ngào trên thảm đỏ năm nay

Bên cạnh đó, không thể không nhắc đến màn đổ bộ của loạt mỹ nhân đình đám, những cái tên luôn bảo chứng cho visual và phong cách thời trang ấn tượng. Siêu mẫu Lan Khuê, Hoa hậu Hương Giang, Hoa hậu H'Hen Niê, Hoa hậu Ngọc Châu và Hoa hậu Thanh Thủy đều đã xác nhận sẽ xuất hiện tại Gala sắp tới.

Mỗi người một phong cách, một khí chất riêng, nhưng điểm chung là thần thái cuốn hút và khả năng "làm chủ" thảm đỏ, khiến khán giả không khỏi tò mò về những bộ cánh lộng lẫy mà các mỹ nhân sẽ lựa chọn trong đêm vinh danh.

Với danh sách nghệ sĩ góp mặt ngày càng "nặng ký", thảm đỏ WeChoice Awards được dự đoán sẽ là sự kiện được mong chờ nhất đầu năm 2026.

Chưa khi nào Lan Khuê không khiến khán giả hết bất ngờ và dự cô sẽ có màn đổ bộ chấn động tại thảm đỏ WeChoice Awards năm nay

Hoa hậu Hương Giang luôn là cái tên được săn đón và mong chờ bậc nhất ở WeChoice Awards các năm và mỗi lần xuất hiện thì nàng hậu đều khiến ai nấy cũng "wow" vì độ đầu tư hình ảnh

Hoa hậu H'Hen Niê sẽ khiến thảm đỏ thêm rộn ràng và bùng nổ visual

Hoa hậu Ngọc Châu đã sẵn sàng đổ bộ sự kiện được mong chờ nhất đầu năm 2026

Một cái tên khiến nhiều người phải tò mò và chờ đợi ở WeChoice Awards 2025 không ai khác chính là Hoa hậu Thanh Thuỷ

WeChoice Awards là giải thưởng thường niên do Công ty Cổ phần VCCorp tổ chức, nhằm tôn vinh những con người, sự kiện, sản phẩm và công trình lan tỏa giá trị tích cực tới cộng đồng. Năm 2025, WeChoice Awards trở lại với thông điệp "Viết tiếp câu chuyện Việt Nam" – kể tiếp những câu chuyện về một Việt Nam vươn mình mạnh mẽ, kiêu hãnh, giàu nhiệt huyết và tinh thần cống hiến cho tương lai.

WeChoice Awards 2025 chính thức bước sang giai đoạn bình chọn, nơi cộng đồng cùng tôn vinh những đề cử xuất sắc và xứng đáng nhất. Giai đoạn bình chọn sẽ diễn ra đến 12h00 trưa ngày 6/2 tại website wechoice.vn. Kết quả cuối cùng sẽ được công bố tại đêm Gala WeChoice Awards 2025 vào ngày 7/2.

Liên Hoa