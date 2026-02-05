Giữa không gian lung linh của Đêm hội Weibo 2026, Trần Nghiên Hy xuất hiện như một nốt nhạc dịu dàng nhưng đủ sức khiến mọi ánh nhìn phải dừng lại. Không cần quá nhiều chi tiết cầu kỳ, chỉ với tạo hình váy hồng pastel bồng bềnh, nữ diễn viên đã khéo léo phô diễn trọn vẹn vẻ đẹp ngọt ngào cùng thứ nhan sắc mang hơi thở của sự dịu dàng và nữ tính thuần khiết.

Trong loạt ảnh được công bố, Trần Nghiên Hy khoác lên mình chiếc váy công chúa với những tầng vải mềm mại xếp lớp tinh tế. Gam hồng phấn không hề sến mà lại tôn lên làn da trắng mịn và khí chất trong trẻo của cô. Mỗi chi tiết từ chất liệu vải lấp lánh nhẹ đến đường viền mềm mại đều góp phần khiến tổng thể tạo hình trở nên vừa ngọt ngào, vừa sang trọng.

Loạt ảnh tạo hình của Trần Nghiên Hy cho sự kiện Đêm Hội Weibo 2026.

Ở tuổi 42, nữ diễn viên trông vẫn trẻ trung và xinh đẹp vô cùng, y như một thiếu nữ vậy.

Vẻ đẹp ngọt ngào của Trần Nghiên Hy được so sánh như một quả đào mật.

Điểm nhấn lớn nhất nằm ở thần thái. Trần Nghiên Hy không chọn ánh nhìn sắc sảo hay biểu cảm lạnh lùng, mà ghi dấu ấn bằng ánh mắt dịu dàng, trong veo. Nụ cười nhẹ nơi khóe môi không phô trương nhưng đủ khiến người đối diện cảm nhận được sự ấm áp, gần gũi. Đây chính là nét đẹp đã trở thành đặc sản của Trần Nghiên Hy suốt nhiều năm qua.

Thật khó tin rằng người phụ nữ trong những khung hình ấy đã 42 tuổi. Ở sự kiện này, Trần Nghiên Hy sánh bước bên Châu Kha Vũ, đàn em đã cùng cô hợp tác trong bộ phim ngôn tình hiện đại Thư Kích Hồ Điệp. Có thể bạn chưa biết, nhưng cặp chị em này lệch nhau tới 19 tuổi, khi mà Châu Kha Vũ mới 23 mà thôi. Dù vậy khi họ cùng xuất hiện tại sự kiện, trông cả hai không lạc quẻ chút nào mà cực kỳ đẹp đôi.

Trần Nghiên Hy sánh đôi cùng Châu Kha Vũ tại Đêm Hội Weibo 2026.

Cả hai lệch nhau tới tận 19 tuổi, thế nhưng trông lại không hề lạc quẻ một chút nào.

Không mang vẻ đẹp sắc sảo gây choáng ngợp, Trần Nghiên Hy chinh phục khán giả bằng nét đẹp mềm mại, trong trẻo, giống như quả đào chín mọng ngọt ngào, tươi mới và đầy sức sống. Chính sự tự nhiên ấy đã giúp cô trở thành tâm điểm của Đêm hội Weibo 2026, khiến netizen không ngừng xuýt xoa trước nhan sắc bất chấp tuổi tác hiếm có của làng giải trí Hoa ngữ.