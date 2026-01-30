Hoa hậu Thanh Thủy và gần 100 ca sĩ, diễn viên đổ bộ thảm đỏ

Dàn Anh trai say hi mùa 2 gồm Otis Đỗ Nhật Trường, Ogenus, Jaysonlei và Nhâm Phương Nam (từ trái sang) đổ bộ thảm đỏ từ sớm. Otis Đỗ Nhật Trường chọn áo khoác họa tiết phối quần ống rộng, tạo hình hiện đại, có chút phá cách. Ogenus diện áo măng tô nâu dài, kết hợp kính màu, mang lại cảm giác phóng khoáng. Jaysonlei xuất hiện với set đồ nhung xanh cobalt, phong cách trẻ trung, năng động. Trong khi đó, Nhâm Phương Nam chọn suit đỏ nâu cùng chi tiết khăn vắt cổ, tạo tổng thể gọn gàng nhưng vẫn có điểm nhấn.