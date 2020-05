Siêu mẫu Hà Anh đánh dấu mốc sắp 2 tuổi của Myla bằng loạt ảnh chưa từng công bố, tiết lộ hai vợ chồng bây giờ làm gì cũng phải chú ý đến điều này

Bé Myla - con gái của siêu mẫu đình đám Hà Anh hiện đang là một trong những hot kid được cộng đồng mạng rất mực yêu mến. Cô bé đáng yêu mang vẻ đẹp lai với đôi mắt to tròn, mái tóc xoăn và hàng loạt biểu cảm đáng yêu luôn đốn tim người nhìn mỗi khi xuất hiện.

Bé Myla nhà Anh Anh - hot kid đang rất được yêu mến.

Và mới đó mà cũng sắp được 2 năm kỷ niệm ngày Myla chào đời rồi. Mới đây, trên trang cá nhân của mình, mẹ Hà Anh đã có những dòng tâm sự và nhân tiện khoe với người hâm mộ khá nhiều bức ảnh lúc xưa của Myla. Tấm hình nào cũng rất giàu cảm xúc và đong đầy tình thương yêu của những người thân trong gia đình dành cho công chúa Myla bé bỏng.

Cô bé mới ngày nào giờ đã sắp được 2 tuổi rồi.

"Chỉ còn hơn một tháng nữa là con tròn 2 tuổi,.

Myla của mẹ giờ đã bi bô tập nói, con đã biết đẩy chân để trượt xe scooter rất thành thạo. Con thuộc làu bảng chữ cái tiếng Anh, đếm từ một đến mười bằng cả tiếng Anh và tiếng Việt.

Mẹ rất mừng con nói cả hai thứ tiếng, con thích nhất học về các con thú, con vịt- duck, con mèo - cat, con chó - dog gâu gâu... Mỗi lần con nói "Mẹ ơi" là mẹ sung sướng đến lịm tim vì đến giờ con mới chịu nói "mẹ" rõ ràng vì xưa giờ con toàn gọi là mummy thôi.

Mỗi lần con gọi "daddy ơi" là ba lại quắn chân chạy ra con.

Khoảnh khắc bé bỏng của Myla bên bố mẹ.

Con bé rất ngoan, cười từ khi thức giấc đến khi đi ngủ. Bé bỏng mê bơi lắm, giờ đeo phao là bé bỏng tự đạp chân bơi. Ra biển là thích nhất, tha hồ nghịch cát!

Myla thích giúp mẹ, tỉa cây, bắt sâu, vứt rác cho mẹ! Bé tự giác vô cùng, thỉnh thoảng yêu mẹ quá giáng tay tập vào mẹ bụp một cái! Mẹ giả vờ khóc, bé lấy tay vuốt ve mẹ miệng "Sorry" an ủi mẹ, rồi cái mắt to long lanh nhìn sâu vào mắt mẹ cười với mẹ, hôn mẹ tình cảm!

Ba mẹ giờ đi đâu là chóng sớm về chơi với bé bỏng.

Gần 2 năm được ở bên con trôi đi thật nhanh, chỉ mong được mãi bên con, để yêu thương, bảo vệ che chở và chăm sóc con mà thôi!

Mãi mãi là của con bé bỏng yêu thương".

Những hình ảnh chưa từng được công bố của Myla trước đây.

Mới đó mà "cô bé đô con" Myla đã 2 tuổi và còn để tóc dài nữ tính lắm rồi, chẳng mấy chốc mà thành thiếu nữ đâu nha. Người làm mẹ như Hà Anh thì luôn trân quý từng giây phút được ở bên con, đi đâu cũng phải vội về với yêu thương là đúng rồi mọi người nhỉ!