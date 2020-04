Cả gia đình bé Myla cùng đi tránh dịch ở villa riêng: em gái Hà Anh nổi bật với body nóng bỏng không kém người chị siêu mẫu nổi tiếng

Cách đây 1 tuần, siêu mẫu Hà Anh đã tổ chức party nho nhỏ với người thân gia đình để mừng sinh nhật tuổi 37 tại nhà riêng ở Sài Gòn. Khó tin là hot mom 8X đã gần chạm ngưỡng tứ tuần, bởi Hà Anh luôn sở hữu body vô cùng săn chắc, nóng bỏng và trẻ trung đầy sức sống dù đã trải qua 1 lần sinh nở.

2 chị em Hà Anh đón sinh nhật cách nhau tròn 1 tuần.

Một điều thú vị ít ai biết là em gái Hà Anh cũng sinh nhật sát ngày với nữ siêu mẫu. Hà Anh là 10/4, còn cô em Hà My là 17/4. Mọi năm 2 chị em luôn tổ chức sinh nhật chung thật to với nhau, song năm nay vì dịch nên chỉ làm bữa tiệc đơn giản tại gia. Tuy nhiên sau đó cả gia đình Myla đã lái xe riêng đến nghỉ ở villa riêng trong resort 5 sao ở Vũng Tàu, vẫn thực hiện cách ly an toàn mà lại thay đổi không khí thoải mái hơn.

Kỳ nghỉ dưỡng mừng sinh nhật lần 2 tuyệt vời giữa mùa dịch của gia đình Hà Anh.

Lần này Myla không được làm ngôi sao chính nữa rồi, phải nhường cho mẹ và dì tỏa sáng đón sinh nhật thôi!

Cả nhà Myla lại tranh thủ làm tiệc nướng hải sản bên bờ biển để ăn mừng sinh nhật 2 chị em thêm lần nữa. Mẹ Myla hạnh phúc chia sẻ trên trang cá nhân: "Cả nhà đi nghỉ bên nhau, bỗng được "tạm thời" quên đi cách ly, dịch bệnh một ít lâu. Sáng bơi, rồi ăn sáng, ngắm biển, nấu ăn, ngồi trò chuyện, làm việc, dạo biển... em bé thì cứ líu la líu lo. Chỉ muốn ở đây mãi".

Bên cạnh những khoảnh khắc hạnh phúc chỉ riêng gia đình Hà Anh trong villa, các fan hâm mộ nhà Myla còn xuýt xoa ghen tị khi chiêm ngưỡng dì ruột Myla diện bikini sexy, khoe dáng gợi cảm không hề thua cô chị siêu mẫu. Hà My cũng sở hữu làn da nâu ngọt ngào khỏe khoắn, với 3 vòng cân đối và nhan sắc thì ngày càng hiện đại cá tính giống Hà Anh.



Hà My - em gái siêu mẫu Hà Anh năm nay cũng đã bước sang tuổi 30, nhưng vóc dáng lẫn thần thái đều nóng bỏng hệt như người chị nổi tiếng.

Mẹ Myla đã viết tặng lời chúc cho em gái rằng: "Chúc mừng sinh nhật em bé My Vũ mắt tròn như hai hòn bi ve. Năm nay sinh nhật chúng mình không phủ phê bè bạn, nhảy nhót tưng bừng chốn đông người xa hoa nhưng chúng mình vẫn được bên nhau! Biển vắng, nắng vàng chị em ta tung tăng bên nhau đùa vui và yêu thương!".

Ngắm loạt ảnh mẹ Myla chia sẻ về kỳ nghỉ dưỡng tránh dịch sang chảnh ở Vũng Tàu, ai cũng cảm thấy thích thú. Lần này thì "quý cô" Myla ngậm ngùi trở thành cameo, vì mẹ và dì Hà My đã chiếm hết spotlight mất rồi!