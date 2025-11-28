Không tin nổi "Hoa hậu mỏ hỗn nhất showbiz" giờ xuống cấp nhan sắc đến mức này

Viên Vịnh Nghi được biết đến là Hoa hậu có tài có sắc và có cá tính mạnh, chẳng ngán ai trong showbiz Trung Quốc. Cô đăng quang Hoa hậu Kong Kong 1990, và được xếp vào hàng ngũ mỹ nhân sở hữu vẻ đẹp mặn mà, yêu kiều đến vua sòng bạc Hà Hồng Sân còn muốn rước về làm vợ 5. Bước sang tuổi trung niên, Viên Vịnh Nghi nhiều lần gây ấn tượng khi xuất hiện với vẻ ngoài trẻ trung, như bị thời gian bỏ quên. Tuy nhiên, vào ngày 26/11, khoảnh khắc Hoa hậu Hong Kong 1990 đi dự sự kiện cùng ông xã tài tử Trương Trí Lâm đã gây xôn xao mạng xã hội.

Trong lần lộ diện này, Viên Vịnh Nghi gây sốc với ngoại hình xuống cấp thấy rõ, gương mặt lộ nhiều dấu hiệu tuổi tác, ánh mắt mệt mỏi, da đầu bị hói 1 mảng, tóc lấm tấm bạc. Đứng cạnh chồng, Viên Vịnh Nghi già hơn hẳn. Trên mạng xã hội Weibo, nhiều người không khỏi bất ngờ với vẻ ngoài hiện tại của nữ diễn viên. Netizen thắc mắc không biết chuyện gì đã khiến Viên Vịnh Nghi ra nông nỗi này. Theo không ít cư dân mạng, Viên Vịnh Nghi giảm sút phong độ ngoại hình vì tăng cân. Có người lo lắng cô gặp vấn đề sức khỏe. Song cũng có khán giả cho rằng nàng hậu đình đám năm nào giờ đã 54 tuổi nên việc cô lộ dấu hiệu lão hóa là không tránh khỏi. Vì vậy, công chúng cũng không cần phải soi xét, bình phẩm tiêu cực về ngoại hình của minh tinh xứ Hương Cảng.

Visual cam thường xuống sắc Viên Vịnh Nghi gây bàn tán

Ai cũng thắc mắc tại sao Viên Vịnh Nghi lại ra nông nỗi này khi cô xuất hiện với 1 mảng đầu bị hói, tóc lấm tấm bạc, gương mặt lộ rõ dấu hiệu lão hóa

Viên Vịnh Nghi được nhận xét không còn giữ được phong độ nhan sắc. Đứng cạnh chồng, cô già hơn hẳn. Dù vậy, vẫn có rất nhiều người hâm mộ bênh vực Viên Vịnh Nghi, cho rằng sự lão hóa của cô là quy luật bình thường của tạo hóa

Nhan sắc yêu kiều, sang trọng của Viên Vịnh Nghi vào thời điểm cô đăng quang Hoa hậu Hong Kong

Thời điểm công nghệ chỉnh sửa hình ảnh còn thô sơ, vẻ đẹp của Viên Vịnh Nghi vẫn thừa sức tỏa sáng

Với đường nét gương mặt thanh tú "trời phú", Viên Vịnh Nghi khiến bao đàn ông si mê, trong đó có tỷ phú sòng bạc Macau Hà Hồng Sân

Tại showbiz Trung Quốc, Viên Vịnh Nghi là Hoa hậu hiếm hoi thoát mác "bình hoa di động", đã chứng tỏ được bản lĩnh và tài năng khi trở thành diễn viên đầu tiên giành ngôi vị Ảnh hậu Kim Tượng trong 2 năm liên tiếp. Có tài là vậy, nhưng con đường sự nghiệp của Viên Vịnh Nghi vô cùng trắc trở cũng vì cái nết "tính nóng như kem", ương ngạnh, kiêu ngạo của cô. Người đẹp này là minh chứng cho câu nói: "Cái miệng làm hại cái thân". Cô nhiều lần có phát ngôn kém duyên nên bị nhiều đồng nghiệp ghét bỏ, thậm chí còn bị "cấm sóng" dài hạn vì trót đắc tội ông lớn. Cũng vì vậy mà cô được gọi là "Hoa hậu mỏ hỗn nhất Cbiz".

Sau khi lên ngôi Hoa hậu Hong Kong, Viên Vịnh Nghi ký hợp đồng với đài truyền hình TVB. Dù là "tay ngang" không hề có chút kinh nghiệm nào nhưng ngay từ những ngày đầu, Viên Vịnh Nghi đã lộ rõ sự phản nghịch, thích chống đối người khác, không chịu nghe theo sự sắp xếp của người quản lý.

Chưa kể, khi mắc sai lầm tại phim trường, người đẹp này không hề nhận lỗi mà còn nhảy dựng lên tranh luận: "Tôi mà hiểu những thứ này thì sẽ không đứng ở đây". Hành động của Viên Vịnh Nghi không chỉ làm mếch lòng đồng nghiệp mà còn để lại ấn tượng xấu trong mắt các "ông lớn, bà lớn" của nhà đài. Kết quả là mới bước chân vào showbiz chưa đầy một năm, Viên Vịnh Nghi đã bị công ty quản lý "phong sát ngầm".

Viên Vịnh Nghi có gương mặt hiền hòa, nhưng tính không hiền. Nàng hậu 1 là cái tên "vạn người ghét" trong showbiz xứ Hương Cảng một thời

Bị TVB "phong sát ngầm" vẫn chưa chừa, Viên Vịnh Nghi còn cả gan quát mắng đạo diễn Trần Khả Tân vì phải thực hiện cảnh quay nhiều lần, mắng chửi đạo diễn Vương Tinh là "lão già béo chết ****", khiến cả phim trường phải câm nín. Ngoài ra, Viên Vịnh Nghi còn tuyên bố không hợp với dòng phim của Châu Tinh Trì, tỏ thái độ bất hảo với đạo diễn Nhĩ Đông Thăng, khiến ông giận đến run người: "Nếu không phải thấy cô có tài năng, tôi đã sút cô ra khỏi đoàn phim rồi". Hay như "ông trùm" Tăng Chí Vỹ cũng chỉ trích Viên Vịnh Nghi nặng lời:"Cô ta mà không xinh đẹp thì đã sớm bị ném xuống biển rồi!".

Đến năm 1995, Viên Vịnh Nghi phải trả giá cho cái "mỏ hỗn" của mình khi đắc tội với siêu sao võ thuật Thành Long. Khi đó, cô có dịp hợp tác với đàn anh trong bộ phim Phích Lịch Hỏa. Trong giai đoạn hậu kỳ, ekip đoàn phim cần ghi âm lại vài lời thoại thế nhưng đến ngày hẹn, Viên Vịnh Nghi lại đột ngột "lặn tăm", không thể nào liên lạc được. Ngay tại trường quay, Thành Long tuyên bố sẽ tẩy chay Viên Vịnh Nghi.

Nói là làm, Thành Long khiếu nại về cách hành xử thiếu chuyên nghiệp của Viên Vịnh Nghi lên Hiệp hội Đạo diễn Hong Kong. Với uy quyền và tầm ảnh hưởng của mình, ông hoàng võ thuật khiến Viên Vịnh Nghi bị đóng băng sự nghiệp chỉ sau 1 đêm, trở thành cái gai bị ghẻ lạnh trong mắt các đạo diễn hàng đầu. Mãi đến năm 2017, Viên Vịnh Nghi mới hóa giải mâu thuẫn với Thành Long nhờ sự sắp xếp của đàn anh Tăng Chí Vỹ, chính thức thoát khỏi cảnh bị phong tỏa sự nghiệp 22 năm.

Cho Thành Long "leo cây", Viên Vịnh Nghi ăn ngay đòn phong sát đến tận 22 năm của đàn anh

