Tóm gọn Cẩm Ly tình tứ với Hà Kino, 1 mỹ nhân hở bạo khoe dáng hừng hực trên sân pickleball

Ngày 22/11, một giải đấu pickleball quy tụ 60 nghệ sĩ, người nổi tiếng đã diễn ra tại TP.HCM. Thời gian gần đây, môn thể thao này được rất nhiều người yêu thích, trong đó hàng loạt sao Việt hưởng ứng nhiệt tình. Trên sân thi đấu, các nghệ sĩ ai cũng lên đồ thể thao khoẻ khoắn, ăn mặc giản dị nhưng vẫn ghi điểm ấn tượng.

Không chỉ là nơi rèn luyện sức khoẻ, sân khấu pickleball còn là nơi nhiều cặp Vbiz bị tóm hẹn hò như Vũ Thuý Quỳnh - Đức Phạm, Xoài Non - Gil Lê... Và trong sự kiện này là Hà Kino và Á hậu Cẩm Ly. Thời gian gần đây, Hà Kino và Cẩm Ly xuất hiện hàng loạt nghi vấn có mối quan hệ thân thiết hơn bạn bè bình thường.

Theo quan sát của chúng tôi, Hà Kino và Á hậu 2 Hoa hậu Quốc gia Việt Nam diện trang phục cùng màu, thi đấu chung đội. Trên sân, Hà Kino và Cẩm Ly không rời nửa bước, cả hai chăm sóc, chụp ảnh cho nhau. Đáng nói nhất, Hà Kino và Cẩm Ly còn công khai cùng nhau ra về. Với loạt hint này, cư dân mạng thêm nghi vấn người yêu mà Hà Kino đang giấu kín bưng có liên quan đến Cẩm Ly.

Hà Kino bị tóm dính thân thiết bên Á hậu Cẩm Ly

Á hậu Cẩm Ly tươi rói trên sân thi đấu pickleball

Hà Kino dính như sam, tự tay chụp ảnh cho Á hậu Cẩm Ly

Sau đó, cả hai công khai cùng nhau ra về

Ngoài ra, sự kiện này còn có sự góp mặt của Á hậu Diễm Trang, Á hậu Hạnh Nguyên, diễn viên Ngọc Thảo... Đặc biệt, Á hậu Ánh Vương gây chú ý bởi màn khoe sắc vóc nóng bỏng, hừng hực khi thi đấu. "Ông bố 2 con" Kim Lý lại giật hoàn toàn spotlight trong dàn "pick thủ" nam.

Dàn sao đổ bộ giải đấu pickeball vào ngày 22/11 tại TP.HCM

Kim Lý "lẻ bóng" đi thi đấu

Ánh Vương diện trang phục gợi cảm, khoe sắc vóc săn chắc

Hoa hậu Bùi Quỳnh Hoa

Diễn viên Huy Khánh

Á quân The New Mentor Đỗ Hương Giang

Diễn viên Ngọc Thảo và Á hậu Hạnh Nguyên