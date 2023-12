Showbiz Trung Quốc chấn động khi Châu Hải My qua đời, cả Weibo: "Trên đời này không còn Chu Chỉ Nhược nữa rồi..."

Tối 12/12, QQ đưa tin công ty đại diện của Châu Hải My xác nhận nữ diễn viên qua đời ở tuổi 57 vào ngày 11/12. Trước đó, cô được phát hiện hôn mê ở nhà riêng. Khi được đưa đến bệnh viện, tình trạng sức khỏe của Châu Hải My đã nguy kịch. Dù các bác sĩ đã tận tình cứu chữa, minh tinh vẫn không thể qua khỏi.

Sự ra đi của Châu Hải My khiến showbiz Trung Quốc chấn động. Hình ảnh nữ diễn viên đang được chia sẻ nhiều nhất trên Weibo. QQ cho hay Trương Quân Ninh, MC Tào Khả Phàm, Doãn Chính, Điền Khải Văn, Trần Pháp Dung đều bàng hoàng khi nghe tin. Họ không thể chấp nhận nỗi đau mất đồng nghiệp đến theo cách không ai muốn.

Rất nhiều nghệ sĩ Trung Quốc đã bày tỏ lòng thương tiếc trước sự ra đi của Châu Hải My

"Nỗi đau khó có thể diễn tả bằng lời. Kỷ niệm tốt đẹp giữa tôi và Châu Hải My sẽ tồn tại mãi mãi. Tôi đã biết về tình trạng nguy kịch của Hải My và tôi đã luôn tin tưởng rằng sẽ có một phép màu mang cô ấy trở về" , đạo diễn Trần Huân Kỳ chia sẻ.

"Nguyện cho Hải My lên đường bình an", Trần Pháp Dung bày tỏ sự thương tiếc.

Nữ diễn viên Trương Quân Ninh - người từng có cơ hội hợp tác với Châu Hải Minh trong tác phẩm Võ Mỵ Nương truyền kỳ đau buồn: "Chị Hải My không đơn thuần chỉ là tiền bối, mà còn là người thầy trong nghề của tôi. Tôi may mắn khi được gặp gỡ, được làm việc và được học hỏi kinh nghiệm từ chị Hải My. Chị Hải My trong ký ức của tôi là người hay cười. Tôi đã bị sốc khi hay tin chị không còn nữa. Sự ra đi của chị là mất mát lớn đối với ngành giải trí Trung Quốc. Tôi hy vọng rằng ở một thế giới khác, chị Hải My sẽ sống vui vẻ, luôn nở nụ cười trên môi".

"Châu Hải My đã qua đời, tôi thực sự không muốn tin đó là sự thật! Trên đời không còn Chu Chỉ Nhược nữa rồi. Tạm biệt Chu Chỉ Nhược, tạm biệt Châu Hải My", là một bài viết tưởng nhớ, thể hiện sự tiếc thương đối với Châu Hải My nhận được nhiều lượt chia sẻ trên Weibo.

Theo báo chí Hong Kong, rất nhiều bạn bè, đồng nghiệp thân thiết của Châu Hải My đã bật khóc khi nghe tin cô qua đời. Mẹ của Châu Hải My đang cố gắng vượt nỗi đau mất con để lo liệu hậu sự cho nữ diễn viên quá cố.

Sự ra đi đột ngột của Châu Hải My là cú sốc với dư luận Trung Quốc

Nguồn: Sina, Sohu, QQ