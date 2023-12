Loạt hình ảnh cuối cùng của Châu Hải My trước khi qua đời

Vừa mới đây, phía phòng làm việc của Châu Hải My đã đăng tải bài viết chính thức xác nhận việc nữ diễn viên qua đời vào hôm 11/12 do bệnh nặng.

Thông tin này khiến công chúng và người hâm mộ vô cùng sốc. Không ít cư dân mạng còn bày tỏ sự khó tin trước tin tức này. Bởi lẽ cách đây đúng 1 tháng, Châu Hải My vẫn xuất hiện trước công chúng trong trạng thái khỏe mạnh.

Hình ảnh Châu Hải My trước công chúng cách đây 1 tháng

Châu Hải My tươi cười trước ống kính khi tham gia sự kiện

Cụ thể, vào đầu tháng 11 vừa qua, Châu Hải My đã xuất hiện tại sự kiện Tuần lễ phim thiên nhiên và gấu trúc khổng lồ lần thứ 9. Khi xuất hiện tại sự kiện, Châu Hải My diện bộ đồ vest thanh lịch khoe nhan sắc tươi tắn, rạng rỡ. Nhìn những hình ảnh tại sự kiện, công chúng dường như không hề nhìn ra dấu hiệu cho thấy Châu Hải My đang mắc bệnh.

Loạt hình ảnh này hiện đang được cộng đồng mạng chia sẻ với tốc độ chóng mặt. Công chúng đều bày tỏ niềm thương tiếc và xót xa trước sự ra đi đột ngột của nữ diễn viên. Hiện tại, từ khóa về lần xuất hiện công khai cuối cùng của Châu Hải My trước khi qua đời đang đứng ở vị trí thứ 5 trong danh sách từ khóa được tìm kiếm nhiều nhất trên mạng xã hội Weibo.

Đứng lần lượt ở những vị trí đầu tiên trong bảng từ khóa gồm: Châu Hải My qua đời, Tạm biệt Châu Hải My, Bệnh Ban đỏ… Đa phần các cụm từ khóa được tìm kiếm nhiều nhất hiện tại đều xoay quanh Châu Hải My.