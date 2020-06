Shipper, xe ôm dù tham công... cũng đành bỏ việc vì mọi biện pháp bảo hộ đều "bất lực" với nắng nóng Hà Nội mùa này!

Theo thông tin từ Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, dự báo thời tiết hôm nay 23-6, Bắc bộ và Trung bộ trời nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt với nền nhiệt độ cao nhất.

Dự báo, do ảnh hưởng của vùng áp thấp nóng phía Tây kết hợp với hiệu ứng phơn mạnh nên từ ngày hôm nay (23-6) đến 24-6, ở Bắc bộ và Trung bộ trời nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt với nền nhiệt độ cao nhất 37 - 40oC, có nơi 41 - 42oC.

Người đi đường dừng dưới chân cầu vượt để tránh nắng.

Dưới cái nắng nóng khủng khiếp này, đường phố cũng trở nên vắng vẻ hơn. Nhất là những giờ nắng gắt đỉnh điểm, người dân đã hạn chế đến mức tối đa việc di chuyển ngoài đường để đảm bảo sức khỏe cho bản thân.

Với tiết trời này, bóng mát của các cây xanh trở nên vô cùng cần thiết.

Tuy nhiên, với những người làm nghể vận chuyển hàng hóa hay các tài xế xe công nghệ thì đặc thù công việc của họ luôn phải di chuyển rất nhiều ngoài đường. Với nhiệt độ cao như những ngày gần đây, họ có thể coi là đối tượng phải làm việc trong thời tiết khắc nghiệt, có thể ảnh hưởng xấu đến sức khỏe.

Các quán nước là nới nghỉ chân của nhiều người phải di chuyển trên các tuyến đường,

Ngay từ đâu mùa nắng nóng, không ít shipper đã phải áp dụng những biện pháp bảo hộ cơ bản như áo chống nắng, kính mát, khẩu trang, găng tay... Ngoài ra việc bổ sung đủ nước uống, các khoáng chất cần thiết cũng như năng lượng nạp vào đầy đủ cũng được họ chú trọng hơn.

Tuy nhiên, những ngày gần đây, nhiệt độ đã cao hơn rất nhiều, đi kèm với độ ẩm tương đối thấp, độ ẩm trong ngày phổ biến ở khoảng 30 - 50% đã khiến nhiều shipper, tài xế xe không bắt buộc phải tạm nghỉ vào những thời điểm nắng gay gắt trong ngày.

Ông Trịnh Quốc Hùng không dám tham việc vì sợ không may đổ bệnh dưới thời tiết khắc nghiệt.

Ông Trịnh Quốc Hùng nhà ở Định Công cho hay, nắng nóng ít khách đi và ông cũng không tham việc vì nếu không may đổ bệnh sẽ khổ cho gia đình. Thời tiết nóng nên ông cũng như nhiều người tìm đến chỗ cây cối nghỉ ngơi.

Với anh Nam quê ở Nam Định chia sẻ, thời tiết quá nóng nên không có khách, lang thang hàng quán dù là chén chè cũng tốn nên anh Nam tìm đến bờ hông Linh Đàm để tá túc.

Anh Nam thường dừng lại ở bờ hông Linh Đàm để tá túc.

Một số xe ôm công nghệ cũng cho biết khách những ngày nắng nóng này sẽ kém hơn rất nhiều vì người dân nếu phải ra đường sẽ lựa chọn di chuyển bằng taxi thi vì xe gắn máy. Họ sẽ cố gắng hoàn thiện điểm tối thiểu trước 11h, sau đó sẽ về nhà nghỉ ngơi và tiếp tục làm việc vào đầu giờ chiều.

Ngoài những lúc nhiệt độ lên đỉnh điểm trong ngày ra, người lao động vẫn phải hoạt động dưới tiết trời chẳng hề dễ chịu này.



"Nắng quá nếu không thể chịu nổi thì ghé vào gốc cây, bờ hồ".

Anh Phương ở Thanh Oai làm nghề buôn bán cho hay, mỗi ngày chạy xe máy vài chục km đưa hàng cho khách. Bất kể thời tiết nắng mưa anh cũng phải ra đường, hành trang luôn phải chuẩn bị là chiếc áo choàng, tất, kính đen và đặc biệt là những chai nước mang theo.

Theo dự báo thời tiết của Trung tâm khi tượng, khu vực Hà Nội, từ nay đến 24-6, có nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt, phải đến ngày 25-6, nắng nóng ở các khu vực trên dịu dần.