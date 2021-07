Shipper Hà Nội tất bật trong ngày làm việc cuối cùng trước lệnh cấm

Văn bản được gửi đến Công ty TNHH Grab (ứng dụng Grab); Công ty cổ phần Be Group (ứng dụng Be); Công ty TNHH Gojek Việt Nam (ứng dụng Gojek); Công ty TNHH MTV Logistics Viettel (ứng dụng My Go); Công ty cổ phần FastGo Việt Nam (ứng dụng FastGo).



Theo đó, văn bản nêu rõ: Thực hiện chỉ đạo của UBND TP.Hà Nội tại Chỉ thị số 17/CT-UBND ngày 23/7/2021 về việc thực hiện giãn cách xã hội trên địa bàn toàn TP để phòng, chống dịch Covid-19. Sở GTVT Hà Nội yêu cầu:

Thứ nhất: Dừng các hoạt động vận tải vận chuyển hành khách, hàng hóa bằng xe mô tô bao gồm xe có sử dụng phần mềm ứng dụng công nghệ kết nối với hành khách và xe "ôm", kinh doanh giao hàng công nghệ (shipper).

Thứ hai: Yêu cầu các đơn vị cung cấp phần mềm (ứng dụng gọi xe) dừng việc cung cấp ứng dụng gọi xe từ ngày 24/7/2021 cho đến khi có thông báo mới đối với hoạt động vận tải vận chuyển hành khách, hàng hóa bằng xe mô tô bao gồm xe có sử dụng phần mềm ứng dụng công nghệ kết nối với hành khách và xe "ôm", kinh doanh giao hàng công nghệ (shipper).

Thứ ba: Đề nghị Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội kiểm tra, xử lý vi phạm (nếu có) đối với các đơn vị cung cấp ứng dụng gọi xe {Công ty TNHH Grab (ứng dụng Grab); Công ty cổ phần Be Group (ứng dụng Be); Công ty TNHH Gojek Việt Nam (ứng dụng Gojek); Công ty TNHH MTV Logistics Viettel (ứng dụng My Go); Công ty cổ phần FastGo Việt Nam (ứng dụng FastGo)} không thực hiện việc dừng hoạt động cung cấp ứng dụng gọi xe đối với hoạt động vận tải vận chuyển hành khách, hàng hóa bằng xe mô tô.

Chiều 24/7, không khó bắt gặp hình ảnh shipper các hãng công nghệ như Grab, Now… hoạt động sau khi Chỉ thị 16 được áp dụng vào sáng cùng ngày.

Trước khi chính thức bị cấm hoạt động, chiều 24/7, nhiều giờ sau khi Hà Nội chính thức thực hiện giãn cách xã hội, trên đường phố Hà Nội không khó bắt gặp hình ảnh shipper các hãng công nghệ như Grab, Now… hoạt động trên đường giao hàng hoá, các mặt hàng thiết yếu.

Anh Tuấn (tài xế ứng dụng giao hàng Now, trú tại quận Hoàn Kiếm) cho biết, hiện ứng dụng Now cũng đã tắt hết các ứng dụng khác, duy nhất còn ứng dụng giao hàng thực phẩm thiết yếu còn hoạt động.

Anh Tuấn cho biết ngày hôm nay anh vẫn chạy ứng dụng NowShip chỉ vận chuyển các mặt hàng thiết yếu như lương thực, thực phẩm, thuốc men, trang bị y tế.

“Chúng tôi hoạt động theo công ty, hôm nay công ty cũng thông báo tạm ngưng dịch vụ NowFood tại TP Hà Nội cho đến khi có thông báo từ Cơ quan Nhà nước. NowFresh và NowShip vẫn được hoạt động.

Riêng dịch vụ NowShip chỉ vận chuyển các mặt hàng thiết yếu như lương thực, thực phẩm, thuốc men, trang bị y tế”, anh Tuấn chia sẻ.

Làm công việc shipper đến nay hơn 2 năm, anh Tuấn cho biết thời điểm này không chỉ riêng anh mà các đồng nghiệp khác cùng chung cảnh khó khăn, cả ngày nay anh giao khoảng 10 đơn hàng cho khách, chủ yếu đều là hàng thiết yếu như rau, củ quả, thực phẩm.

“Công việc này bình thường không dịch bệnh nếu chăm chỉ thu nhập khoảng hơn 10 triệu đồng/tháng nhưng lao động vất vả hơn người khác, bỏ sức lao động vất vả lắm, chạy khắp nơi, có ngày tôi chạy 12 tiếng mới nghỉ.

Giờ thành phố đang có cách ly xã hội theo Chỉ thị 16 chắc công việc của chúng tôi sẽ phải tạm dừng hoạt động. Ngày mai chắc tôi cũng nghỉ ở nhà chờ cho tới khi hoạt động trở lại”, anh Tuấn cho biết.

Còn với anh Nguyễn Đăng Tình (huyện Thanh Trì, Hà Nội) shipper Grab chia sẻ, sau khi Hà Nội ra Chỉ thị 17, Grab đã đóng hàng loạt ứng dụng vận chuyển hành khách 2 bánh, dịch vụ vận chuyển hành khách 4 bánh và dịch vụ giao đồ ăn GrabFood trên địa bàn TP Hà Nội trong vòng 15 ngày.

Anh Tuấn cho biết, ngày hôm nay anh chạy mỗi ứng dụng GrabExpress, chỉ vận chuyển các mặt hàng thiết yếu (lương thực, thực phẩm, thuốc men, trang thiết bị y tế).

Các dịch vụ GrabExpress và GrabMart vẫn hoạt động bình thường. Riêng dịch vụ GrabExpress chỉ vận chuyển các mặt hàng thiết yếu (lương thực, thực phẩm, thuốc men, trang thiết bị y tế). Nam tài xế cho biết từ sáng tới chiều anh vẫn chưa nhận được thông báo đóng hết ứng dụng của Grab nên vẫn nhận đơn hàng là mặt hàng thiết yếu để chạy.

"Từ sáng tới giờ tôi mới được đơn hàng từ phố Ngô Sĩ Liên đến Vọng Đức vỏn vẹn 13 nghìn đồng. Các tài xế giờ trông chờ chạy dịch vụ giao hàng thiết yếu hết nên chia ra mỗi người 1 đơn”, anh Tình chia sẻ.

Chạy từ sáng tới chiều, anh Tuấn mới bỏ túi được 13 nghìn đồng.

Theo lời anh Tình, công việc giao hàng khá vất vả, tất bật cả ngày nhưng giúp anh có thêm thu nhập. Anh cho biết, việc thành phố ra quyết định dừng hoạt động anh sẽ tuân thủ ở nhà để cùng chung tay phòng chống dịch.