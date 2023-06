Shin Hye Sun ngày càng táo bạo, mới tập 2 đã vội cầu hôn sếp khiến rating phim lập tức tăng

Tập 2 Hẹn Gặp Anh Ở Kiếp Thứ 19 (See You In My 19th Life) tiếp tục duy trì phong độ, mang đến cho khán giả những khoảnh khắc hài hước của cô nàng bá đạo Ban Ji Eum (Shin Hye Sun). Rating tập này cũng tăng khá nhiều, từ 4,3% lên 5,5%.



Tập 2 mở đầu với hồi tưởng của về kiếp thứ 18 của Ban Ji Eum. Hóa ra cô đề nghị Seo Ha (Ahn Bo Hyun) hẹn hò ngay lần đầu gặp lại là vì ở kiếp thứ 18, chính Seo Ha đã ngỏ lời muốn lớn lên sẽ cưới cô làm vợ. Đối diện với lời tỏ tình đường đột của Ji Eum, Seo Ha đầy hoài nghi và cảm thấy đây là một cô gái trẻ bồng bột, kỳ quặc.























Những phân cảnh tiếp theo khắc họa nỗi ám ảnh của Seo Ha. Anh vẫn không dám ngồi ghế sau trên oto suốt nhiều năm qua vì vụ tai nạn. Thêm vào đó, Seo Ha cũng sợ hãi khi một mình đi bộ trên đường, dường như anh mắc chứng rối loạn hoảng sợ. Vô tình lúc này, Ji Eum nhìn thấy Seo Ha trên đường, cô đã bất ngờ kéo tay Seo Ha, vừa chạy vừa dọa nếu không nhanh sẽ bị bắt được. Seo Ha chẳng hiểu chuyện gì xảy ra nhưng vẫn phải đi theo. Sau đó, khi Seo Ha đã bình tĩnh trở lại, Ji Eum mới nói, chạy bộ là cách để giảm bớt sự hoảng sợ. Trong quá khứ, khi sống ở thời còn chiến tranh, Ji Eum cũng từng bị rối loạn hoảng sợ, vì vậy cô hiểu vấn đề của Seo Ha. Trong lúc lỡ lời, cô đã kể lại đoạn quá khứ này, sau đó phải lấp liếm rằng mình từng đọc trong sách và Seo Ha thì cho rằng cô bị mắc chứng... nói điêu. Seo Ha không thể ngờ rằng ngay sau đó, Ji Eum lại ngỏ lời kết hôn. Cô cũng nói rằng đó là một gợi ý để Seo Ha có thể nhớ ra hai người từng gặp nhau trong quá khứ.

Ngày hôm sau, Ji Eum tiếp tục tới khách sạn MI. Tại đây, không chỉ một lần nữa ghi dấu ấn với Seo Ha bằng bản vẽ khách sạn MI thời hoàng kim, cô còn được gặp lại Yoon Cho Won (Ha Yoon Kyung), em gái kiếp trước của mình. Cô nhận ra mối quan hệ bất thường giữa Cho Won và Seo Ha mà không biết rằng em gái mình bao năm qua vẫn yêu đơn phương Seo Ha.

Seo Ha chính thức bước vào cuộc chiến giành lại MI từ tay Jang Yeon Ok, người phụ nữ đã luôn ở bên bố của anh từ khi mẹ anh còn sống. Lúc này Seo Ha lại càng có nhiều hoài nghi về Ji Eum hơn. Cuối cùng, sau khi sâu chuỗi mọi thứ, Seo Ha cũng nhớ ra Ji Eum là ai. Tuy nhiên người anh nhớ là cô bé Ji Eum hồi bé, người anh từng gặp hồi cấp 3 chứ không phải Joo Won (kiếp trước của Ji Eum). Ngay lập tức anh hẹn gặp Ji Eum, lúc này anh bắt đầu cảm thấy sự kỳ quặc của Ji Eum khiến cho mình thích thú.

Seo Ha đến thăm mộ của Joo Won nhưng vì không thể liên lạc với thư ký của mình nên đành nhờ Ji Eum đưa đi. Đang vui mừng vì được Seo Ha nhờ vả thì Ji Eum nhận ra trước mặt chính là mộ của bản thân ở kiếp trước. Thấy Seo Ha khóc, cô lần đầu tiên cảm nhận được nỗi đau của người ở lại sau khi mình chết, sau 19 kiếp sống.

Nguồn ảnh: tvN