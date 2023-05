4 phim lãng mạn Hàn cực hay sắp lên sóng: Shin Hye Sun – Yoona đồng loạt tái xuất

Hàn Quốc luôn được xem là một "thánh địa" với các tín đồ của dòng phim lãng mạn. Và trong khoảng thời gian sắp tới, sẽ có 4 tác phẩm cực kỳ đáng chú ý với sự góp mặt của dàn mỹ nhân nổi tiếng được cho ra mắt khán giả.

Oh! Youngsimi

Cái tên đầu tiên trong danh sách là Oh! Youngsimi. Dự án truyền hình này có sự góp mặt của Song Ha Yoon, người đẹp từng góp phần tạo nên thành công cho siêu phẩm Thanh xuân vật vã. Cô vào vai nữ chính Oh Young Sim, người phụ nữ ngoài 30 tuổi vẫn còn độc thân.

Poster phim Oh! Youngsimi - nguồn: ENA

Oh Young Sim là PD của một chương trình truyền hình trong suốt 8 năm trời, thế nhưng chương trình của cô bị hủy vì lượt xem quá ít. Giữa lúc sự nghiệp đang rơi vào khủng hoảng, cô có cơ hội sản xuất một chương trình giải trí lấy đề tài tình yêu.

Khách mời được cô lựa chọn là CEO Mark Wang. Thế nhưng, cô không ngờ đây chính là Wang Kyung Tae, cậu nhóc từng rất yêu mến mình và luôn cho cô biết về cảm giác của bản thân.

Khi gia đình Wang Kyung Tae chuyển sang Hoa Kỳ, hai người họ mất liên lạc. Sau 20 năm gặp lại, liệu điều gì sẽ đưa họ đến bến nhau?

Thể loại: Hài, lãng mạn Diễn viên: Song Ha Yoon, Lee Dong Hae, Lee Min Jae, Jung Woo Yeon Số tập: 10 Lịch phát sóng: Thứ 2 & 3 hàng tuần trên ENA, bắt đầu từ 15/5

King the land

Yoona và Lee Jun Ho sẽ nên duyên ở bộ phim King the land - nguồn: Instagram diễn viên

King the land là dự án cực kỳ đáng chờ đợi với sự góp mặt của hai idol Kpop gen 2 là Yoona và Lee Jun Ho. Bộ phim kể câu chuyện tình yêu giữa thiếu gia Gu Won và cô nhân viên khách sạn Cheon Sa Rang.

Gu Won là người thừa kế của tập đoàn khổng lồ The King Group, một người cực kỳ thông minh nhưng lại thiếu kinh nghiệm hẹn hò và không thể nở những nụ cười giả tạo. Trong khi đó, Cheon Sa Rang lại là cô gái lạc quan, yêu đời và có khả năng làm thế giới bừng sáng bằng nụ cười chân thành của mình.

Thể loại: Hài, lãng mạn Diễn viên: Yoona, Lee Jun Ho, Go Won Hee, Kim Ga Eun Số tập: 16 Lịch phát sóng: Thứ 7 & Chủ Nhật hàng tuần trên jTBC, Netflix và TVING, bắt đầu từ 17/6

See you in my 19th life

See you in my 19th life của Shin Hye Sun và Ahn Bo Hyun sở hữu nội dung rất độc đáo - nguồn: Netflix

Cũng lên sóng vào ngày 17/6 còn có See you in my 19th life do Shin Hye Sun đóng chính. Đây là bộ phim được chuyển thể từ webcomic nổi tiếng cùng tên. Nhân vật chính của See you in my 19th life là Ban Ji Eum, người có khả năng nhớ được ký ức trong những kiếp sống trước của mình.

Trong gần 1000 năm, cô đã chết đi rồi sống lại tới 18 lần. Ở kiếp thứ 18, cô gặp một tai nạn thảm khốc và sớm qua đời. Chính vì thế mà khi được tái sinh, Ban Ji Eun quyết định đi tìm Moon Seo Ha (Ahn Bo Hyun), người từng mang đến cho cô những niềm vui trong kiếp trước. Và dĩ nhiên, hai nhân vật sẽ yêu nhau say đắm như bất cứ bộ phim lãng mạn nào khác.

Cô nàng "Nắng Xuân" của Nữ luật sư kỳ lạ Woo Young Woo cũng tham gia đóng phim See you in my 19th life - nguồn: ENA

Ngoài Ban Ji Eun và Moon Seo Ha, bộ phim còn có hai nhân vật chính nữa là Yoon Cho Won (Ha Yoon Kyung) cùng với Ha Do Yoon (Ahn Dong Goo). Yoon Cho Won là một cô gái can đảm, tốt bụng nhưng mang quá khứ đau thương về cái chết của người chị gái. Khi gặp được Ban Ji Eun, Yoon Cho Won nhìn thấy hình bóng của chị gái mình nên cảm thấy tò mò về danh tính thực sự của cô. Trong khi đó, Ha Do Yoon là bạn thân từ nhỏ kiêm thư ký của Moon Seo Ha.

Thể loại: Hài, lãng mạn, chính kịch, kỳ ảo Diễn viên: Shin Hye Sun, Ahn Bo Hyun, Ha Yoon Kyung, Ahn Dong Goo Số tập: 12 Lịch phát sóng: Thứ 7 & Chủ Nhật hàng tuần trên TVING, tvN và Netflix, bắt đầu từ 17/6

Useless lies

Kim So Hyun và Hwang Min Hyun là bộ đôi diễn viên chính của phim Useless lies - nguồn: Dramabeans

Cái tên cuối cùng trong danh sách là Useless lies, bộ phim do "em gái quốc dân" Kim So Hyun đóng chính. Ở tác phẩm mới của mình, mỹ nhân Sông đón trăng lên vào vai Mok Sol Hee, một cô gái luôn không thể tin tưởng người khác vì sở hữu khả năng nghe được những lời nói dối. Tuy nhiên về sau, cô lại xây dựng mối quan hệ lãng mạn với Kim Do Ha (Hwang Min Hyun), chàng trai bị tình nghi là hung thủ của một vụ án giết người nên chẳng được ai tin tưởng.