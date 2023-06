Phim mới của Shin Hye Sun mở màn với rating đầy hứa hẹn, nữ chính ngay tập 1 đã vội tỏ tình

Hẹn Gặp Anh Ở Kiếp Thứ 19 (See You In My 19th Life) - một trong số những tựa phim Hàn Quốc được mong chờ nhất mùa hè 2023 - cuối cùng đã chính thức lên sóng tập đầu tiên và có một khởi đầu khá thuận lợi. Dù chỉ trong một tập có đề cập tới ba kiếp sống của nữ chính nhưng câu chuyện rất dễ hiểu và hơn hết là màn thể hiện của dàn diễn viên rất ấn tượng. Nhờ vậy, dù tối thứ Bảy vừa qua, King The Land của Yoona lên sóng, Dr. Romantic 3 cũng phát tập cuối nhưng rating Hẹn Gặp Anh Ở Kiếp Thứ 19 vẫn đầy hứa hẹn, ghi nhận con số 4,3%.

Ở tập 1, Ban Ji Eun (Shin Hye Sun) tự giới thiệu mình là người có thể nhớ được tất cả những kiếp trước. Cứ vào giai đoạn khoảng 8 tuổi, mọi ký ức sẽ trở về, khiến Ji Eun không khỏi đau đớn, dằn vặt và luôn ước mong, đây là kiếp sống cuối cùng của mình. Tuy nhiên, ở kiếp thứ 19 này, Ji Eun lại cảm thấy biết ơn khi mình có thể trở lại và nhớ được kiếp trước, cô muốn gặp người mình đã bỏ lỡ ở kiếp thứ 18.

Phim quay ngược về bối cảnh trong quá khứ, khi Ji Eun đang sống ở kiếp thứ 18 với cái tên Yoon Joo Won. Lúc này Joo Won 12 tuổi, sống một cuộc đời tẻ nhạt khi bản thân có thể nhớ ra kiếp trước và cảm thấy mọi thứ thật vô vị. Cuộc sống thay đổi khi cô gặp Seo Ha, một cậu bé kém mình vài tuổi, luôn ghét bị gọi là nhóc con bởi mẹ Seo Ha đang bệnh nặng nhưng vẫn phải gắng gượng để chăm sóc cho “nhóc con” như cậu. Trong những năm tháng đầy đau đớn của Seo Ha, Joo Won ở đã cạnh an ủi, giúp cậu vượt qua nỗi đau mất mẹ và tin vào việc kiếp sau có tồn tại. Đáng tiếc, trong ngày sinh nhật của Seo Ha, hai người đã gặp tai nạn, Joo Won qua đời ở tuổi 12 khi đang nói cho Seo Ha nghe về nơi để chiếc chìa khóa mở được món quà sinh nhật. Lần đầu tiên sau 18 kiếp, Joo Won hi vọng mình sẽ được tái sinh, cô nói những lời sau cuối nhưng Seo Ha không thể nghe do tai bị tổn thương nặng.

Joo Won đã thực sự tái sinh, trở thành Ban Ji Eun. Ở kiếp này, cô sinh ra trong một gia đình có bố là kẻ nghiện bài bạc. Ngay khi nhớ ra ký ức của mình, Ji Eun đã tận dụng những kiến thức mà mình có từ 18 kiếp trước để biến bản thân thành một cô bé thiên tài được mệnh danh là “thiếu nữ toàn năng”. Ji Eun muốn kiếm tiền để đi tìm Seo Ha, cô muốn biết năm đó Seo Ha có tai qua nạn khỏi hay không. Thế nhưng tiền kiếm trước bị bố và anh trai cướp hết, kết quả Ji Eun quyết định bỏ nhà đi, tới tìm Kim Ae Kyung, người cháu của mình ở kiếp thứ 17. Tại kiếp 17, Ji Eun là đàn ông, vì Ae Kyung mồ côi nên đã từ bỏ cả việc lấy vợ để chăm sóc cháu gái. Sau một hồi nói chuyện, Ae Kyung đã tin Ji Eun thực sự là cậu mình.Từ đó trở đi, hai người sống chung, Ji Eun cũng nhờ có sự giúp đỡ của Ae Kyung mà tìm lại được Seo Ha. Đáng tiếc chỉ vài tháng sau đó, Seo Ha đi nước ngoài sinh sống do bất mãn với bố.

Những năm sau đó, Ji Eun coi việc gặp lại Seo Ha là lý tưởng sống. Cô học hành chăm chỉ, đỗ vào trường top đầu, trở thành nhân viên xuất sắc bậc nhất tại tập đoàn của gia đình Seo Ha khi mới chỉ 24 tuổi. Tuy nhiên Seo Ha vẫn không về nước, suốt thời gian đó, công ty đối thủ liên tục tìm cách chiêu mộ thiên tài như Ji Eun về làm việc. Phải đến khi muốn xây dựng lại khách sạn của mẹ, Seo Ha quyết định trở về và xảy ra nhiều tranh cãi với bố. Lúc này, hai người đã chính thức gặp nhau.























Cũng vì muốn tạo ấn tượng với Seo Ha, Ji Eun đã viết thư xin nghỉ việc vì không ưa đống hoa giả cắm ở sảnh khách sạn. Trong lá đơn kỳ quặc, cô còn nhắc đến việc xây dựng một khách sạn khiến mọi người thoải mái. Vì không muốn để mất nhân tài, Seo Ha buộc phải gặp riêng Ji Eun. Tại đây, Ji Eun phát hiện ra tai của Seo Ha bị tổn thương từ vụ tai nạn, phải dùng máy trợ thính. Cô cũng đưa Seo Ha đi hết từ bất ngờ này đến ngạc nhiên khác và kết thúc buổi nói chuyện công việc bằng cách ngỏ lời muốn Seo Ha… hẹn hò với mình.

Nguồn ảnh: tvN