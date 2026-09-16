Sếp tán tỉnh, người yêu nổi máu "anh hùng" khiến tôi mất việc: Đến khi tìm được công ty mới, tôi lại thấy anh đáng sợ ở điểm này

Tôi từng nghĩ yêu một người thẳng tính, có gì nói nấy, lại luôn tỏ ra muốn bảo vệ mình là một điều đáng quý. Nhưng sau những chuyện xảy ra gần đây, tôi bắt đầu thấy chính sự nóng tính và hầm hố của người yêu khiến tôi mệt mỏi hơn cả những rắc rối bên ngoài.

Tôi làm ở một công ty tư nhân được hơn hai năm. Công việc không quá áp lực, đồng nghiệp cũng hòa đồng nên tôi khá gắn bó. Chỉ có một chuyện khiến tôi khó chịu là sếp trực tiếp nhiều lần có những lời tán tỉnh vượt quá giới hạn với tôi. Ban đầu tôi chỉ né tránh, nghĩ rằng mình không đáp lại thì rồi anh ấy sẽ tự hiểu. Nhưng càng về sau, những tin nhắn và lời trêu ghẹo càng khiến tôi khó xử.

Tôi kể chuyện này với người yêu chỉ vì muốn tìm một người để tâm sự. Tôi không hề nghĩ anh sẽ làm gì cả. Vậy mà hôm sau, anh tìm đến công ty tôi.

Tôi không biết anh đã nói gì với sếp, chỉ biết hai người xảy ra cãi vã rồi đánh nhau ngay bên ngoài. Chuyện nhanh chóng đến tai đồng nghiệp. Tôi vừa xấu hổ vừa hoảng, chẳng biết phải giải thích thế nào với mọi người. Cuối cùng, tôi đành xin nghỉ việc dù bản thân không hề làm sai chuyện gì.

Người yêu lại cho rằng anh làm vậy là vì bảo vệ tôi. Anh nói nếu anh không đến thì sếp sẽ còn được nước làm tới. Tôi hiểu anh có ý tốt, nhưng tôi vẫn không thể vui nổi. Người bị ảnh hưởng công việc cuối cùng lại là tôi.

Ảnh minh họa

Sau đó tôi bắt đầu đi tìm việc mới. Thời gian ấy thực sự rất mệt. Tôi gửi hồ sơ nhiều nơi, phỏng vấn không ít lần nhưng mãi mới có một công ty lớn nhận vào. Tôi vui lắm, nghĩ rằng cuối cùng mình cũng có thể bắt đầu lại.

Thế nhưng khi kể với người yêu, anh không hỏi công việc có phù hợp không, lương thưởng thế nào hay môi trường ra sao. Anh lại hỏi công ty có nhiều nhân viên nam không, sếp trực tiếp là nam hay nữ, trong phòng có bao nhiêu đàn ông, tôi có phải thường xuyên đi gặp khách hàng nam không?

Tôi nghe mà thấy ngán ngẩm. Tôi bảo anh đừng suy nghĩ quá nhiều, tôi đi làm chứ có phải đi tìm người yêu mới đâu. Anh lại nói đàn ông bây giờ phức tạp, anh hỏi kỹ là vì lo cho tôi, anh còn lấy chuyện ở công ty cũ ra để nói.

Nhưng lần này tôi không còn thấy đó là sự quan tâm nữa.

Tôi bắt đầu nhận ra mỗi lần anh nóng giận, người phải giải quyết hậu quả lại là tôi. Anh đánh nhau, tôi mất việc. Anh muốn thể hiện mình bảo vệ người yêu, tôi phải cúi đầu xin lỗi đồng nghiệp. Bây giờ tôi vừa tìm được công việc mới, anh lại muốn kiểm soát cả nơi tôi sẽ làm việc.

Tôi vẫn yêu anh, nhưng tình yêu bỗng nhiên không còn khiến tôi thấy được che chở như trước. Tôi chỉ thấy mình đang phải dè chừng từng chuyện nhỏ, vì không biết một ngày nào đó sự nóng tính của anh lại đẩy tôi vào một rắc rối khác. Tôi phải làm gì để người yêu giảm bớt sự hung hăng, nóng giận đó đây?