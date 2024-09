Theo Bloomberg, Selena Gomez trở thành một trong những tỷ phú tự thân trẻ nhất tại Mỹ. Giá trị tài sản ròng là 1,3 tỷ USD.

Một phần tài sản của ngôi sao Only Murders in the Building đến từ ca hát, hợp tác với các thương hiệu và diễn xuất. Tuy nhiên phần lớn tài sản của cô đều từ thương hiệu Rare Beauty do Selena thành lập tháng 2/2019.

Selena Gomez trở thành tỷ phú ở tuổi 32. Ảnh: Invision.

"Selena không chỉ là ngôi sao nhạc pop. Cô ấy là doanh nhân đa năng với nhiều nguồn thu nhập khác nhau góp phần tạo nên giá trị tài sản ròng ấn tượng” - chuyên gia marketing Stacy Jones chia sẻ với CNN.

Cùng với thương hiệu làm đẹp cá nhân, giá trị tài sản ròng của Selena Gomez là từ khoản đầu tư vào Wondermind - nền tảng sức khỏe tâm thần, danh mục đầu tư bất động sản, thu nhập từ âm nhạc và diễn xuất, cùng các quan hệ đối tác trên mạng xã hội, trong đó gồm trang Instagram 424 triệu người theo dõi.

Cựu sao Disney được theo dõi nhiều thứ ba thế giới, sau hai biểu tượng bóng đá là Cristiano Ronaldo (638 triệu) và Lionel Messi (504 triệu). Nữ ca sĩ từng có được hợp đồng quảng cáo với Puma trị giá được 30 triệu USD và hợp đồng trị giá 10 triệu USD với Coach.

Lượng người theo dõi lớn giúp Selena định vị thương hiệu mỹ phẩm cá nhân, đưa cô chen chân vào danh mục thương hiệu trang điểm của người nổi tiếng đang bị Rihanna và gia đình Kardashian thống trị. Hãng mỹ phẩm của nữ ca sĩ được định giá 2 tỷ USD.

Năm 2020, Selena Gomez tiết lộ mắc chứng rối loạn lưỡng. Ca sĩ cho biết bất kỳ thỏa thuận nào ký kết với cô "phải có yếu tố từ thiện hoặc liên quan đến sức khỏe tâm thần". Cô đã thành lập Quỹ Rare Impact để gây quỹ 100 triệu USD nhằm giúp mọi người tiếp cận các dịch vụ chăm sóc sức khỏe.

Selena nắm giữ phần lớn cổ phần của thương hiệu mỹ phẩm cá nhân, chiếm tới 80% tài sản của cô. Ảnh: Getty.

Các nguồn thu nhập khác của cựu ngôi sao nhí Disney là tiền bản quyền âm nhạc và phim ảnh. Đặc biệt, thu nhập từ 5 mùa phim Only Murders in the Building trên Hulu giúp cô bỏ túi 6 triệu USD/mùa, theo Bloomberg.

Selena nổi tiếng từ năm lên 10 khi đóng series Barney & Friends . Gia nhập Disney, cô gây dựng danh tiếng với phim Những phù thủy xứ Waverly , phát hành nhiều album, đĩa đơn tạo tiếng vang như Lose you to love me, Love you like a love song, Hands to myself, Same old love, Good for you…

Ở độ tuổi teen, cô có mối tình 9 năm với ngôi sao nhạc pop Justin Bieber. Cả hai nhiều lần tan hợp sau đó mới quyết định chấm dứt. Vài tháng sau chia tay, Justin đăng ký kết hôn với người mẫu Hailey Baldwin, trong khi Selena suy giảm sức khỏe, mắc bệnh lupus ban đỏ. Selena hiện yêu ca sĩ, nhà sản xuất âm nhạc Benny Blanco - bạn cũ của Justin.

