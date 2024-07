Justin Bieber bỗng xóa ảnh cũ với Selena Gomez 11 năm trước

Chuyện tình Justin Bieber - Selena Gomez từng tốn rất nhiều giấy mực của truyền thông. Đến nay, cả 2 đã có cuộc sống mới nhưng các fan vẫn không ngừng gây ra rắc rối. Mới đây nhất, Justin Bieber khiến mạng xã hội dậy sóng vì có hành động xóa hình ảnh cũ của Selena Gomez trên trang cá nhân. Được biết hình ảnh này được nam ca sĩ đăng tải từ năm 2011, nhưng tại sao tự nhiên anh lại có động thái này?

Hoá ra 1 số fan dùng tính năng mới của Instagram để "đào" lại bức ảnh quá khứ, khiến Justin rơi vào tình trạng khó xử. Động thái này này cho thấy Justin không còn lưu luyến bất kỳ điều gì về Selena và muốn dứt khoát xử lý rắc rối để không làm ảnh hưởng đến chính bản thân cùng bà xã Hailey đang mang thai. Bức ảnh này còn tồn tại đến nay là do Justin Bieber đã đăng từ quá lâu nên khó tìm lại được để xóa đi.

Justin Bieber thẳng tay xóa ảnh cũ của Selena Gomez sau khi fan "đào" lại

Trên mạng xã hội, nhiều người ủng hộ hành động của Justin Bieber và chỉ trích nhóm fan cuồng. Justin Bieber hiện sắp lên chức bố, còn Selena Gomez đang hẹn hò với Benny Blanco. Việc các fan cuồng cố chấp "đẩy thuyền", "đào" lại hình ảnh cũ làm ảnh hưởng đến cả vợ chồng Justin lẫn cặp đôi Selena - Benny.

Justin Bieber sắp làm bố...

... còn Selena Gomez đang hẹn hò Benny Blanco

Sau khi bị tình cũ xóa ảnh, Selena Gomez cũng liền có động thái mới. Thông qua chuyên gia trang điểm Jenna Nicole, Selena Gomez đã xuất hiện với diện mạo mới. Cô xinh đẹp, tươi tắn và thon gọn hơn hẳn. Công chúng như được chứng kiến giọng ca Lose You To Love Me trở lại thời kỳ nhan sắc đỉnh cao khi xưa.

Fan đoán rằng để phục vụ cho tác phẩm mới ra mắt vào năm nay mang tên Emilia Perez, Selena Gomez mới cố gắng lấy lại vóc dáng thon gọn. Bài đăng của Pop Base về 2 bức ảnh này hiện đã nhận được hơn 318 nghìn lượt xem và hơn 10 nghìn lượt thích trên mạng xã hội X, cho thấy sức hút của nhan sắc tình cũ Justin Bieber.

Selena khoe nhan sắc xinh đẹp sau khi bị tình cũ phũ

Selena Gomez và Justin Bieber bắt đầu hẹn hò vào năm 2010. Mối quan hệ của cặp đôi trải qua nhiều thăng trầm, gây xôn xao dư luận với những lần hòa giải rồi chia tay. Theo đó, mối tình lãng mạn của cả 2 rất mãnh liệt nhưng đầy sóng gió, được đánh dấu bằng tình yêu nồng cháy và những trận cãi vã kịch tính. Họ thậm chí còn sống chung một thời gian ngắn. Từ năm 2015 đến 2017, cặp đôi chia tay và công khai hẹn hò những người khác. Sau cùng, họ chính thức chia tay vào tháng 3/2018 trước khi Justin Bieber cưới Hailey Baldwin vào tháng 9 cùng năm.

Suy nghĩ lại về mối quan hệ này, Selena Gomez thừa nhận đã trải qua những thử thách khó khăn nhưng đã tìm thấy sức mạnh để bước tiếp. Thế nhưng những drama giữa Justin Bieber - Selena Gomez - Hailey Baldwin vẫn kéo dài đến tận ngày nay.

Selena - Justin là 1 trong những mối tình ồn ào nhất showbiz

Nguồn: Instagram