Selena Gomez chuẩn bị kết hôn?

Những người hâm mộ đã phát hiện ra rằng Selena Gomez bắt đầu theo dõi một tài khoản chuyên lên kế hoạch tổ chức đám cưới trên nền tảng mạng xã hội. Hoạt động kinh doanh của tổ chức này tập trung vào các đám cưới xa hoa bậc nhất ở Los Angeles, Napa Valley, San Francisco (Mỹ) và từng được Vogue giới thiệu trên tạp chí.

Tin tức này khiến người hâm mộ lập tức tin rằng cựu ngôi sao Disney chuẩn bị kết hôn với bạn trai Benny Blanco. Trước đó, có tin đồn khẳng định nhà sản xuất âm nhạc này đã cầu hôn và nữ diễn viên cũng đồng ý trong hạnh phúc. Chưa dừng lại ở đó, vào đầu tháng này, Selena Gomez bất ngờ đăng tải một bức ảnh bản thân nhưng che đi ngón đeo nhẫn, một lần nữa làm dấy lên tin đồn đính hôn. Vì vậy, việc ngôi sao sinh năm 1992 theo dõi tài khoản tổ chức đám cưới lập tức gây chú ý.

HÌnh ảnh Selena Gomez che ngón tay đeo nhẫn khiến nhiều người tin rằng cô và Benny Blanco đã bí mật đính hôn. (Ảnh: Instagram/ Selena Gomez)

Mặc dù cặp đôi chưa hề lên tiếng chính thức nhưng những người hâm mộ vẫn gửi những lời chúc phúc. Họ tỏ ra vô cùng hào hứng và kỳ vọng đây sẽ là một trong những hôn lễ đẹp nhất Hollywood.

Giọng ca Lose you to love me xác nhận mối quan hệ lãng mạn với Benny Blanco vào tháng 12/2023 sau khi bí mật hẹn hò trong 6 tháng. Ở thời điểm đó, nữ ca sĩ khẳng định luôn cảm thấy bình yên và ấm áp khi ở bên bạn trai của mình.