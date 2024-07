Ngày 29/7, Selena Gomez bị cho là tự tạo drama bằng cách kéo cả bạn trai hiện tại Benny Blanco, tình cũ Justin Bieber vào cuộc. Đoạn video vốn có nội dung "cà khịa" nhà sản xuất giàu có Benny và nâng tầm nữ ca sĩ Lose You To Love Me: "Cả tôi và các bạn đều hiểu rõ rằng, hồi còn là IT Girl, Selena chắc chẳng thèm đính hôn với Benny đâu". Sở dĩ Benny thường xuyên bị fan của Selena chê bai là vì ngoại hình của anh không tương xứng với bạn gái và đây cũng không phải là chủ đề mới mẻ. Nhưng nữ ca sĩ lần này đột nhiên muốn lên tiếng để bênh vực bạn trai, còn tìm đến clip TikTok được đăng tải từ 4 tháng trước để bình luận: "Clip này buồn cười thật đấy, vì cơ bản là hồi đó tôi bị trầm cảm dữ lắm". Đáng chú ý, nhạc nền của video này là bài hát Company của Justin.

Xâu chuỗi các yếu tố trên, netizen không khỏi ngán ngẩm vì Selena Gomez tiếp tục "bổn cũ soạn lại". Động thái này được cho là nhằm "cà khịa" rằng quãng thời gian hẹn hò Justin đã khiến cô suy sụp và đau khổ đến mức bị trầm cảm. Chưa hết, Selena còn bị cho là ghen ăn tức ở, muốn quậy đục nước vì bình luận đúng ngày Justin đăng clip thân mật với Hailey Bieber, hạnh phúc khoe bụng bầu của bà xã.

Selena Gomez bỗng khuấy đảo MXH khi bình luận vào clip được đăng từ 4 tháng trước

Vốn bình luận bảo vệ bạn trai Benny nhưng nữ ca sĩ lại bị cho là cố tình "cà khịa" tình cũ Justin Bieber

Justin khoe clip hạnh phúc bên bà xã trong thời kỳ cô mang thai, trùng ngày hôm đó Selena lại tự tạo drama

Chia tay đã lâu, Selena Gomez vẫn bị công chúng chỉ trích vì 5 lần 7 lượt tự "đào" lại chuyện cũ với Justin Bieber để làm nóng tên tuổi. Cô còn bị cho là thánh chiêu trò vì dùng "thuật toán" đào bới chuyện cũ với cả tình cũ lẫn scandal cũ nhằm lôi kéo sự chú ý của công chúng, truyền thông.

Bên cạnh ý kiến chỉ trích Selena, cũng có không ít fan bênh vực thần tượng. Trên thực tế, ca khúc Company không phải là tác phẩm Justin viết về Selena và cũng không có liên quan đến cô. Đây là ca khúc viết về chuyện hẹn hò thoáng qua, mối quan hệ tình cảm không ràng buộc trách nhiệm.

Chưa hết, hình ảnh Selena Gomez trong clip TikTok trên được ghi lại hồi tháng 10/2015 trong 1 lần cô dạo phố New York. Thời điểm đó, nữ ca sĩ đã tạm kết thúc mối quan hệ phức tạp với Justin Bieber. Cô chia tay Justin vào năm 2014, thử hẹn hò với loạt sao nam đình đám trước khi trở lại với nam ca sĩ vào năm 2017. Năm 2015, Selena Gomez có 2 mối quan hệ tìm hiểu ngắn ngủi với Zedd và Niall Horan (One Direction). Từ đây có thể thấy rằng, có thể nhân vật Selena muốn ám chỉ qua bình luận trên không phải Justin Bieber.

Clip TikTok trên ghi lại hình ảnh của Selena vào năm 2015. Đây là thời kỳ đỉnh cao sự nghiệp của nữ ca sĩ, danh tiếng top đầu làng giải trí. Cô cũng được nhiều nam thần, sao nam đình đám và quyền lực yêu mến

Trên thực tế vào năm 2015, Selena đã chia tay Justin Bieber và thử qua lại với Zedd, Niall nhưng không gắn bó lâu dài. Chính vì vậy, có ý kiến cho rằng nữ ca sĩ không hề ám chỉ Justin mà là 1 trong 2 người yêu cũ này

Tuy luôn khoe tình cảm gắn bó với Benny, nhưng Selena Gomez vẫn khiến công chúng phải đặt dấu hỏi lớn vì động thái liên quan đến Justin. 1 lần còn có thể là trùng hợp, nhưng chuyện này đã xảy ra quá nhiều lần. Chính vì vậy cũng không có gì là lạ khi đông đảo khán giả đều cho rằng, nữ ca sĩ đến giờ vẫn chưa thể buông bỏ quá khứ.

Nhiều fan chỉ mong Selena tập trung vun vén hạnh phúc với Benny, đừng dính líu tới Justin Bieber thêm nữa

Nguồn: X, Cosmopolitan