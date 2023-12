Selena Gomez là nghệ sĩ nổi tiếng nhất TikTok Mỹ 2023

TikTok đã đăng tải danh sách những người nổi tiếng được quan tâm nhiều nhất trên nền tảng mạng xã hội này trong năm 2023. Trong đó, Selena Gomez là người sở hữu tài khoản TikTok được tương tác nhiều nhất.

Cụ thể, tài khoản của Selena có gần 60 triệu người theo dõi và được TikTok trao danh hiệu Nghệ sĩ nổi tiếng nhất TikTok tại Mỹ. Các vị trí tiếp theo là Ice Spice, Natalie Jane, Lizzo, Ariana Grande... Ngoài ra, cựu ngôi sao Disney cũng là nghệ sĩ được yêu thích thứ hai trên toàn thế giới, chỉ sau Kim Loaiza.

(Ảnh: Monica Schipper/Getty Images/Rare Impact Fund)

Việc Selena Gomez đứng trong top đầu danh sách của TikTok năm nay là điều không ngạc nhiên đối với khán giả khi cô từng được phong danh hiệu "bà hoàng mạng xã hội" khi là nữ nghệ sĩ sở hữu nhiều lượt theo dõi nhất trên Instagram.

Trên TikTok, Selena cũng hoạt động vô cùng năng nổ và thường đăng tải những video vui vẻ nhằm tương tác với những người hâm mộ. Đáng chú ý, vào tháng 2, một video ghi lại cảnh giọng ca Lose You To Love Me chuẩn bị cho chuyến bay vào sáng sớm đã thu hút hơn 24 triệu lượt thích. Đây cũng là video thịnh hành thứ 4 ở Mỹ trên nền tảng này.