"Tiểu tam" gây sốt vì đẹp chẳng kém Park Min Young ở phim mới: Nhan sắc thăng hạng dữ dội sau 6 năm

Thời điểm hiện tại, "Cô đi mà lấy chồng tôi" đang là một trong những bộ phim Hàn Quốc được khán giả chờ đợi. Lý do là bởi tác phẩm này có sự tham gia của "nữ hoàng dao kéo" Park Min Young.

Vẻ xinh đẹp cùng thần thái của Park Min Young ở phim mới đương nhiên là điều ai cũng công nhận. Tuy nhiên, tác phẩm này còn có một mỹ nhân nữa cũng rất thu hút, đó là Song Ha Yoon.

Trong phim, Song Ha Yoon vào vai Jung Soo Min, kẻ đã cướp chồng của nhân vật nữ chính Kang Ji Won do Park Min đảm nhận. Dù hóa thân thành "tiểu tam" đáng ghét, thế nhưng khi tvN tung ra những tấm poster nhân vật mới, Song Ha Yoon vẫn nhận được rất nhiều lời khen về tạo hình và khí chất.

Song Ha Yoon vào vai Jung Soo Min, "tiểu tam" ngoại tình với chồng của nhân vật nữ chính Kang Ji Won do Park Min Young thủ vai.

Một vài bình luận của cư dân mạng:

- Bà "tiểu tam" đẹp ghê. - Bà nội nữ phụ kia ở "Fight for my way" trông bình thường mà ra đây đẹp kinh. - Nữ phụ như từ nguyên tác bước ra. - Mợ trà đẹp thế, huhu. - Trời ơi, Song Ha Yoon phim này đẹp mà ra vibe trà xanh ghê. - Nữ phụ nhìn sang, đẹp nha.

Cho những ai chưa biết, Song Ha Yoon từng tham gia đóng bộ phim đình đám "Fight for my way" (tựa Việt: "Thanh xuân vật vã") cùng với Ahn Jae Hong, Kim Ji Won và Park Seo Joon. Trong phim, họ vào vai một nhóm bạn thân và Song Ha Yoon đảm nhận nhân vật Baek Seol Hee, một cô gái hết mực dịu dàng, si tình.

Song Ha Yoon trong phim "Fight for my way".

Ở bộ phim này, vai Baek Seol Hee của Song Ha Yoon có phần mờ nhạt hơn so với vai diễn của hai ngôi sao đình đám Kim Ji Won và Park Seo Joon. Hơn nữa, vẻ ngoài cũng không phải yếu tố giúp nhân vật này thu hút sự chú ý của khán giả.

6 năm trôi qua kể từ "Fight for my way", Song Ha Yoon không thể bật lên thành một ngôi sao lớn, các tác phẩm cô tham gia cũng chẳng để lại nhiều dấu ấn trong lòng khán giả. Thế nhưng bây giờ, Song Ha Yoon lại đang gây ấn tượng nhờ màn thăng hạng nhan sắc của mình trong phim mới đóng cùng mỹ nhân nổi danh Park Min Young.