Tình mới của Selena Gomez từng có phát ngôn gây tranh cãi về cô để tâng bốc Justin Bieber?

Sau quãng thời gian dài độc thân, Selena Gomez cuối cùng đã công khai bạn trai mới Benny Blanco. Nữ ca sĩ chia sẻ hình ảnh tựa đầu vào vai bạn trai mới, nhấn like 1 hình ảnh có chú thích " Selena Gomez dính nghi vấn hẹn hò nhà sản xuất Benny Blanco " và để lại bình luận "Sự thật" ngay dưới bài đăng có tiêu đề " Selena Gomez dường như đã xác nhận hẹn hò ". Đáng chú ý, Benny Blanco là bạn thân của tình cũ Selena Gomez - nam ca sĩ Justin Bieber.

Tuy nhiên ngay sau khi Selena công khai hẹn hò, người hâm mộ đã "đào" được phốt của Benny Blanco. Vào năm 2020, nhà sản xuất này bị fan "ném đá" vì phát ngôn được cho là tâng bốc Justin Bieber, hạ thấp Selena Gomez. Cụ thể, Benny Blanco cho biết: "Justin không phải kiểu nghệ sĩ công nghiệp, rập khuôn. Như mọi người thấy đó, họ phát hành đĩa đơn và ra mắt hãng mỹ phẩm riêng. Trong khi đó Justin luôn thẳng thắn về những chuyện như: 'Tôi bị nổi mụn, và hôm nay tôi cảm thấy lo lắng'".

Benny Blanco bị "đào" lại phốt hạ thấp Selena Gomez...

... để tung hô Justin Bieber

Ở thời điểm đó, Selena Gomez vừa ra mắt đĩa đơn và hãng mỹ phẩm riêng Rare Beauty nên nhiều người cho rằng "nghệ sĩ công nghiệp, rập khuôn" trong lời nói của Benny Blanco chính là nữ ca sĩ. Nhiều fan không khỏi bức xúc vì Selena - Benny có mối quan hệ khá thân thiết và từng hợp tác vào năm 2019 để ra mắt ca khúc I Can't Get Enough. Bất chấp việc bị fan Selena Gomez "ném đá" thậm tệ, Benny Blanco vẫn giữ im lặng về nghi vấn này.

Benny Blanco và Selena Gomez khá thân thiết sau lần hợp tác vào năm 2019

Vậy nhưng đến năm 2023, cặp đôi đã công khai hẹn hò và gây chấn động showbiz. Không chỉ đăng ảnh thân mật với Benny Blanco, Selena Gomez còn công khai dành cho bạn trai mới nhiều lời khen có cánh như: "Anh ấy là tất cả trong tim tôi", "Anh ấy là điều tuyệt vời nhất với tôi"… Đáng nói, nữ ca sĩ sinh năm 1992 còn không quên cà khịa dàn tình cũ khi tung hô Benny Blanco lên tận mây xanh: "Anh ấy hơn tất cả những người từng hẹn hò với tôi".

Benny Blanco sinh năm 1988, đứng đằng sau loạt bản hit thành công của những ca sĩ hàng đầu thế giới như Ed Sheeran, Justin Bieber, Halsey, Katy Perry, Maroon 5, Kesha, Britney Spears, Rihanna… Benny cũng từng hợp tác với Selena trong single I Can't Get Enough cách đây 4 năm.

Selena Gomez công khai đăng ảnh tình tứ bên Benny Blanco...

... và thả tim, bình luận về loạt tin tức hẹn hò

Nguồn: People