Sau đám cưới thế kỷ với Benny Blanco, Selena Gomez đã bày tỏ mong muốn được làm mẹ. Trên trang cá nhân, Selena Gomez đăng ảnh quảng bá cho phần tiếp theo của bộ phim gắn liền với tên tuổi cô - Phù Thủy Xứ Waverly.

Trong phần mới này, nhân vật Alex Russo do cô thủ vai đã trở thành 1 bà mẹ. Công chúa Disney xúc động bày tỏ: "Alex Russo làm mẹ rồi. Hy vọng 1 ngày nào đó sẽ đến lượt tôi". Ngôi sao sinh năm 1992 cũng rất yêu quý diễn viên nhí Janice LeAnn Brown, người thủ vai con gái cô trong Phù Thủy Xứ Waverly phần mới. Khi tham gia buổi đọc kịch bản, họ còn xúc động phát khóc khi biết sẽ trở thành mẹ con trên màn ảnh.

Nhân vật Alex Russo của Selena Gomez đã làm mẹ và cô mong 1 ngày mình cũng được làm mẹ tương tự

Cô cũng rất yêu quý "con gái màn ảnh" Janice LeAnn Brown

Ước muốn của Selena Gomez không làm người hâm mộ ngạc nhiên bởi trước đó, cô cũng từng chia sẻ mong muốn được làm mẹ. Tuy nhiên từ năm ngoái, cô tiết lộ bản thân không thể mang thai sau nhiều năm chiến đấu với bệnh lupus.

"Tôi chưa từng nói ra điều này. Nhưng đáng tiếc thay, tôi không thể có con. Tôi có rất nhiều vấn đề về bệnh lý y khoa nên điều đó có thể sẽ khiến cuộc sống của tôi và đứa bé gặp nguy hiểm. Tôi cần 1 khoảng thời gian để 'tiêu hoá' được nỗi đau này. Thật ra chuyện này có thể xảy ra với bất cứ ai mà" - Selena Gomez trải lòng trên tạp chí Vanity Fair.

Dù không thể tự mang thai, nhưng Selena Gomez có thể chọn giải pháp mang thai hộ hoặc nhận con nuôi: "Tôi đang sống trong thời kỳ thuận lợi hơn nhiều. Tôi thấy thật may mắn khi có những người tuyệt vời sẵn sàng mang thai hộ hoặc nhận con nuôi. Điều này làm mở ra cơ hội lớn (cơ hội có con) đối với tôi. Tôi cũng rất hào hứng và tò mò liệu hành trình này sẽ ra sao, có thể nó sẽ diễn ra khác so với tưởng tượng của tôi trước đây. Nhưng sau cùng, tôi cũng chẳng quan tâm điều gì hơn chuyện đứa bé đó sẽ trở thành con của tôi".

Selena Gomez không thể mang thai do căn bệnh lupus

Trước khi gặp Benny Blanco, Selena Gomez cũng từng nói về khả năng nhận con nuôi nếu vẫn độc thân ở tuổi 35. Nhưng số phận đã để họ gặp nhau và giờ đây nên duyên vợ chồng. Từ trước khi cưới, họ đã bàn luận về chuyện có con mỗi ngày.

Trên podcast Jay Shetty, nữ diễn viên, ca sĩ kiêm tỷ phú bày tỏ: "Tôi không biết điều gì sẽ xảy ra, rõ ràng là vậy, nhưng tôi yêu trẻ con. Tôi thích làm trẻ con cười, chúng thật dễ thương. Vì vậy, chắc chắn rồi, khi ngày đó đến, tôi sẽ rất háo hức". Còn chồng cô cũng mong chờ không kém: "Tôi yêu trẻ con, tôi cũng thích được làm chú. Nhưng nếu Chúa phù hộ, tôi muốn được làm cha. Tôi chỉ mơ ước và cầu nguyện mỗi ngày".

Cặp đôi đều mong muốn có con

Vào ngày 27/9, cuối cùng Selena Gomez và Benny Blanco đã nói lời thề nguyện ở vườn ươm Sea Crest - 1 điền trang tư nhân rộng 70 mẫu Anh (hơn 28 hecta), trồng nhiều cây cối xanh tươi, nằm trên vách đá có tầm nhìn ra Thái Bình Dương thuộc thành phố Santa Barbara. Cặp đôi đã trao lời thề nguyện dưới sự chứng kiến của 170 người, bao gồm gia đình thân và bạn bè, dàn sao hạng A như Taylor Swift, Ed Sheeran, Paris Hilton, Camila Cabello... Lễ đường được trang trí tối giản, gồm các chữ lồng “S” - “B” và hoa khô - tượng trưng cho tình yêu gắn bó, sự trong sáng và cam kết của Selena Gomez - Benny Blanco.

Theo Page Six, lễ cưới của Selena Gomez bắt đầu vào 3h chiều 27/9 (giờ Mỹ), phải đến phút cuối các khác mời mới biết về địa điểm tổ chức ngày trọng đại và được ekip Selena đưa đến đây. Lực lượng an ninh được huy động tuyệt đối, các khách mời bị cấm rò rỉ ảnh ra ngoài. Được biết, cặp đôi phải chi tới 300.000 USD (7,9 tỷ đồng) để đảm bảo an toàn và sự riêng tư cho khách mời. Các khách mời sẽ được bố trí nghỉ tại khách sạn El Encanto trong suốt thời gian diễn ra đám cưới. Giá phòng cao cấp lên đến 3.500 USD (92 triệu đồng)/đêm.

Sau đó, đích thân cô dâu Selena Gomez cũng đã chia sẻ loạt ảnh, video tình cảm bên chú rể của mình trong ngày trọng đại lên Instagram để người hâm mộ toàn cầu cùng chung vui. Trong khoảnh khắc được Selena đăng tải, cô hạnh phúc ôm, nắm tay, khóa môi Benny đầy tình cảm. Trong 1 vài bức ảnh cận, visual của cô dâu Selena vô cùng xinh đẹp, diện mạo thanh lịch, dịu dàng cuốn hút trong chiếc váy cưới kiểu yếm hở lưng, hoa tiết hoa. Còn chú rể Benny Blanco lại diện suit đen bảnh bao và đầy lịch lãm.

Cận cảnh đám cưới đẹp như mơ của Selena Gomez và Benny Blanco

Nguồn: Daily Mail